27/11/2020 Ce chien se soulage sur son maître pendant qu'elle dort.

MADRID, 27 novembre. (ÉDIZIONS)

Ils disent que le chien est le meilleur ami de l’homme et la vérité est que, comme toutes les relations, celle d’un chien et de son propriétaire est également compliquée et a ses hauts et ses bas. Un jour, vous choisissez de dormir avec eux au lit et le lendemain, ils vous réveillent parce qu’ils ont fait caca sur vous.

C’est le cas de Stephanie Burgess, 28 ans, de Tomball, Texas. La femme dormait paisiblement dans son lit quand Eenie, une Chihuahua de 10 ans, l’a réveillée en grimpant sur sa poitrine pour déféquer.

La scène eschatologique a été enregistrée avec la caméra de surveillance nocturne placée dans la chambre de Stéphanie.

Sur les images, vous pouvez voir que, sur le lit, deux personnes et deux chiens dorment et que, tout à coup, l’un d’eux grimpe sur la poitrine de son propriétaire et se penche en position de faire un ventre.

Stéphanie raconte que, encore à moitié endormie, elle s’est levée du mieux qu’elle a pu pour nettoyer la scène du «crime»: «J’étais à moitié endormie et je me souviens seulement d’avoir pensé:« Tu plaisantes? ».