(.)

Les buts qu’il a subis La Colombie, entre l’Uruguay et l’Équateur, ils ont laissé le travail de l’entraîneur sans soutien Carlos Queiroz, qui fait compter les heures sur le banc «tricolore», comme le confirment les médias sportifs nationaux et internationaux. Cependant, on sait également que son départ sera annoncé au moment où le Fédération colombienne de football (FCF) élire le directeur technique qui assumera le poste.

La danse des candidats a commencé la semaine dernière, avec des noms de stratèges créoles et étrangers. Dans la sphère locale, celle de Juan Carlos Osorio. Le Risaraldense a une expérience importante, qui comprend sa formation en Europe. Pour le moment, il est libre, après avoir mis fin à son lien avec Athlétique nationale, au début du mois en cours, et a demandé l’opportunité de présenter son projet à la FCF, comme il est devenu connu dans le programme Sur la pièce.

De plus, il a déjà de l’expérience en tant que coach, il a dirigé Mexique et a assisté à la Coupe du monde en Russie, où son équipe a battu Allemagne et a dit au revoir en huitièmes de finale. Il a également eu un court mandat dans Paraguay, entre septembre 2018 et février 2019.

Reinaldo Rueda Il a sonné fort, mais il a un accord en vigueur avec le Chili, où il a été ratifié malgré les mauvais résultats qui l’ont accompagné sur la route du Qatar. Le Valle del Cauca était déjà à la tête du «tricolore», il a été nommé en 2004, avec la tâche de recomposer sa démarche après que la Colombie avait mal commencé en qualifications pour l’Allemagne 2006; fait une bonne campagne mais cela ne suffit pas. Cependant, il a matérialisé son désir de participer à la Coupe du monde des seniors, a-t-il déclaré présent avec Honduras, en 2010, et avec Equateur, en 2014.

Luis Fernando Suarez il est entré dans la discussion grâce à ses rouleaux. Il était dans le monde Seniors avec Equateur, en 2006, et huit ans plus tard, il a commandé le ‘catrachos’ au Brésil.

La liste des candidats le mène José Néstor Pékerman. Le retour de l’entraîneur argentin a été l’une des rumeurs les plus fortes de l’opinion publique. Entre les deux, il y a les négociations qui impliquent votre intermédiaire, Pascual Lezcano, et les mauvais termes dans lesquels s’est conclu le premier cycle réussi, dans lequel le barreur a emmené la Colombie aux rendez-vous orbitaux de 2014, où il a atteint les quarts de finale et signé sa meilleure participation à l’événementet 2018.

Il a été rejoint par un autre homme qui a laissé sa marque au cours des cinq dernières années dans le football local, à la tête de Millionnaires: Michelangelo Russo. Le directeur technique de Boca JuniorsActuellement, il a été champion avec les “ albiazules ” en 2017 et 2018, respectivement dans la Ligue Águila et la Superliga, et c’est un nom que les dirigeants de la Fédération aiment.

Ricardo Gareca a été inclus dans le hochet, pour son passé réussi en tant que joueur de L’Amérique de Cali, et sa carrière d’entraîneur, en particulier avec le Sélection Pérou, l’emmenant à la Coupe du monde en Russie. Cependant, son contrat avec l’équipe «bicolore» est un obstacle qui freine son arrivée.

L’option de Marcelo Gallardo, devant Plaque de rivière, est dirigé par Mario Alberto Yepes, directeur sportif de la Colombie. Le “ capi éternel ” a de bonnes relations avec la “ poupée ” et, comme rapporté Sports TyC, l’a mis sur le radar pour relever le défi d’emmener le “ tricolore ” au Qatar 2022.

Dans la lignée des candidats apparus Mauricio Pochettino, une demande des fans pour leurs bonnes campagnes avec le Tottenham, mais cela ne va pas au-delà d’un désir en raison du coût élevé de l’apporter; son dernier salaire était neuf millions de dollars par an, selon les informations du journaliste sportif Sebastian Heredia.

Les médias mexicains impliqués Miguel le ‘pou’ Herrera. L’entraîneur, qui dirige actuellement l’Amérique et a un contrat jusqu’en 2023, recevra une offre de s’asseoir sur le banc du “ tricolore ”, selon le programme Course sportive, du réseau ESPN.