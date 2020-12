Au match aller, Defensa y Justicia et Vasco da Gama ont égalé 1 à 1 à Florencio Varela (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

Seules trois places sont disponibles pour entrer dans le groupe restreint des quarts de finale de la Copa Sudamericana. L’un des derniers billets sera joué main dans la main, à partir de 21h30 au stade San Januario, Vasco da Gama et Défense et Justice. L’arbitre sera Andrés Cunha et ESPN et DirecTV téléviseront.

L’équipe argentine est obligée de gagner pour aspirer à se qualifier pour le tour, car au match aller, ils se sont affrontés 1 à 1 grâce aux buts de Braian Romero et de l’Argentin Germán Cano, l’une des principales figures de l’équipe de Rio de Janeiro, Le vainqueur de cette clé se mesurera lors de la prochaine phase contre Bahia de Brasil, un club qui vient d’éliminer Unión de Santa Fe dans une série très serrée.

Ceux menés par Hernán Crespo, après avoir été écarté de la Copa Libertadores, ont éliminé le Sportivo Luqueño du Paraguay au tour précédent. Ceux de Florencio Varela ont misé tous leurs jetons sur ce concours, puisqu’ils défilent dans le dernier placement de la Zone 2 de la Coupe Diego Armando Maradona en l’absence d’un jour, pour lequel ils ont été condamnés à jouer la Phase Complémentaire.

“Il n’est jamais facile d’aller au Brésil. Heureusement, ces gars-là ont l’expérience d’y avoir joué récemment contre Santos. Notre idée est de faire la même réunion qu’au match aller. Proposez, atteignez leur objectif le plus de fois possible et qu’ils nous atteignent le moins possible », a prévenu l’entraîneur avant le match.

Les Brésiliens, qui ont déjà quitté l’Oriente Petrolero de Bolivie et Caracas du Venezuela sur la route, arrivent battus à ce duel. Lundi, ils ont succombé 4 à 1 à domicile contre Ceará, ce qui les a placés dans la zone de relégation de Brasileirao.

Formations probables:

Vasco de Gama: Lucão; Miranda, Leandro Castán, Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Neto Borges; Carlinhos; Gustavo Torrres et Ribamar. DT: Ricardo Sá Pinto.

Défense et justice: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Héctor David Martínez, Emanuel Britez; Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Raúl Loaiza, Marcelo Benítez; Ciro Rius, Francisco Pizzini; et Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Stade: San Januario

Arbitre: Andrés Cunha (Uruguay)

Temps: 21h30

Télévision: ESPN et DirecTV