La défense et la justice ont prévalu au Brésil par 3 contre 2 (Photo par Arisson MARINHO / .)

Après le classement angoissant de Vélez au Chili au domicile de l’Université catholique, au cours de cette journée deux autres demi-finalistes de la Coupe d’Amérique du Sud seront connus. On sortira de intéressant croisement entre Défense et Justice et Bahia, à Norberto Tomaghello, avec arbitrage par le Paraguayen Eber Aquino. Ils diffusent ESPN et DirecTV.

Il faucon cherche à écrire l’histoire et à entrer dans le top quatre de cette compétition pour la première fois (Dans l’occasion précédente à laquelle il a accédé à cette instance -2018- il a été éliminé par Junior de Colombie). Mercredi dernier, au Brésil, l’équipe de Florencio Varela s’est imposée 3-2 grâce à des buts de Braian Romero, à deux reprises, et d’Enzo Fernández (Gilberto -sur un penalty- et Bahía ont marqué pour Mano Menezes).

Defensa, qui est dans la zone de complémentation A du tournoi local, vise toutes ses armes à cette Coupe. Après avoir terminé à la troisième place dans les Libertadores (derrière Santos et Delfín), ceux menés par Hernán Crespo ont surpassé Sportivo Luqueño du Paraguay et Vasco da Gama.

«Ils travaillent à la fois physiquement et au football. Dans ces cas, une partie est aussi importante que l’autre, sachant que le club n’a jamais été dans ces instances décisives», A prévenu le coach dans la précédente de cet engagement.

La visite, qui a pu quitter Nacional du Paraguay, Melgar du Pérou et Unión de Santa Fe en route, vient d’une chute 3-0 contre Palmeiras ce week-end et avec seulement 28 unités, elle occupe la 16e place, restant trois points. de tomber dans la zone de relégation.

“Nous sommes dans une situation délicate. Maintenant, nous devons changer de puce car nous avons un match très difficile en Argentine. Il faut avoir la motivation de l’intérieur pour faire du bon travail et se qualifier », a analysé l’attaquant Clayson. Ceux de Salvador doivent marquer plus d’un but pour se qualifier pour le tour.

Le vainqueur de cette clé jouera en demi-finale contre le vainqueur du croisement entre Junior de Colombia et Coquimbo Unido. Au match aller, à Barranquilla, les Chiliens l’ont emporté 2-1.

Formations:

Stade: Norberto Tomaghello

Arbitre: Eber Aquino (Paraguay)

Télévision: ESPN et DirecTV Sports