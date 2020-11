The Dipy in Controversy au bar

Ces derniers temps, ses analyses de la réalité politique, de l’éducation, ses croisements avec Diego Brancatelli et Pablo Echarri, et la popularité d’une de ses chansons qui a atteint les vestiaires de l’équipe Paris Saint Germain, Ils ont fait le chanteur de cumbia David Adrián Martínez, mieux connu sous le nom d’El Dipy, a fait les gros titres dans de nombreux médias. Invité à Polémique au bar le musicien partagea à nouveau son point de vue et demanda à la classe politique de s’occuper du peuple.

“Quand le politicien parle, il ment, quand il se tait il se cache, quand il est au pouvoir il vole, quand il n’est pas au pouvoir il détruit et quand vous commencez à lui faire confiance, il vous trahit”, tourné au milieu du débat suscité par la situation de crise que traverse notre pays.

«Je n’arrêterai jamais de parler ou de dire ce que je pense de quelqu’un. Je suis une personne ordinaire qui doit payer le loyer, mais je ne travaille pas sur la question de la pandémie », a commencé l’ancienne partenaire de Mariana Diarco. Et il a rapidement ciblé les politiciens pour la situation que traverse le pays: “Quand vous voyez à la télévision qu’ils vous mentent au visage, il arrive un moment où vous dites” fou, le mettre, c’est bien, mais pas tout “. C’est comme si vous ne saviez pas qui croire tout le temps. “

“Peu m’importe où je suis, je dis ce que je pense vraiment et je ne vais pas me taire à 42 ans”, a déclaré El Dipy. “Beaucoup de gens disent que vous devriez soutenir ce gouvernement”, lui a dit Horacio Cabak lors du débat. “Parce que? Parce que je suis pauvre. Il m’est arrivé l’autre jour qu’ils m’ont dit que tu avais oublié le quartier. Je n’ai jamais oublié le quartier, je l’ai dans mon cœur, mais je voulais progresser “dit le chanteur de cumbia.

«Quand je me suis retrouvé avec Mariana Diarco avec qui j’avais un fils, j’ai dû venir vivre dans la capitale et je veux que mes enfants se portent bien. Aujourd’hui je retourne dans le quartier et c’est toujours pareil ou pire qu’avant, alors, on veut progresser ou avancer dans la vie “, a déclaré David Adrián Martínez. Plus tard, il se souvint quand il est venu d’Entre Ríos avec sa famille pour s’installer dans la grande ville. «Quand nous sommes arrivés avec mes parents, nous n’avions rien, nous dormions chez des emprunteurs, des connaissances … et mon père a trouvé un emploi à La Matanza. Il travaillait le matin et ma vieille femme prenait soin de moi, quand mon vieux rentrait à la maison, ma vieille allait travailler ».

À son tour, il évoque un moment difficile de son enfance. «J’ai vu mon père chauffer l’herbe au soleil plusieurs fois. J’ai mangé et ils ont bu du maté. Heureusement, au fil du temps, ils ont progressé: ils ont acheté des terres, lancé une entreprise et se sont développés. Beaucoup disent “c’était une autre fois”, mais vous avez quand même dû vous casser le cul “, a-t-il dit. «Comment pouvez-vous ne pas soutenir une personne qui, avec son propre mérite, a accompli quelque chose?, se demande-t-il, faisant allusion aux propos du président Alberto Fernández il y a quelque temps lorsqu’il a déclaré: “Sans l’égalité des chances pour tous, le mérite ne suffit pas”.

«L’autre jour, ils m’ont tellement puni parce qu’ils m’ont dit: ‘tu es contre les plans sociaux’. Comment vais-je être contre? Je suis pour, mais je n’aime pas qu’ils mettent un panneau sur la route qui dit «nous avons atteint 10 millions (de bénéficiaires). Ils célèbrent la pauvreté! », commenté. À son tour, il a fait valoir que le “grand succès du plan social” est “Donnez-le à une personne qui en a besoin, à cette personne, créez les conditions d’éducation et de travail pour que demain ils n’en aient plus jamais besoin, car c’est un progrès.”

«Aujourd’hui, nous avons des gens qui en ont vraiment besoin, mais ils ne créent pas les conditions ou le travail pour que ces gens dépendent de quelqu’un qui leur donne quelque chose. Celui qui vous donne de l’argent vous rend pauvre parce qu’il ne vous permet pas de grandir mentalement. Cela vous fait rester à la maison en attendant que le peu d’argent arrive à la fin du mois et vous vous enfermerez et ne travaillerez pas », a-t-il fait remarquer. «Pour avancer, il faut étudier et travailler», a-t-il ajouté.

À son tour, il a critiqué les personnes qui se trouvent dans une mauvaise situation économique “Ils mettent un politicien coupable de sa pauvreté”. “Le problème est très simple: quand ils sont dans l’opposition, ils ont tout pour faire avancer le pays, quand ils sont au pouvoir ils ont tous les problèmes et ils disent” ils nous ont laissé un pays en ruines “. Ce vers n’est plus “il ajouta.

Paragraphe séparé pour sa relation avec Diego Brancatelli avec qui il a eu plusieurs croisements lors de sa visite d’Intratables. Le chanteur a considéré le journaliste comme “un connard”, mais a précisé: «Je n’ai rien de personnel avec lui. Je ne peux pas dire si c’est une bonne ou une mauvaise personne mais dans ce qu’il fait, il est un connard ».

