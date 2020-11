Diego Maradona et l’une de ses nombreuses rencontres avec Juan Martín del Potro

Ce sont des jours difficiles pour le peuple argentin. Aussi pour de nombreux endroits dans le monde. La mort de Diego Maradona Cela a provoqué un profond regret chez tous les amoureux de son football et a généré la mémoire de tous ceux qui ont joué dans une réunion spéciale avec l’homme qui portait le numéro historique 10 de l’équipe argentine et a soulevé la coupe au Mexique 86.

L’un de ceux qui ont profité de l’occasion pour se souvenir d’anecdotes avec la star argentine était Juan Martin del Potro. Le joueur de tennis, devenu champion de la Coupe Davis en 2016, a déclaré une cabale qu’il a eue avec Maradona tous les jours pendant la série que l’équipe argentine a affronté la Croatie dans la ville de Zagreb.

«Tous les soirs, sans que personne ne le sache, je le voyais pendant environ 10 minutes et je me souviens qu’à ce moment-là il avait acheté un pyjama très frappant et il descendait à l’hôtel avec ce pyjama et là on se voyait pendant un moment, on s’embrassait et nous allions dormir. Et je l’ai fait en privé parce que je ne voulais pas briser la structure de notre équipe. Et ça m’a fait du bien “Delpo a commenté le programme F90 d’ESPN à propos de ces jours inoubliables pour le tennis argentin, qui marque aujourd’hui quatre ans depuis le premier sacre par le Silver Salad Bowl.

Anecdote de Del Potro avec Maradona en finale de la Coupe Davis

Ce fut une année spéciale pour Juan Martín. Parce qu’il a guidé l’équipe argentine pour remporter la Coupe Davis et, en plus, il a remporté sa deuxième médaille olympique à Rio 2016. Après quatre opérations, trois au poignet gauche et un à sa droite, en octobre 2018, il a subi une fracture de la rotule droite qui l’a fait sortir du circuit dans l’un des meilleurs moments de sa carrière. Après l’opération et lorsqu’il a tenté de reprendre l’activité, Del Potro a de nouveau souffert l’an dernier de la même maladie qui jusqu’à aujourd’hui l’empêche de jouer à nouveau.

«Je suis évidemment un peu plus déprimé ces jours-ci, mais la vérité est que je l’ai combattue avec mon genou. J’ai été avec beaucoup de hauts et de bas pendant longtemps, parfois bons, parfois mauvais “, avoua la Torre de Tandil.

«Cela me prend beaucoup de temps pour revenir en arrière, la vérité est que c’est une réalité, j’aimerais la dissimuler, mais c’est ce qui m’arrive. Je me lève toujours à cause du désir de rejouer que j’ai et parce que j’ai l’impression de ne pas avoir à fermer cette étape encore. C’est ce qui me tient toujours excité et à la recherche de traitements, voir des médecins, faire une chose ou une autre, mais la vérité est que c’est difficile, tant que j’ai ce sentiment au fond de moi que ma scène n’est pas fermée, je vais le combattre. Quel que soit le temps. Je pense qu’il y avait aussi quelque chose qui m’a beaucoup marqué dans ma carrière, à savoir les Jeux Olympiques et un sentiment unique que j’avais à Rio », a-t-il ajouté.

L’intention de Del Potro de participer aux Jeux olympiques de Tokyo

Alors qu’il poursuit sa convalescence, l’avancée de la pandémie de coronavirus a permis à Delpo de trouver une lumière au bout de la route. Avec le report de Jeux olympiques de Tokyo 2020 En 2021, le joueur de tennis argentin a trouvé un nouvel objectif à placer et à rejouer.

«En raison de la pandémie, les Jeux sont terminés pour le milieu de l’année prochaine et c’est quelque chose qui me rend également excité et sans baisser encore les bras. Si je dois fermer ceci pour un problème de santé ou physique, je ne veux pas qu’il en soit ainsi et ayant les prochains Jeux Olympiques, avec ce que cela signifiait dans ma carrière, je pense que ce serait de me donner un prix pour pouvoir participer et représenter l’Argentine une fois de plus, c’est pourquoi je continue de me battre», A-t-il raconté.

Avez-vous pensé à prendre votre retraite? A plusieurs reprises, selon sa parole. Mais Juan Martín ne veut pas être vaincu par des problèmes physiques et rêve d’un retour devant ses partisans. «Écoutez, j’avais fixé la limite lorsque je devais opérer mon poignet pour la troisième fois et grâce à Dieu, je ne l’avais pas réglée. J’ai aussi dit la limite quand c’était ma deuxième opération du genou, je l’ai dit maintenant avec ma troisième et maintenant j’ai dit que je vais me donner une fenêtre un peu plus large jusqu’aux Jeux Olympiques, mais si ce n’est pas le cas je calcule que je vais me mentir pour que ce n’est pas parce que j’aime le tennis, je veux revoir toutes les personnes qui m’ont beaucoup aidé à faire cette course et je veux la faire sur le court. Ce n’est pas la même chose de l’extérieur que de l’intérieur, qui est mon lieu naturel et où je me sens le mieux, c’est pourquoi j’insiste ».

JE CONTINUE DE LIRE:

L’histoire émouvante de Ruggeri après la mort de Maradona: “Quand j’ai vu son nom dans le tiroir, les jetons ont commencé à tomber sur moi”

Hernán Crespo s’est cassé en se souvenant de Maradona avant le match de la Défense: “La douleur dans mon âme que j’ai ne peut pas être expliquée”