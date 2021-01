Le réalisateur britannique Michael Apted. . / TYTUS ZMIJEWSKI / Archives

Los Angeles (USA), 11 janvier . .- Le réalisateur britannique Michael Apted, un réalisateur bien connu et respecté pour sa carrière éclectique dans le cinéma et la télévision, est décédé à l’âge de 79 ans.

L’agence Gersh, qui représentait le réalisateur, a confirmé à des médias américains comme The Hollywood Reporter la mort d’Apted, survenue vendredi dernier, sans dévoiler les raisons de ce décès.

La partie la plus influente de sa carrière vaste et variée a peut-être été la série «Up», une étonnante série de documentaires qu’il tournait tous les sept ans et dans laquelle il racontait la croissance et l’évolution des gens ordinaires depuis qu’ils étaient enfants.

«Seven Up! (1964) est le premier documentaire de cet ambitieux projet et le seul réalisé par Paul Almond avant qu’Apted ne succède à “7 Plus Seven” (1970).

Au total, Apted a signé huit de ces documentaires qu’il a diffusé avec une rigoureuse précision tous les sept ans, dont le dernier était «63 Up» (2019).

Cependant, le réalisateur né à Aylesbury (Royaume-Uni) en 1941 a également laissé sa marque dans la fiction et avec des films grand public comme “The World Is Not Enough” (1999), un film de James Bond avec Pierce Brosnan en tête et avec Sophie Marceau et Denise Richards comme escortes.

Il a également été en charge de signer la clôture de la trilogie fantastique sur “Les Chroniques de Narnia” avec la bande “Les Chroniques de Narnia: Le Voyage du Treader de l’Aube” (2010).

De plus, Apted a emmené Sigourney Weaver dans la jungle dans “Gorillas in the Mist” (1988), il a dépeint avec Sissy Spacek la vie de la légendaire chanteuse country Loretta Lynn dans “Coal Miner’s Daughter” (1980), il a remplacé le puis malade Curtis Hanson dans le surf “Chasing Mavericks” (2012) et a tenté sa chance dans le thriller avec William Hurt dans “Gorky Park” (1983).

Son dernier film de fiction était “Unlocked” (2017), qui avait un casting très remarquable dirigé par Noomi Rapace, Michael Douglas, John Malkovich et Orlando Bloom.

De même, Apted a également siégé dans le fauteuil du réalisateur sur des épisodes de séries très appréciées telles que “Rome” (2005-2007), “Ray Donovan” (2013-2020) et “Masters of Sex” (2013-2016).

Le cinéaste a été président de la Directors Guild of America (DGA) de 2003 à 2009.

En 2018, il a reçu le prix d’honneur des DGA Awards.

Steven Soderbergh, lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur pour “Traffic” (2000), a pleuré la mort d’Apted dans un communiqué publié par la DGA.

“J’ai passé d’innombrables heures à moins de deux pieds de Michael et j’ai adoré chaque minute”, a-t-il déclaré.

“Hormis son travail extraordinaire, ce qu’il a donné à la DGA ne se mesure pas: il a mis tout son être dans le syndicat, et il nous a tous inspirés à suivre son exemple. Nous avons eu la chance de l’avoir et de le connaître”, a-t-il déclaré.