José Martins, président de la Bourse des céréales de Buenos Aires et porte-parole du Conseil agro-industriel, avec le président Alberto Fernández. C’était l’année dernière lors d’une réunion à la Quinta de Olivos.

Au milieu du malaise de la production agricole dû à la fermeture des exportations de maïs, le Conseil agro-industriel argentin a demandé au président Alberto Fernández “de lever d’urgence toutes les mesures qui menacent la production et les exportations”. C’est par une lettre également adressée aux membres du cabinet national, où les entités qui composent l’espace ont exprimé leur inquiétude et leur surprise face à la mesure adoptée la semaine dernière par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de la Nation.

La lettre a été signée au nom du Conseil par José Martins, Porte-parole de l’espace et président de la Bourse des céréales de Buenos Aires, et avec copie aux ministres de l’économie, de l’agriculture, du développement productif et des relations extérieures. Il a également été envoyé au président de la Banque centrale de la République argentine.

L’affirmation du Conseil a été rendue publique le jour même où les membres de la Table de liaison ont accepté d’organiser une manifestation syndicale contre les stocks de maïs exportés. La modalité de la mesure de la force sera la cessation de la commercialisation. Demain, il sera défini s’il ne s’agira que de céréales ou s’il inclura également la ferme. De plus, cette semaine, les producteurs auto-organisés organiseront des assemblées dans différentes régions du pays.

Dans la lettre adressée au président et à plusieurs ministres, les entités du Conseil ont indiqué: «Intervenir sur les marchés, c’est détruire la production, l’emploi, les investissements, la consommation et les exportations, favorisant de plus grandes incertitudes qui génèrent des effets sur l’inflation et la sécurité alimentaire. Il est essentiel de revenir au dialogue et à un travail efficace ».

Depuis des mois, le Conseil agroindustriel est en dialogue avec différents secteurs gouvernementaux pour mettre en œuvre un plan à moyen et long terme pour augmenter les exportations et le niveau de l’emploi. À cette fin, Ces dernières semaines, il s’est entretenu avec Fernández lui-même, la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner et le cabinet économique dirigé par le chef du Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

Lors des dernières réunions avec le cabinet économique, des progrès ont été réalisés dans les travaux des différentes commissions techniques, où des mesures de débureaucratisation de tout ce qui concerne les procédures d’exportation et dans l’élaboration d’un projet de loi pour le développement agro-industriel ont été mises en évidence.

La proposition que le Conseil agro-industriel a présentée en 2020 aux secteurs du gouvernement, des gouverneurs et de l’opposition, a un impact fiscal neutre et sans demander aucun type de subvention. De plus, elle se ferait à travers un développement durable de l’activité, avec de Bonnes Pratiques Agricoles et valorisant le producteur agricole comme maillon fondamental de la chaîne de valeur et aussi avec l’ajout de valeur comme mécanisme d’industrialisation de l’agriculture.

Rejet de la mesure

La lettre envoyée par le Conseil agro-industriel au président Alberto Fernández et aux membres du cabinet, soutient également que la fermeture des exportations de maïs “C’est une mesure qui ne répond pas à la proposition de dialogue et de travail que nous avons. Au cours des 60 derniers jours, 25 rencontres ont eu lieu avec les équipes des Ministères de l’Economie, du Développement Productif, de l’AFIP, des Douanes, du SENASA, entre autres, et nous avons avancé sur un projet de loi pour générer des conditions d’investissement agro-industriel pour les 10 prochaines années “.

Et ils ont ajouté: «Nous travaillons pour jeter les bases du décollage national et pour investir, créer des emplois, produire et exporter de tout le pays; cependant, la mesure mise en œuvre est contraire à ces objectifs et ne produira pas d’effet positif. Le Conseil est conscient de la crise économique et sociale que nous traversons et s’est fermement engagé à dialoguer, proposer, agir et communiquer les politiques publiques qui répondent à cette crise profonde ».

Cristina Fernández de Kirchner a également rencontré en 2020 des représentants du Conseil agro-industriel argentin

Dans une autre partie de la lettre, les membres du Conseil étaient préoccupés par la forte inflation et la pandémie, qui affectent toutes les activités économiques, y compris l’agriculture. «Nous insistons pour nous concentrer sur les politiques publiques qui favorisent la production, l’investissement, l’emploi, la consommation et les exportations. Ne gaspillons pas l’effort de l’agriculture pour être tous unis avec le même objectif d’avoir une Argentine agro-industrielle fédérale, inclusive, technologique et exportatrice, qui est une fois de plus le moteur pour nous remettre sur pied », ont-ils exprimé.

Au cours des dernières heures, des critiques ont été entendues de différents secteurs à l’encontre de certaines entités du Conseil agro-industriel, telles que les exportateurs et les producteurs de pétrole, pour avoir bénéficié des dernières mesures adoptées par le gouvernement, telles que la mise en œuvre des retenues différentielles sur le soja et ses sous-produits . Il y avait aussi des questions parce que, jusqu’à présent, le Conseil ne s’était pas prononcé sur la clôture des exportations de maïs, bien que nombre des entités qui le composent l’avaient déjà fait séparément.

