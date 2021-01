BOGOTÁ – COLOMBIE, 18/11/2020: Independiente Santa Fe et América de Cali en match pour les huitièmes de finale de la BetPlay DIMAYOR Cup disputées au stade Nemesio Camacho El Campín de la ville de Bogotá. Photo: VizzorImage / Felipe Caicedo / Employé

La Division majeure de football colombienne (Dimayor) livré le programme des matchs des quarts de finale Coupe BetPlay 2020, qui se terminera cette année, à la suite des ajustements qui ont été apportés au calendrier des compétitions, en raison du coronavirus. Les quatre clés seront un seul match, comme cela s’est produit lors des huitièmes de finale, pour rencontrer les équipes qui joueront les demi-finales du tournoi.

Le rideau se lèvera avec l’engagement dans lequel ils joueront, Sports de Quindío et Alliance pétrolière, au stade Centenario. Le jeu se jouera sur 13 janvier prochain, à 17h30 Le groupe ‘dont le frère’ est entré dans le groupe des huit meilleures équipes du tournoi, après avoir quitté le Deportivo Cali, dans la définition des lancers du point de penalty; tandis que les ‘aurinegros’ faisaient de même, imposant à Millionnaires.

Ce même jour, mais à huit heures du soir, Indépendant Medellin recevra Junior de Barranquilla, dans l’un des moments forts de cette instance. Le ‘puissant’ montera sur scène avec son nouveau stratège, Hernán Darío le ‘Bolillo’ Gómez, et il y aura sûrement certains des renforts de carats qui sont arrivés, tels que James Sánchez et Agustin Vuletich. Au bord du “ requin ”, ils parient sur la continuité du processus du coach Luis Amaranth Perea, qui peut compter sur son capitaine Sébastien Viera et le buteur Miguel Angel Borja, deux des dirigeants du campus.

Le jeudi 14 janvier Deportivo Pasto et L’Amérique de Cali ils mesureront les forces dans la Libertad départementale; le coup de sifflet initial sera à cinq heures trente de l’après-midi. L’équipe “ volcanique ” a annoncé, dans les dernières heures, l’implication du défenseur Oswaldo Henríquez et l’équipe de Valle del Cauca a également annoncé de nouveaux renforts, après avoir obtenu le titre de la ligue locale, en tant que gardien de but Diego Novoa et le défenseur Jerson Malagón.

Au deuxième quart de travail, à huit heures du soir, Deportes Tolima et l’Atlético Nacional définiront le dernier demi-finaliste. L’équipe Ibagué s’est qualifiée pour les quarts de finale, sans avoir à jouer, puisqu’elle a remporté l’engagement contre Cúcuta, 3-0, parce que l’équipe «motilón» a perdu sa reconnaissance sportive et est entrée dans le processus de liquidation. Dans la case ‘pourpier’, l’entraîneur sera libéré Alexandre Guimarães, qui a su atteindre la gloire avec les “ diables rouges ”, en championnat au second semestre 2019.

Table des quarts de finale. Gracieuseté de Dimayor.

