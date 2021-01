En Angleterre, la controverse se poursuit sur le cas présumé de discrimination raciale contre l’Uruguayen Cavani (REUTERS / Martin Rickett)

Calvaire pour Edinson Cavani Cela se poursuit dans les premiers jours de 2021: la Fédération anglaise de football l’a suspendu pendant trois jours après avoir partagé un post sur son compte Instagram dans lequel il remerciait un compatriote avec le terme «noir». La connotation qu’ils lui ont donnée sur le sol britannique était négative et c’est pourquoi son cas a été suivi à la loupe. Ils l’ont finalement condamné à une amende et sanctionné. Il a accepté la phrase mais a précisé qu’il ne la partageait pas. Et en Uruguay, ils ont explosé de fureur face au traitement qu’ils ont donné à l’une de leurs stars.

C’est pourquoi le Club Plaza Colonia a publié une déclaration le dernier jour de 2020. «Ils ont envahi et usurpé des terres qu’ils possèdent encore, persécuté et exécuté des gens pour avoir pensé différemment, asservi, interdit les droits, étaient des champions de l’intolérance religieuse. Aujourd’hui, ils sont juges de la morale, quel que soit le contexte ou la culture. Nous, Cavani “.

Rapidement, le message publié par l’institution Colonia del Sacramento et dédié au buteur de 33 ans est devenu viral sur les réseaux sociaux. Bien qu’il soit à noter que le footballeur n’était pas uniquement défendu dans son pays d’origine, puisque par exemple le journaliste anglais Piers Morgan a qualifié la sanction de ridicule et qu’une autre ancienne figure de classe mondiale comme Gary Lineker, emblème du football britannique, a évoqué la dignité que Cavani a dû faire face à l’incroyable punition.

La déclaration du Club Plaza Colonia de Uruguay pour défendre Edinson Cavani

Le concret est que l’Uruguayen a été privé pour disputer le premier match de l’année avec Manchester United, le 1er janvier (visite à Aston Villa à la date 17 de la Premier League). De plus, le natif de Salto regardera la demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Manchester City, son rival classique et fidèle, de l’extérieur, et ne sera pas non plus disponible pour entraîner Ole Gunnar Solskjaer contre Watford pour le troisième tour de la Coupe d’Angleterre. . Supplémentaire? Le truc économique: vous devrez payer 100 000 livres sterling (environ 137 mille dollars) et vous devrez suivre une formation de sensibilisation sur le sujet.

Concernant l’épisode qui a eu un impact local et international, Edinson a déclaré: «Bonjour à tous. Je ne veux pas m’attarder sur ce moment gênant pour moi. Je veux partager avec vous que j’accepte la sanction disciplinaire pour savoir que je suis étranger aux coutumes idiomatiques anglaises, mais je ne la partage pas. Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un avec une expression d’affection envers un ami, rien de plus éloigné de mon intention. Ceux qui me connaissent savent que mon effort recherche toujours la joie des plus simples! J’apprécie les innombrables manifestations de soutien et d’affection, mon cœur est en paix, car je sais que je me suis toujours exprimée avec affection selon ma culture et mon mode de vie. Je vous envoie un câlin sincère ».

