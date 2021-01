15 minutes. Le président des États-Unis, Joe Biden, a prononcé un discours énergique lors de son investiture mercredi après avoir prêté serment, dans lequel il a appelé à “l’unité” pour prendre soin de la démocratie “fragile et précieuse”.

Ce sont les phrases les plus marquantes de son discours de 21 minutes.

La démocratie

“Nous célébrons le triomphe d’une cause, la cause de la démocratie. Elle est fragile, précieuse. La démocratie a prévalu.”

Renouvellement

“C’est une journée historique d’espoir, de renouveau et de résolution.”

Défendre la vérité

“Il y a de la vérité et des mensonges. Des mensonges racontés pour le pouvoir et pour le profit. Et chacun de nous a une obligation et une responsabilité en tant que citoyens, en tant qu’Américains, et surtout en tant que dirigeants … de défendre la vérité et de vaincre les mensonges.”

Période difficile

“Mes amis, c’est un moment éprouvant. Tous les collègues avec lesquels j’ai servi à la Chambre et au Sénat ici savent que le monde nous regarde aujourd’hui. Les États-Unis ont été mis à l’épreuve et nous en sortirons plus forts.”

Kamala Harris

«Aujourd’hui, nous marquons la prestation de serment de la première femme de l’histoire élue vice-présidente. Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer».

Unité

“Le désaccord ne doit pas conduire à la séparation. Sans unité, il n’y a pas de paix, seulement de l’amertume et de la fureur (…) Nous devons mettre fin à cette guerre non civile.”

Réconciliation

«Je serai le président de tous les Américains. Je me battrai aussi fort pour ceux qui ne m’ont pas soutenu que je me battrai pour ceux qui l’ont fait. “

Direction

“Nous ne menons pas seulement par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple.”

Crise

“Nous serons jugés, vous et moi, sur la façon dont nous résolvons cette cascade de crise de notre temps. Nous lèverons-nous pour l’occasion? Serons-nous capables de surmonter cette heure étrange et difficile?”

Alliés internationaux

“Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde, non pas pour faire face aux défis d’hier mais aux défis d’aujourd’hui et de demain.”