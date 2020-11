Déclaration de Bernie Sanders qui prévoyait “le lendemain” des élections (Infobae)

Le sénateur démocrate Bernie Sanders, qui était pré-candidat à la présidence des États-Unis, a de nouveau fait l’actualité ce mercredi dans les médias mondiaux pour une déclaration qu’il a faite le 23 octobre et qui anticipait la situation complexe que traverse le pays en raison de la la lenteur du décompte des voix dans certains États et la réaction controversée du président Donald Trump au résultat des élections.

“Mon opinion est que chaque vote doit être compté. Pour des raisons que je n’ai pas le temps d’aborder ce soir, je soupçonne Nous aurons un situation dans des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, où un grand nombre de votes seront reçus par courrier. Contrairement à des États comme la Floride ou le Vermont, ils ne sont pas en mesure, pour de mauvaises raisons, de commencer à traiter ces bulletins de vote avant le jour du scrutin, lorsque les centres ferment. Cela signifie que vous aurez des États qui traitent peut-être des millions de votes par courrier », a expliqué Sanders lors d’une émission de l’émission télévisée de Jimmy Fallon sur NBC il y a deux semaines.

Il a poursuivi: “Voici ma préoccupation: ce que les sondages montrent et ce que les études ont montré, c’est que, pour une raison quelconque, les démocrates sont plus susceptibles d’utiliser le vote par correspondance. Les républicains sont plus susceptibles d’aller à les sondages le jour du scrutin. Les premiers votes à compter seront probablement ceux des personnes qui étaient le jour du scrutin, qui seront des républicains.

PHOTO DE DOSSIER: Bernie Sanders et Joe Biden lors d’un débat du parti démocrate menant à l’élection du candidat du parti pour la campagne de la Maison Blanche à Washington le 15 mars 2020. REUTERS / Kevin Lamarque (Kevin Lamarque /)

«Et voici la peur – et j’espère que tout le monde l’entend – il se pourrait bien qu’à 22 heures, le jour du scrutin, Trump gagne au Michigan, en Pennsylvanie, au Wisconsin, et il est à la télévision et dit: ‘ Merci aux Américains de m’avoir réélu. C’est fini, passez une bonne journée. Mais, le lendemain, tous ces bulletins de vote par correspondance commencent à être comptés et il s’avère que Biden a remporté ces États. Et à ce moment-là, Trump dit: “ Avez-vous vu? Je leur ai dit que tout cela était frauduleux. Je leur ai dit que ces bulletins de vote étaient truqués. Et nous n’allons pas quitter nos fonctions »»Avertit Sanders.

Ces paroles du sénateur de l’état du Vermont sont devenues virales sur les réseaux sociaux en raison de la précision de sa prédiction concernant «le lendemain» des élections présidentielles de 2020.

Le président Donald Trump s’est proclamé vainqueur en Pennsylvanie, en Géorgie et en Caroline du Nord mercredi, ce qui est faux car le contrôle se poursuit toujours dans ces États. et il est prévu qu’au moins dans le dernier le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, l’emportera. Il a également contesté les élections dans les États du Wisconsin et du Michigan, que son rival a remportées selon les médias, et souhaite suspendre le vote en Pennsylvanie où il est désavantagé.

