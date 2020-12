Photographie fournie ce jeudi par le ministère de l’Environnement de Colombie dans laquelle un aspect de Caño Cristales a été enregistré, dans la chaîne de montagnes de la Macarena (sud-est de la Colombie). . / Ministère de l’Environnement

Ce jeudi 17 décembre, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable de Colombie a conduit le Conseil National de l’Eau avec différentes entités étatiques dans lesquelles le Plan d’Action 2020-2022 pour le soin et l’utilisation efficace des ressources en eau de la Pays.

L’initiative présentée par le portefeuille Environnement sera axée sur quatre axes fondamentaux: la richesse naturelle en tant qu’actif stratégique, l’approvisionnement et l’assainissement, les économies d’eau sur le territoire national et l’utilisation efficace et l’économie des ressources en eau du pays, qui aura différentes tables de travail.

«Ce Conseil est d’une importance énorme, surtout aujourd’hui, car nous avons de grands défis et défis encadrés par des questions d’intérêt pour les citoyens comme nos ressources en eau, l’eau. Nous voulons laisser une ligne de travail importante et que d’ici juillet 2022 nous pourrons avoir de plus en plus de résultats dans ce domaine », a déclaré le ministre de l’Environnement, Carlos Eduardo Correa.

À la cinquième session du Conseil national de l’eau, le Ministère de l’agriculture et du développement rural a participé; Mines et énergie; Logement et santé et protection sociale, le Département national de la planification (DNP) et l’Institut d’études d’hydrologie, de météorologie et d’environnement (Ideam), dans lesquels les objectifs pour les deux prochaines années ont été discutés.

Cet espace, considéré comme l’un des plus importants de la «Politique nationale pour la gestion intégrale des ressources en eau», a été créé en 2017 pour répondre à l’une des questions fondamentales de l’actuel programme de développement durable.

«Nous partons de ce qui est stipulé dans notre plan de développement national, notre plan d’action a toute une structure et un soutien technique. C’est une politique multisectorielle où nous avons l’articulation de quatre politiques sectorielles, trois Conpes, trois plans sectoriels, cinq programmes et deux stratégies, l’une d’elles est la stratégie d’économie circulaire qui sera notre bannière dans ce plan », a déclaré le directeur de la gestion intégrale des ressources en eau du ministère, Fabián Caicedo.

Selon le portefeuille Environnement, le gouvernement national continuera de coordonner différents efforts en faveur de la durabilité des ressources environnementales du pays, l’une des capitales les plus grandes et les plus attractives de Colombie.

Photographie fournie par le ministère colombien de l’environnement datée de septembre 2014 qui montre des baleines à bosse dans le département du Chocó (Colombie). . / Ministère de l’environnement de Colombie

Le 2 décembre, le président de la Colombie, Iván Duque a lancé la charte environnementale CAN, définie comme une feuille de route pour un véritable engagement en faveur de la protection des écosystèmes et du développement durable dans la région.

Le Président a souligné à cette occasion que ce document renforcera la relation multilatérale dans la lutte contre le changement climatique, en permettant à des blocs de pays unis dans un front commun, comme la protection de l’environnement.

La charte andine de l’environnementContrairement au Traité d’Escazú, enlisé dans les discussions dans les différentes législatures du continent, il comporte trois sections dans lesquelles il énonce clairement des objectifs, des principes et des actions pour défendre le biome et les écosystèmes de la région nord et centrale de l’Amérique du Sud.

En outre, il établit des lignes directrices pour l’éducation environnementale des générations après la mise en œuvre de la charte, ainsi que de pointer vers une série d’actions transversales pour rendre compte de l’impact de phénomènes tels que les pandémies et d’autres types de menaces à court terme.

Dotée des outils pour la protection, ainsi que la gestion des ressources en eau, et établit des objectifs de conformité en matière de préservation et de durabilité pour les pays signataires d’ici 2030.

