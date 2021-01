La proposition du décorateur Majo Firreri était d’utiliser ce que nous avons chez nous

Il est temps de renouveler les énergies. Pour changer ce qui ne fonctionne plus, pour créer de nouveaux buts et objectifs. Aspirer à de nouveaux rêves et désirs, pleins d’espoir. Pour cela, Infobae a appelé les designers argentins à recréer des espaces et des coins pour recevoir l’année qui commence. Autour de la table, entre amis, en famille et à ceux que l’on aime le plus, on dit adieu à cette année spéciale et on accueille 2021.

Julio Oropel et José Luis Zacarías Otiñano: le désir de transparence

Tableau des designers Julio Oropel et José Luis Zacarías Otiñano qui ont choisi de jouer avec les transparents

Dans le quartier de Buenos Aires à San Telmo, dans son atelier, le designer Julio Oropel et José Luis Zacarías Otiñano ont monté une table dont le leitmotiv était la «transparence». C’était leur souhait pour l’année prochaine. «Le concept est la transparence, la sincérité, l’éthique, la moralité. Tout ce qui a à voir avec les meilleures vertus de l’être humain. Elle est armée de ce désir et nous le représentons à travers le verre », a expliqué à Infobae Oropel.

La table de Julio Oropel et José Luis Zacarías Otiñano portait le nom de chaque invité par écrit

La table en bois de 5 mètres de long a été installée pour 6 personnes et les chaises sont en métal blanc et sol en cuir. De nombreux objets en cristal et en verre ont été utilisés, mis en valeur par un éclairage chaleureux. «Nous avons choisi un excès de bougies de différentes tailles dans différents contenants pour obtenir de la luminosité dans les transparents et créer une ambiance de fête», a expliqué le designer Cordovan. Et il a poursuivi: «L’installation centrale est constituée de cristaux provenant de différentes verreries à travers le monde, dont la verrerie argentine El Progreso. Parmi les verres, il y a des tissus pour souligner l’éclat de ces verres. Certains ont des sommets en liège, d’autres sont en bois ». Au centre, au-dessus de la table, une lampe 3D en acétate dichroïque et acrylique était suspendue montée sur un tube LED chaud de deux mètres de long. Les assiettes choisies sont en céramique, blanches, émaillées par Rajatabla. Les serviettes, du même endroit, portent des numéros de 1 à 6. Et les couverts danois ont été achetés lors d’un de ses voyages. En détail, les plats individuels portent le nom de chaque restaurant et ont été écrits par le designer avec un stylo et de l’encre.

Ramiro Arzuaga: une proposition fraîche et naturelle

Le designer Ramiro Arzuaga s’est inspiré d’un bouquet d’hortensias roses pour dresser sa table

À l’extérieur, dans une galerie, un patio ou une terrasse. C’est le lieu que le designer Ramiro Arzuaga a choisi pour recevoir l’année. «Mon souhait est que l’union soit célébrée et se revois autour d’une table rustique, fraîche et simple», a-t-il décrit à Infobae. Dans ce but, il a choisi des fleurs de l’époque, comme les hortensias, et a conseillé d’utiliser n’importe quelle fleur que l’on peut couper du jardin, ou de n’importe où. «Utilisez les fleurs que vous avez sous la main ou, aussi, il peut s’agir de feuillage ou de feuilles. Le jasmin est beaucoup utilisé à cette époque ».

Dans le même ordre d’idées, elle a choisi des couleurs plus pastel d’été. Les assiettes étaient disposées à une certaine distance et utilisaient des serviettes en papier jetables et des sets de table. «À quoi ressemblait un barbecue J’utilisais des planches de bois rondes et des couverts de grillades. Les verres et verres sont en cristal ». Et il a terminé: “J’ai placé une décoration avec des cerises car elles sont de la même couleur que les serviettes et les sets de table et, aussi, parce qu’elles sont un autre symbole des vacances”

Vicky Ray: “Quelque chose de nouveau, quelque chose de vieux …”

Victoria Ray a choisi les bougies et le feuillage comme pièce maîtresse qu’elle a collectée sur la route menant à la côte de Buenos Aires

La proposition de Vicky Ray, qui est également maquilleuse, était basée sur la tradition selon laquelle les mariées devraient porter “quelque chose de nouveau, de vieux, d’emprunté …”. En tant que protagoniste principal de la table, il a choisi d’allumer avec des bougies de sa collection. «Le feu symbolise le fait de faire des vœux, de renouveler l’énergie, de brûler le mal pour céder la place au bien. Les bougies génèrent aussi de la chaleur et ces dattes méritent d’être illuminées en grand ». Le chemin, au centre de la table, était tapissé de feuillage et mêlé de bougies. «Pour le mettre ensemble, je me suis inspiré du paysage de la côte argentine. De Chapadmalal, j’ai ramassé de nombreuses feuilles d’eucalyptus vertes, des feuilles velues des falaises et de petites fleurs séchées de la route sur le bord de la route.

Vicky Ray a utilisé des fiches de souhaits pour mettre en place une dynamique de groupe au moment du toast

Pour porter quelque chose d’important, elle a choisi de vieilles lunettes de sa grand-mère et les individuelles ont été faites à la main par Elsa du quartier de La Caba (l’atelier d’Elsa). Chaque assiette portait le nom de chaque invité. «J’ai écrit les noms de mes neveux parce qu’en tant qu’enfants, ils protestent contre l’endroit. Et j’adore l’idée que la place soit déjà assignée, un peu parce que nous sommes tous des enfants et, un peu, parce que c’est bien que tu touches le côté de n’importe qui, soit parce que tu t’entends incroyable soit pour encourager le lien ». Pour le temps du toast ou du café, Ray a rassemblé quelques papiers avec des phrases et des souhaits afin que chaque invité puisse choisir et être «inspiré» et encouragé à dire quelques mots.

Sol Palou: nouvel an rustique et naturel

Sol Palou a mis à l’honneur le naturel et le «vert»

La proposition du designer Sol Palou s’est concentrée sur la nature et le «vert» comme point de mire. «Tous les matériaux choisis sont simples, nobles et rustiques. Les fibres sont naturelles. Les bols sélectionnés sont en bois et les textiles des nappes et chemins sont écru ».

Comme pièce maîtresse et comme principaux protagonistes, il a choisi des terrariums de fougères, certains soutenus par de petites bûches.

Majo Firreri: Nouvel An à la campagne

La nappe Majo Firreri est de Charles by Celine et les fleurs d’En raizar

La proposition du décorateur Majo Firreri était d’utiliser ce que nous avons chez nous. «Ce qui est hérité, ce qui est conservé pour des occasions spéciales. C’est le jour idéal pour le montrer et en profiter », a-t-il expliqué à Infobae. Et il a poursuivi: «Si vous allez opter pour une nappe à motifs, je vous suggère d’utiliser de la vaisselle neutre et d’ajouter une seule couleur à la palette que cette nappe vous donne. De cette façon, vous obtiendrez un équilibre et une harmonie qui vous feront soupirer ».

Les détails de la table du designer

Firrero a conseillé l’option de choisir le simple et de ne pas avoir une table encombrée d’informations. “N’oubliez pas que plus tard, la nourriture manque, ce qui ajoute également de la couleur et de la texture à notre table.” Et il a terminé avec un conseil: «Il ne manque jamais d’ajouter des bougies basses si vous cherchez quelque chose de plus détendu ou plutôt de grands lustres si vous cherchez à ajouter du glamour. Je choisis des fleurs naturelles et sauvages qui donnent à la table une sensation de liberté, car la liberté sera toujours élégante ».

