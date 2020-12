Les librairies de Bogota ont commencé à refaire surface pendant la quarantaine avec la réouverture progressive de leurs magasins physiques. . / Leonardo Muñoz / Archives

Dans une année où l’isolement social et la crise économique provoquée par la pandémie étaient les protagonistes, l’industrie de l’édition a eu un moment privilégié, car les gens ont trouvé de nouveaux passe-temps, tels que la lecture, pour libérer les détails de l’enfermement et les préoccupations concernant le l’incertitude de “la nouvelle normalité”.

Compte tenu de cela, le magazine Dinero a compilé des informations sur les livres les plus vendus en Colombie, sur la base des chiffres de certaines des librairies et éditeurs les plus importants du pays, tels que BuscaLibre, Librairie nationale, Editorial Panamericana et Grupo Planeta.

Les statistiques de Busca Libre montrent que le livre le plus vendu était Oui oui c’est avec toi, des youtubeurs colombiens Calle et Poché, qui s’est vendu à environ 6 700 exemplaires cette année.

«Du livre le plus vendu de 2020 à BuscaLibre, il convient de mentionner que 90% des unités ont été vendues le mois de la sortie du livre, août, ce qui montre un grand impact et une grande fidélité chez les adeptes de ce couple d’influenceurs, qu’en plus, dans la première version de ce livre, ils ont également réussi à se positionner au numéro 1 en 2019 », a assuré à Dinero le directeur pour la Colombie de la librairie, Juan José Daza.

Le deuxième livre le plus vendu de Busca Libre, selon les informations du magazine économique, était Le miracle métabolique, par le Dr Carlos Jaramillo, qui s’est vendu à plus de 6000 unités en 2020 et qui était également l’une des plus appréciées de la Librairie nationale et du Grupo Planeta.

«Cette année, les ventes de livres ont augmenté d’environ 200%, principalement au milieu de l’année, au milieu de la pandémie. Les catégories les plus vendues étaient le bien-être, la santé, la non-fiction, les biographies et la littérature, bien que Daza ait indiqué que la gamme jeunesse avait une croissance de 100% cette année », a déclaré Daza.

The Metabolic Miracle est un livre qui cherche à préserver le bien-être des gens grâce à des conseils nutritionnels appropriés.

«Nous aimons tous manger. Mais nous le faisons mal et pire chaque jour. Trompés par l’industrie alimentaire, la publicité, les fausses nouvelles gastronomiques et les conseils nutritionnels de tante Bertha, à chaque bouchée, nous prenons des décisions désastreuses qui nous rendent malades, nous engraissent et nous privent d’énergie. Comment arrêter cette spirale? »La description du Dr Jaramillo est-elle en relation avec le contenu de son livre à succès.

Le club 5 h, de Robin Sharma, était le deuxième livre le plus vendu de la Librairie nationale, suivi de Des animaux aux dieuxpar Noah Harari, une histoire qui, selon sa description, est “une brève histoire de l’humanité, des premiers humains qui ont parcouru la Terre aux avancées radicales et parfois dévastatrices des trois grandes révolutions que notre espèce a menées: la cognitive, l’agriculture et le scientifique”.

De son côté, le Grupo Planeta a enregistré qu’en plus d’El milagro métabolic, un autre livre du Dr Jaramillo, appelé Le miracle anti-stress, a également occupé les premières positions des préférences des Colombiens dans l’année.

Selon Dinero, Grupo Planeta a récemment rapporté que Carlos Jaramillo est devenu le premier auteur colombien à figurer sur la liste des livres les plus vendus pendant deux années consécutives avec El miracle métabolique.

“Les livres du Dr Jaramillo répondent à un moment historique où les gens veulent comprendre pourquoi les maladies chroniques nous entourent de plus en plus intensément chaque jour”, a déclaré dans le magazine national, le directeur éditorial de la zone andine du Groupe, Mariana Marczuk.

La maison d’édition Panamericana a rapporté que Des étoiles sous les piedsde David Barclay Moore est son livre le plus vendu cette année.

«Lolly commence à travailler sur un projet architectural accrocheur, alors que sa vie devient de plus en plus mouvementée. Dans le quartier de Harlem, New York, les frontières sont tracées par la peur et la violence. Un quartier c’est le monde et le monde c’est la vie d’un jeune homme qui fait face à une réalité qui le dépasse », est la description de l’œuvre, choisie comme le meilleur livre jeunesse de l’année par le Boston Globe.

Dans Panamericana, ils ont également joué Un silence interdit par Antonio Ortiz; La profession de mon pèrepar Sorj Chalandon; Colibripar Kati Heikkapelto, et Le secret de la junglepar Luisa Noguera, une histoire qui selon sa description “montrera que surmonter la peur peut apporter de nombreuses surprises savoureuses”.

D’autres livres qui se sont démarqués parmi ces entreprises étaient L’oubli que nous serons, par Héctor Abad Faciolince, Histoires privées de libertépar Johana Bahamón et Croyez et divaguezpar Jeff Bezos, entre autres.

