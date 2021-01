Les déclarations d’Ignacio Piatti sur Angel et Oscar Romero

Ignacio Piatti a décidé de rompre le silence après avoir mis fin à son lien avec San Lorenzo et rien n’a été sauvé: il a exprimé tout son fureur contre les frères Ángel et Óscar Romero, à qui il s’adressait pour avoir certains «privilèges». L’attaquant expérimenté a révélé l’inconfort qui existe à l’intérieur avec les footballeurs paraguayens, quelque chose qui faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.

«Je suis arrivé avec le problème des ateliers, qu’un des frères était parti, puis le technicien l’avait sorti et ils ne voulaient pas partir. Le groupe était déjà à moitié épuisé. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils étaient tous d’un côté et ces deux-là de l’autre côté. Un groupe ou une équipe pour gagner des choses ne peut pas être un ici et deux de l’autre côté. C’est Marcelo (Tinelli) qui leur a permis toutes ces choses. Avoir un physiothérapeute, avoir un chauffeur, toutes ces choses. Vous avez deux heures de formation et puis vous avez encore 22 heures pour être dehors avec votre kinésiologue, mais à l’intérieur du club vous avez un kinésiologue, un médecin, vous avez tout », a-t-il prévenu en dialogue avec F90 sur ESPN. «Je devais être à Montréal avec Drogba et il avait un kinésiologue, évidemment parce que nous parlons d’une figure, Mais il était avec le groupe toute la journée et il a utilisé le kinésiologue quand il est parti là-bas, comme il se doit», Il a comparé entre son temps en MLS et cette fois à San Lorenzo.

Dans sa charge explosive contre les footballeurs arrivés au club en août 2019, il a rappelé ce qui est arrivé au jeune Andrés Herrera, qui a subi une fracture infrasyndesmale du péroné gauche après un tacle d’Ángel Romero lors de l’entraînement: «Cela ne m’était jamais arrivé, et je pense que cela n’était arrivé à personne, que dans un joueur tactique, ils aient cassé un joueur.. Nous sommes allés parler au technicien. Il les a sortis une semaine après avoir blessé Herrera, puis ils sont revenus. Alors on s’est dit: quel exemple donnez-vous aux plus jeunes qui s’entraînent déjà une semaine? Mais peut-être que Mariano (Soso) a obtenu des informations d’en haut ».

Les problèmes avec les jumeaux de 28 ans étaient de différents types, a noté Piatti: “Tu as vu pendant tous les matchs qu’ils se passaient le ballon quand ils étaient ensemble”. Et il a ajouté: «Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Je ne sais pas si ces gars-là vont le réparer plus tard … Je ne me souviens pas dans quel jeu ils sont venus et ont dit: “ Les garçons, si nous gagnons, nous donnons 15 mille pesos à chacun ”. Comment? Qu’es-tu? Le jeu s’est terminé et je vais vous saluer: “Très bien, je vous félicite d’avoir bien joué.” «Tomá Nacho, 15 mille pesos». Pas ce que 15 mille pesos, je ne veux pas ».

Le footballeur de 35 ans était arrivé début 2020, mais ces derniers jours, son départ était fermé. En colère, il a également pointé contre la directive que Marcelo Tinelli ordonne: «Je ne suis plus à San Lorenzo. Je n’ai pas annulé, ils m’ont licencié “. Dans le même temps, il a précisé qu’il avait parlé avec le président de cette question après qu’Ángel Romero ait blessé Herrera: «J’appelle Marcelo et je lui dis que quelque chose se passe d’étrange, de grave. Il me semble que vous devez venir et comparaître. Il m’a dit: “Regarde Nacho, ils vont lui présenter des excuses.” «Excusez-moi Marcelo? Il a cassé un enfant dans une tactique.

Déclarations explosives d’Ignacio Piatti contre les frères Romero

Piatti a assuré qu’ils avaient essayé de résoudre les choses à l’intérieur avant d’arriver à cette situation, mais que le résultat n’était pas comme prévu: «Nous avons essayé. On se retrouve tous dans la salle de gym. Nous étions 35. J’ai dû parler parce que Seba (Torrico) n’était pas là, je crois et Fabri (Coloccini) ne voulait pas parler. Et expliquant tout cela: Nous sommes San Lorenzo, c’est une super équipe, arrête de baiser, rejoins-nous. Et là, quelque chose avait changé, mais lorsque vous accordez autant de privilèges à deux joueurs, ce qui s’est passé se produit. Ils ont fait licencier deux ou trois techniciens».

«J’ai dit que s’ils ne changeaient pas, ils en viendraient aux coups, que nous n’allions pas pouvoir arrêter tout le monde. Ces deux ont changé un peu jusqu’à présent. Ils sont mal gérés d’en haut: si vous donnez autant de privilèges, les clés du club à deux joueurs, je pense que ça ne va pas comme ça », a-t-il insisté sur le sujet. “Vous pouviez voir qu’ils se cherchaient”, il a mis en garde contre les performances des deux dans les jeux.

La crise du Cyclone s’est aggravée ces dernières heures au milieu des matchs de Piatti et de l’entraîneur Mariano Soso, qui a quitté ses fonctions après ne pas se battre pour atteindre la finale de la Coupe Maradona. “Une idole de Boca qui joue nous a dit “ comment Coloccini, Piatti, Torrico pourraient ne pas attraper ces deux qui pourrissent le groupe ”. Mais je le répète encore, si vous les avez comme ça d’en haut, c’est très difficile parce que les joueurs étaient seuls avec Mariano », a déclaré Nacho.

Les frères Romero étaient à nouveau au centre de la polémique

Actualités en développement …

