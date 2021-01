Biden signe des ordres pour aider le président des Latinos “ négligés et abandonnés ” à faire la grande différence entre les maisons blanches et latino-américaines et à mettre fin aux prisons privées

Le président Joe Biden signe des ordres pour les Latinos «négligés et abandonnés» et a ordonné mardi au ministère de la Justice de mettre fin à la pratique consistant à laisser les prisons du pays entre des mains privées.

Il a également signé un décret adressé au secrétaire au Logement et au Développement urbain, pour appliquer des politiques de logement plus équitables envers les minorités ethniques, telles que les Latinos et les Afro-Américains.

Biden appelle à un “ changement de position ” vers l’égalité

S’exprimant avant de signer l’ordonnance, Biden a déclaré que le gouvernement américain doit changer “toute sa position” sur la question de l’égalité raciale car, a-t-il dit, le pays est moins sûr et moins prospère en raison du fléau du racisme systémique. “Nous devons changer immédiatement”, a déclaré le président. «Je sais que cela prendra du temps, mais je sais que nous pouvons le faire. Et je crois fermement que la nation est prête pour le changement. Mais le gouvernement doit aussi changer », a-t-il ajouté.

Message sur les Latinos

Le président Biden a évoqué les données et les inégalités avec les familles latino-américaines. “Un Latinos sur onze est au chômage aux États-Unis aujourd’hui”, a déclaré Biden.

En outre, il a ajouté qu’un ménage latino sur cinq “affirme ne pas avoir assez de nourriture à manger”. Plus tard, le président a assuré que “comparé aux Américains blancs, presque trois fois plus de Latinos meurent du COVID-19”.

Il a assuré que ce n’est pas la faute des «Américains blancs», mais que ce sont les faits et que maintenant, les Américains, en particulier «la génération la plus progressiste» que les États-Unis ont vue, connaissent les données. Pour voir la vidéo, cliquez ici.

Biden “ choisi ” après un examen de conscience

Biden a été élu président après une année de profonde introspection aux États-Unis sur le racisme institutionnalisé, note l’Associated Press.

Les mesures annoncées mardi reflètent sa détermination à tenir ses promesses de campagne pour lutter contre l’injustice raciale.

Politiques “racialement discriminatoires”

Dans le décret, distribué par la Maison Blanche, il est mentionné que: “Au cours du 20ème siècle, les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont systématiquement mis en œuvre des politiques de logement racialement discriminatoires.”

Idem qui a contribué à “la ségrégation des quartiers et inhibé l’égalité des chances et la possibilité de générer de la richesse pour les familles noires, latino-américaines, des îles du Pacifique et des Amérindiens, et d’autres communautés mal desservies”, indique l’ordonnance signée par Biden.

En plus de demander au ministère de la Justice de cesser de céder les prisons à des entreprises privées, les nouvelles mesures visent à renforcer l’engagement du gouvernement à respecter l’autonomie des tribus autochtones et à lutter contre l’hostilité qui s’est manifestée envers les communautés asiatiques à la suite de la pandémie de coronavirus.

Biden chargera également le ministère du Logement et du Développement urbain de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une politique du logement plus équitable.

De nouvelles mesures rappellent la période Obama

L’ordre de cesser la pratique de privatisation de la gestion des prisons contient des instructions au secrétaire de la justice de ne pas renouveler les contrats signés avec des entreprises privées à cet effet.

En effet, l’ordre revient aux politiques en vigueur sous la présidence de Barack Obama.

“C’est la première étape pour empêcher les entreprises de tirer profit de l’emprisonnement des gens”, a déclaré le président.

Le juge bloque la mesure d’expulsion de Biden

La signature des ordres de Biden intervient quelques minutes après qu’il a reçu son “premier revers” judiciaire en tant que président après la suspension temporaire de l’ordonnance qui a arrêté les expulsions pendant 100 jours.

Un juge fédéral aux États-Unis a interdit mardi à l’administration du président Joe Biden de faire appliquer un moratoire de 100 jours sur les expulsions.

Ce qui était une priorité clé du programme d’immigration du président démocrate.

