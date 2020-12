La Chambre des députés, à une majorité stricte, a approuvé le projet de loi, sanctionné par le Sénat, qui poursuit la soustraction des ressources co-participantes de la ville de Buenos Aires que le président a ordonné par décret Alberto Fernandez. Il l’a fait avec quelques modifications mineures, de sorte que le projet de loi doit retourner au Sénat, où la majorité lâche de Kirchner lui donnera la sanction finale.

En célébrant cette suppression, le ministre de l’Intérieur, Eduardo De Pedro, a déclaré: “Nous aimerions que la Ville reconnaisse qu’au cours des quatre dernières années, elle a eu le privilège de revenir.” C’est un canular un de plus de ceux qui peuplent le discours du Kirchnerisme. Sa réfutation est très facile, comme on le verra, mais la vérité n’aura aucun poids dans la décision de la majorité automatique et régimentée des sénateurs.

Son pourcentage dans la co-participation a été déduit de la ville de Buenos Aires 1,18%, le portant de 3,50% à 2,32%. Fernández a invoqué une clause de la dernière loi fédérale de co-participation, 23.548, sanctionnée sous la présidence d’Alfonsín en 1988, qui permettait au président, alors chef immédiat et local de la capitale fédérale, de modifier l’aliquote correspondant à celle-ci par rapport à la La coparticipation primaire, c’est-à-dire la répartition des fonds co-participables entre la Nation et les provinces. En d’autres termes, la Nation pourrait céder des ressources à la Ville de sa propre masse. Il n’y avait pas de problème majeur, car la ville était une municipalité fédéralisée depuis 1880.

La question a radicalement changé avec la réforme constitutionnelle de 1994, qui a instauré l’autonomie de Buenos Aires. A partir de ce moment, la Ville a un statut similaire à celui d’une province et ses autorités sont élues populairement par les porteños. Par conséquent, le président n’est plus le patron local. Ses relations avec Buenos Aires sont les mêmes qu’avec les autres provinces argentines. Il ne peut donc pas modifier le taux de co-participation qui lui correspond de sa propre volonté.

La réforme de 1994 a également donné un statut constitutionnel au régime de co-participation. Le paragraphe 2 de l’article 75 établit que Le Congrès doit promulguer un accord de loi qui déterminera «la répartition entre la Nation, les provinces et la ville de Buenos Aires et entre elles». La loi doit provenir du Sénat, elle sera sanctionnée à la majorité absolue de la totalité des membres des deux chambres, elle ne peut être modifiée ou réglementée unilatéralement et elle doit être approuvée par les provinces.

Il prévoit également que cette répartition se fera “en relation directe avec les compétences, services et fonctions de chacun d’entre eux”. Et, ce qui est fondamental: << Il n'y aura pas de transfert de pouvoirs, de services ou de fonctions sans la réaffectation respective des ressources, approuvé par la loi du Congrès le cas échéant et par la province concernée ou la ville de Buenos Aires, le cas échéant. “

L’augmentation de la participation de la Ville qui a eu lieu pendant le gouvernement de Mauricio Macri était basée sur cette clause. Le transfert des pouvoirs judiciaires et policiers doit être compensé. Cependant, le transfert des pouvoirs judiciaires n’a été compensé par aucun recours, sauf dans une mesure minimale, comme on le verra.

L’augmentation mentionnée par le président Fernández a été convenue entre la Nation et la ville de Buenos Aires et a été initialement ordonnée par un décret national (décret 194/2016). Ce pourcentage a été réduit de 0,25% pour être intégré dans le pacte budgétaire 2017, approuvé par le Congrès par la loi n ° 27.429, qui a été consolidée.

Contrairement à ce que soutient la propagande officielle, la ville de Buenos Aires reçoit beaucoup moins qu’elle ne contribue. Le fait que la Constitution n’impose pas une répartition arithmétique des ressources basée sur les contributions, puisque ce schéma peut être atténué par des critères de solidarité pour desservir les quartiers les plus pauvres, ne signifie pas modifier substantiellement le principe de base en la matière: il doit y avoir une relation significative entre ce qui est donné et ce qui est reçu.

Une telle relation n’est pas vérifiée dans le cas de Buenos Aires. En effet, alors que la Ville génère 24% des ressources co-participables, elle reçoit actuellement 2,32% (un dixième de sa contribution au trésor national) et, lorsque le Sénat transforme le projet de loi dont nous discutons en loi, il a été réduit à 1 , 4% de l’année 2003.

Recevoir 10% de ce qui est apporté ne semble pas être une situation privilégiée. Et c’est beaucoup moins si l’on tient compte du fait qu’en termes d’éducation des enfants et des jeunes, 30% des inscriptions locales proviennent de la banlieue de Buenos Aires et que près de la moitié des soins de santé de la ville sont fournis aux résidents de ces juridictions et de la l’intérieur du pays, sans compter les nombreux qui sont fournis aux personnes des pays voisins. Pour ne citer qu’un exemple, neuf femmes enceintes sur dix à La Matanza ont leurs enfants dans les hôpitaux de Buenos Aires.

En matière de justice, 50% des affaires traitées en 2000 devant la justice civile nationale ont été prises en charge par la juridiction contentieuse, administrative et fiscale de la ville, sans compensation d’aucune ressource. Les pouvoirs d’enquêter et de juger les crimes ordinaires ont été transférés, à partir de l’an 2000, et se poursuivent, la ville assumant à ce jour 22,44% du nombre total d’affaires pénales relevant de la juridiction ordinaire de la nation.

Il est donc clair que:

1) Pour le transfert des pouvoirs judiciaires dans les exécutions fiscales (de la juridiction civile nationale à la juridiction contentieuse, administrative et fiscale de la ville (année 2000) la Nation il n’a réaffecté aucune ressource à la ville de Buenos Aires.

2) En raison du transfert des pouvoirs judiciaires en matière pénale (de la juridiction pénale nationale à la juridiction pénale, inconduite et délit de la ville (période 2004-2016), la nation a reconnu sa dette de 2255101420 $ (calculée en septembre 2017) mais n’a pas payé jusqu’à présent.

3) Pour le transfert des pouvoirs judiciaires en matière pénale (de la juridiction pénale nationale à la juridiction pénale, inconduite et délit de la ville (estimation annuelle à partir de 2017), la Nation a payé le montant correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 .

4) En raison du transfert des pouvoirs judiciaires en matière pénale (de la juridiction pénale nationale à la juridiction pénale, inconduite et délit de la ville, conformément à la loi 26702, les parties n’ont pas procédé à l’estimation des ressources correspondante, la commission mixte n’est pas intégrée dans le date, et donc la Ville n’a reçu aucun recours de la Nation pour ce transfert.

La crise sanitaire que nous subissons aujourd’hui a également mis en évidence le comportement solidaire de la Ville, au-delà de la discrimination brutale dont elle souffre en matière de répartition de la co-participation. Ainsi, sur près d’un demi-million de CPR pratiqués dans la Ville, 40% étaient destinés aux non-résidents, et 33% des personnes traitées en réanimation, 26% des patients modérés et 20% de ceux hébergés dans les hôtels, ils viennent de la banlieue.

Le Congrès n’a pas le pouvoir de déterminer par lui-même et unilatéralement une modification d’une répartition à laquelle la Constitution requiert l’accord de toutes les provinces. Et moins de prendre gracieusement quelque chose d’une province pour le donner à une autre afin de résoudre temporairement une réclamation circonstancielle d’un secteur. Obtiendra-t-il une coupure de Mendoza lorsque les enseignants de Santa Cruz protestent?

La décision de Fernández d’abord, et de la majorité Kirchner au Congrès plus tard, est donc inconstitutionnelle. De plus, il viole le fédéralisme de la manière la plus manifeste. Vous n’êtes pas fédéral pour avoir mal parlé de Buenos Aires, mais pour avoir respecté l’autonomie des provinces et de cette nouvelle entité du fédéralisme argentin qu’est la ville de Buenos Aires. Fernández révèle dans son centralisme qu’il est aussi un Kirchneriste manuel.

Comme Cristina KirchnerBien que de manière plus sibylline, parce qu’il se présente souvent comme un homme modéré et conciliant, il tente de diviser artificiellement les Argentins. Dans cette entreprise, il n’hésite pas à insulter la ville où il est né et a vécu toute sa vie, et qu’il a représentée en tant que législateur, rééditant de vieilles querelles entre Buenos Aires et l’intérieur, aujourd’hui dénuées de sens. Il prétend être égoïste et opulent, comme si la qualité de vie de ceux qui vivent dans la capitale argentine était obtenue aux dépens du reste de ses compatriotes.

Ce qui distingue la ville de Buenos Aires, c’est qu’elle a d’excellentes administrations et qu’elle n’a jamais été le fief de personne. Fernando De la Rua et Enrique Olivera ils ont ouvert la voie de l’autonomie et jeté les bases institutionnelles de l’exercice de l’autonomie gouvernementale par les porteños. Puis Mauricio Macri et Horacio Rodríguez Larreta Ils lui ont donné le cachet d’efforts remarquables, qui l’ont modernisé, embelli, amélioré considérablement sa circulation, renforcé le riche héritage culturel qui vient de ses origines et déversé les plus grandes ressources dans les zones les plus défavorisées, ce qui est insupportable pour ceux qui les propriétaires des pauvres le croient. Ce n’est pas en condamnant ce progrès urbain, économique, social et culturel dont bénéficiera l’intérieur du pays, mais en essayant d’imiter les administrations qui l’ont rendu possible.

Kirchner maximumDans son discours en tant que président du bloc des députés du Front de Todos, il a sincèrement exposé, bien que peut-être par inadvertance, le véritable motif du pillage. Il a mentionné les anciens chefs de gouvernement des villes qui sont devenus présidents. Ce n’est pas par hasard qu’il en est ainsi. La réforme constitutionnelle de 1994, en dotant Buenos Aires de l’autonomie, a créé un nouveau sujet de fédéralisme mais aussi un nouveau sujet de politique démocratique. Buenos Aires est le bastion du républicanisme. C’est ce qui empêche le Kirchnérisme d’avancer plus en profondeur dans son projet hégémonique et autoritaire. C’est un danger, comme Carthage l’était pour Rome. Par conséquent, son pouvoir doit être détruit. Il est probable que Máximo Kirchner ignore cet antécédent historique et ne soupçonne pas le latin, mais le slogan de Caton l’Ancien sous-tend ses intentions qui, reformulées, seraient aujourd’hui: «Delenda est Buenos Aires».

