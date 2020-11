Photographie de Chrysocyon brachyurus obtenue avec le piège photographique face au même chemin.

Ils ne s’y attendaient pas, donc la surprise était double. Son passage a été enregistré sur deux photographies le 8 avril de cette année et elles ont été récemment diffusées par la publication d’une revue scientifique spécialisée sur les mammifères sud-américains qui le montre en noir et blanc, à un rythme ferme mais pas pressé puisqu’il était dans la région. au moins trois minutes, selon l’enregistrement réalisé par les caméras.

Ces photos du va arroser guazú (Nom scientifique Chrysocyon brachyurus ou «grand renard», selon la signification de son nom guarani) représentent le premier signalement documenté dans l’écorégion de Selva Paranaense en Argentine et ont été capturés dans la réserve naturelle militaire de Puerto Península, département d’Iguazú, à l’aide de pièges photographiques. .

«Il y a quatre ans, nous avions un accord avec l’armée argentine et nous avons pu installer les caméras sur cette propriété, qui se trouve près de Puerto Iguazú, où opère l’école militaire de Monte, un endroit de 8800 hectares attaché au parc national d’Iguazú où se trouvent plusieurs jaguars, mais à notre grande surprise quand nous sommes allés vérifier les caméras nous avons trouvé un loup à crinière qui est une espèce qui n’avait jamais été trouvée dans la jungle missionnaire parce qu’il vient d’une prairie et non d’une jungle », m’a dit Nicolas Lodeiro Ocampo, directeur exécutif de Red Yaguareté, à Infobae.

La nouvelle a été publiée dans la prestigieuse revue scientifique Notes de mammifères d’Amérique du Sud de la Société argentine pour l’étude des mammifères qui précise que cette espèce de canidé, la plus grande d’Amérique du Sud, Il est originaire de milieux ouverts et de prairies et n’a jamais été documenté dans la jungle, un site apparemment peu propice à son développement.

«Cette propriété militaire située à Puerto Iguazú ne cesse de surprendre, car presque toutes les espèces de la plus grande faune missionnaire sont présentes et maintenant cette grande nouveauté est ajoutée “, il a pointé Norberto Nigro, président de la fondation de ce magazine spécialisé.

De plus, il a ajouté qu ‘”il est urgent qu’elle soit considérée comme une zone naturelle protégée à la hauteur des parcs nationaux et provinciaux qui l’entourent, y compris une gestion spéciale pour les activités de formation qui s’y développent en coexistence avec la faune diversifiée”.

Une des trois images obtenues avec un piège photographique à la station d’échantillonnage située aux coordonnées: latitude -25,703420; longueur -54.600540. (Yaguareté rouge)

Selon l’article du magazine, «Chrysocyon brachyurus est le plus grand canidé d’Amérique du Sud et son aire de répartition est définie vers le nord par l’embouchure de la rivière Parnaíba dans le nord-est du Brésil, l’est du Pérou atteignant la Pampas del Heath et le nord de la Bolivie, s’étendant vers le sud du Brésil jusqu’au Rio Grande do Sul et à travers le Chaco paraguayen au nord-est et au centre de l’Argentine ».

La présence de l’espèce est fréquente dans les zones ouvertes (inondées ou inondées) où il y a prairies et prairies parsemée d’îlots de monte fuerte et de palmeraies de caranday (Copernicia alba, c’est-à-dire la région connue sous le nom de Distrito Chaqueño Orienta.

L’aguará fréquente et utilise des environnements naturels tels que ceux dégradés ou transformés par les activités humaines et mentionne des régions telles que Campos y Malezales, Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal et Esteros del Iberá où sa présence doit être confirmée dans l’écorégion de Selva Paranense.

Aussi, se réfèrent-ils, c’est une espèce omnivore et opportuniste, qui peut varier son régime alimentaire en fonction de l’abondance et de la saisonnalité de ses différentes proies. Il se nourrit de petites proies comme les tatous, les petits mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les arthropodes, mais aussi de racines et de fruits, comme celui connu sous le nom de «fruit du loup».

Il y a un peu plus d’un mois, un loup à crinière est apparu dans un centre commercial du Chaco, où il s’est échappé des incendies.

En Argentine, l’aguará guazú est présent dans les provinces de Chaco et Formose, à l’est de Santiago del Estero, le centre et le nord de Santa Fe, dans Courants, au nord-est Cordoue, dans Entre les rivières et le sud de Missions.

L’espèce, au niveau mondial, est qualifiée de “presque menacée” alors qu’en Argentine, elle est classée comme “vulnérable” au danger d’extinction et cela est dû, avant tout, au fait qu’en raison de l’avancée humaine, ils perdaient leur espace.

Les photographies ont été prises à l’endroit d’où 2016, la Fondation Yaguareté rouge surveille la Panthera onca avec des pièges photographiques, la réserve naturelle militaire de Puerto Península, une zone de jungle d’environ 8 800 hectares de l’armée argentine où l’école militaire de Monte exerce une partie de ses activités et a été créée par un accord-cadre de coopération entre le Ministère de la Défense de la Nation et l’Administration des Parcs Nationaux.

Selon ce que les experts ont observé dans les images après l’obtention des enregistrements du piège photographique, à partir de quatre photographies c’est un spécimen adulte en bonne condition physique apparente. Les photos ont été prises à une station d’échantillonnage par deux caméras face à face et réglées pour prendre trois photos consécutives chaque fois qu’ils sont activés par le mouvement d’un animal.

Les résultats: dans la caméra A, trois images ont été obtenues le 8 avril à 22h33 (photo 2) tandis que dans la caméra B, une seule photo a été obtenue à 22h36. L’endroit où cela s’est produit est une route véhiculaire fréquemment utilisée par le personnel militaire et les véhicules et qui est généralement dégagée pendant la majeure partie de l’année. Cette route va de la route nationale n ° 12, dans le parc provincial de la péninsule de Puerto, à la rivière Paraná, dans la propriété militaire.

La forêt environnante contient des espèces végétales telles que le peteribí (Cordia trichotoma), l’alecrín (Holocalyx balansae), l’anchico rouge (Parapiptadenia rigide), le cèdre (Cedrela fissilis) et le cœur de palmier (Euterpe edulis).

Un guazú à crinière à Misiones

Selon les données recueillies par les chercheurs, la répartition connue de l’espèce à Misiones à ce jour était limitée au sud de la province dans l’écorégion de Campos y Malezales.

Bien que ce soit la première fois qu’il y ait un enregistrement photographique, cela n’aurait pas été la première apparition d’un loup à crinière dans la région. «Nous avons reçu des commentaires qui expliquent d’autres visites dans la jungle. En 2016, nous étions avec Red Yaguareté dans la région et un agriculteur nous a dit qu’il n’en avait vu qu’une seule fois, mais cette fois c’est la première fois que cela a été documenté et qu’il est vu en parfait état, en bonne condition physique “, a-t-il ajouté. Lodeiro Ocampo.

Il fait référence au fait qu’en 1989, selon une enquête menée dans le sud-ouest de la province, les baqueanos et les chasseurs connaissaient l’aguará guazú et mentionnaient même son existence – jusqu’à récemment – dans le champ de San Juan (département de Candelaria) et dans la région de Itaembé et l’Arroyo Pindapoy (capitale).

Les archives indiquent également un individu qui a été écrasé à Azara (département d’Apóstoles) en 1987 et en 2004, deux autres spécimens ont été sauvés dans la région d’Itaembé Miní, près de la frontière avec Corrientes, tandis que l’autre se trouvait à la périphérie de Posadas. Apparemment depuis 2015, l’espèce a été enregistrée dans des champs privés et dans des zones protégées au sud de Misiones.

Dans la dernière catégorisation des mammifères en Argentine en fonction de leur risque d’extinction, il indique que pour cette espèce “il existe des enregistrements sporadiques de sa présence dans le sud de Misiones”.

