L’attente tant attendue est terminée. A une date atypique en raison de la pandémie de coronavirus, un nouveau vainqueur de la Coupe d’Amérique du Sud, deuxième événement le plus important de la région, sera connu cet après-midi. Au Mario Alberto Kempes, Lanús entre en collision avec la Défense et la Justice. L’arbitre est le Vénézuélien Jesús Valenzuela (il a remplacé l’Uruguayen Leodán González) et le Chilien Julio Bascuñán est en charge du VAR.

Le Falcon est sorti déterminé à détenir les actions. Par un après-midi difficile à jouer au football en raison des températures élevées enregistrées au début du match, celles menées par Hernan Crespo ils ont imposé leurs conditions à un Lanús qui en première mi-temps était loin d’être sa meilleure version.

Environ sept minutes, Défense et Justice a généré la première chance d’ouvrir le score. Braian Romero, buteur du tournoi, défini juste hors parcours après une grande qualification de Enzo Fernandez. Puis c’était Franco Paredes celui qui s’avança vers la droite et contraint le gardien Lautaro Morales à intervenir pour éviter la première conquête du match.

Vers 34 ‘, ceux de Florencio Varela allaient mettre la justice au tableau de bord. Dans une grande action collective, Francisco Pizzini a jeté un signal et a favorisé l’avance de Walter Bou à gauche. L’attaquant a envoyé un centre bas et la défense de Lanús a laissé le rejet court. C’était là quand il est apparu Adonis froid pour capturer cette balle dans la zone et décréter le 1-0 avec un tir précis.

La précédente:

El Garnet, qui a su conquérir ce concours dans son édition 2013, arrive à ce stade avec une défaite sensible, puisque Lautaro Acosta, emblème et capitaine de l’équipe, a atteint la limite des cartons jaunes. Dans son remplacement, Luis Zubeldia a choisi Lucas Vera.

L’autre variante réalisée par l’ensemble Sud est l’entrée de l’expérimenté Guillermo Burdisso en défense à la place de Matías Pérez. L’ancien Boca et Independiente a été préservé lors du match retour des demi-finales en raison d’une gêne musculaire.

Lanús a atteint la finale avec un mélange de jeunesse et d’expérience (REUTERS / Marcelo Endelli)

Pour atteindre la définition du tournoi, Lanús a dû traverser une route difficile, puisqu’il a dû se rendre à la hauteur de Quito (Université catholique d’Equateur) et La Paz (Bolívar de Bolivie) et s’imposer face à trois champions de la Copa Libertadores: San Pablo, Independiente et Vélez.

El Halcón, pour sa part, semble avoir tout beaucoup plus clair pour partir à la recherche de son premier titre. Hernán Crespo parie sur les mêmes onze qui viennent de battre Deportes Coquimbo 4 à 2 au match retour des demi-finales au Norberto Tomaghello.

Ceux de Florencio Varela, qui a rejoint la Copa Sudamericana après avoir terminé troisième de leur groupe de la Copa Libertadores, ils n’ont perdu dans aucune de leurs huit présentations. De cette manière, s’il est proclamé champion, il sera le cinquième à le faire invaincu (Inter de Porto Alegre en 2008, Université du Chili en 2011, San Pablo en 2012 et River en 2014). En chemin, il a gagné contre le Sportivo Luqueño du Paraguay, Vasco da Gama (Brésil), Bahía (Brésil) et les Deportes Coquimbo du Chili susmentionnés.

La Défense et la Justice sont invaincues en Coupe d’Amérique du Sud et ont Braian Romero, buteur du tournoi avec 9 buts (. / Natacha Pisarenko)

En plus de leur tandem avec les jeunes Enzo Fernández et Valentín Larralde, chargés de gérer les fils de l’équipe, tant en défense qu’en attaque, ils ont une offense à craindre. Walter Bou, S’inscrire quatre passes décisives en seulement quatre matchs; tandis que Braian Romero est le meilleur buteur du tournoi avec neuf cris en huit matchs.

En cas de conversion d’un doublet, l’attaquant argentin deviendra le meilleur buteur d’une édition de la Copa Sudamericana, atteignant les exploits des Chiliens Eduardo Vargas (11, Universidad de Chile, 2011) et Humberto Suazo (10, Colo-Colo , 2006).

Il est à noter que c’est la première finale de la Coupe d’Amérique du Sud entre deux équipes du même pays, ce qui s’est passé lors de la Copa Libertadores dans ses éditions de 2005 (San Pablo-Atlético Paranaense), 2006 (San Pablo-Inter de Porto Alegre) et 2018 (River-Boca).

L’histoire entre les deux fait un clin d’œil à la Défense et à la Justice, puisqu’il a remporté quatre des huit fois qu’ils se sont rencontrés (ils ont égalé deux matchs et Lanús n’a pu célébrer que deux fois). Il Grenat ne bat pas le faucon depuis presque 4 ans (2016, 14 février). La dernière fois qu’ils se sont vus, c’était dans la zone de complémentation A de la Coupe Diego Armando Maradona, avec un nul 1-1 à La Fortaleza.

Le juge Jesús Valenzuela sera la troisième fois qu’il rendra justice au Falcon. Dans ses deux antécédents, l’équipe argentine a fini par égaler le match 0 à 0: contre San Pablo dans le sud-américain de 2017 et contre Deportes Coquimbo lors du match aller des demi-finales de l’édition en cours. Lanús, qui n’a jamais pu célébrer devant un juge vénézuélien (trois défaites et deux égalités), sera la première fois.

Au-delà du sport, cette édition du Sudamericana récompensera un succulent prix financier pour le gagnant du trophée portant ce nom depuis 2002. Le champion de la nouvelle édition remportera 4.000.000 dollars, tandis que le perdant de la définition obtiendra 2 millions de la devise américaine.

De plus, grâce à l’obtention du championnat, celui qui remportera le titre assurera sa participation à la prochaine édition de la Recopa contre le vainqueur de la Copa Libertadores qui se définira le 30 janvier au mythique Maracana de Rio de Janeiro entre deux équipes brésiliennes, Palmeiras et Santos.

L’autre définition possible pour le vainqueur sud-américain serait de disputer la célèbre coupe J.League YBC Levain Cup / Conmebol, ancienne banque Suruga. La version 2020 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et il n’y a aucun détail sur ce qui va se passer dans le match que le nouveau champion de la Coupe d’Amérique du Sud devrait jouer avec le champion japonais de la J.League Cup.

Formations:

Stade: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Arbitre: Jesus Valenzuela (Venezuela)

VAR: Julio Bascuñán (Chili)

Temps: 17.00

Télévision: ESPN et DirecTV

J’ai continué à lire:

Dans les coulisses du projet jeunesse de Lanús qui l’a amené à jouer la finale de la Copa Sudamericana

Les secrets de «Pepe» Sand, l’éternel buteur à la recherche d’un nouveau record avec Lanús entouré de garçons qui ont deux fois son âge