Jorge Eduardo Scheinig

Promu par le Gouvernement, le Sénat de la Nation discutera lors de la dernière session de l’année le projet de loi de Interruption volontaire de grossesse (IVE) qui traverse le fossé des partis politiques entre le parti au pouvoir et l’opposition, et qui divise les eaux sur les questions de droits, de santé publique et de religion. Une initiative qui, au moment du débat, prendra en compte la valeur de la voix de ces femmes qui ont vécu des expériences de ce genre, ainsi que le poids de la position de l’Église en faveur de «la vie des enfants à travers naître”.

A la veille de la session de mardi, l’Église argentine a organisé une journée de prière et de jeûne le lundi jour des Saints Innocents. À sa fin, de la Archevêché de Luján ils ont publié une déclaration dans laquelle ils ont supplié les sénateurs “de ne pas légiférer en faveur de l’avortement”.

La lettre envoyée aux représentants de la Chambre haute porte la signature de Jorge Eduardo Scheinig, Archevêque métropolitain de Mercedes-Luján. «Avec Notre-Dame de Luján, Patronne de notre bien-aimée patrie, nous venons plaider que dans notre Nation les lois qui la régissent toujours défendent et prennent soin de la vie, et que demain, les Sénateurs, éclairés dans leur conscience par une grâce spéciale de Dieu, votez contre la loi sur l’avortement et en faveur de la vie des enfants à naître », a déclaré le prêtre.

Il papa Francisco, comme un prophète des temps difficiles, la seule voix qui parle au monde avec tant de courage et de clarté, nous demande de pouvoir vivre dans la fraternité universelle et l’amitié sociale, car l’avenir de notre maison commune dépend oui ou oui, de un accord de toutes les volontés humaines », a-t-il fait remarquer dans la lettre dans laquelle il déclarait que« dans notre Nation, nous éprouvons tous le besoin d’une vraie réconciliation et d’une union commune qui nous permette de sortir du labyrinthe dans lequel nous nous trouvons et que ça nous fait tellement mal ».

En ce sens, il a souligné que “nous avons besoin d’une conscience morale qui se reflète dans un comportement individuel et collectif, qui recherche résolument le bien commun de tous les Argentins, en particulier les plus négligés, qui sont des millions”.

«En même temps, nous devons pouvoir présenter nos convictions dans le respect des autres, mais en toute clarté, sans ambiguïté et avec une détermination totale, car en défendant la vie, nous ne cherchons rien d’autre que le bien de chaque être humain et du Nation. Nous ne sommes pas anti-droitsAu contraire, en étant proches des plus faibles, sans défense et vulnérables, nous protégeons les droits de chaque être humain », a déclaré Jorge Eduardo Scheinig.

Face à un projet qui aiguise la fissure, le prêtre a déclaré que “c’est un moment historique pour générer un consensus fondamental qui nous aidera à approfondir l’unité et non la division”. Et il a critiqué les dirigeants politiques, dont la “sagesse” devrait “être vouée à cela et ne pas générer plus de confrontation “.

L’archevêque de Luján a contextualisé que la société en 2020 est «fatiguée» par la pandémie, «l’angoisse des maladies, l’affliction engendrée par l’économie et le nombre énorme de sœurs et de frères sans travail, dans un état de pauvreté et de marginalisation. ». «Nous sommes très bouleversés quand nous vous voyons, ceux qui nous conduisent, sans un minimum d’autocritique, vous confronter de façon scandaleuse, et il semble qu’ils soient plus conscients des médias et des sondages, que de la vérité et du bien Vous êtes le premier responsable de trouver la voie du progrès et nous sommes aujourd’hui loin de l’avoir atteint », a-t-il vivement critiqué les dirigeants politiques.

La déclaration de l’archevêché de Mercedes-Luján

Journée de prière et de jeûne le jour des Saints Innocents

Avec toute l’Église en pèlerinage en Argentine, nous terminons une journée de prière et de jeûne. Maintenant, ici, avec Notre-Dame de Luján, Patronne de notre bien-aimée patrie, nous en venons à plaider que les lois qui la régissent dans notre Nation défendent et prennent toujours soin de la vie. Et que demain, les sénateurs, éclairés dans leur conscience par une grâce spéciale de Dieu, votent contre la loi sur l’avortement et en faveur de la vie des enfants à naître.

Nous prions avec une confiance infinie en Dieu notre Père en ce jour où nous commémorons les Saints Martyrs Innocents, ceux qu’Hérode a ordonné de tuer et aussi à la mémoire de tant d’autres qui à travers l’histoire avec leur sang versé avec celui de Jésus , ils continuent à racheter mystérieusement notre humanité. Son témoignage nous aide à prier avec espérance, force et courage.

Chers sœurs et frères, pour que notre prière soit pure et sans tache, je vous demande de la faire dans l’esprit de Noël, c’est-à-dire avec un cœur sans aucune sorte de colère envers qui que ce soit, encore moins de haine.

Le pape François, en tant que prophète des temps difficiles, la seule voix qui parle au monde avec tant de courage et de clarté, nous demande de pouvoir vivre dans la fraternité universelle et l’amitié sociale, car l’avenir de notre maison commune dépend de si oui ou non oui, d’un accord de toutes les volontés humaines.

Dans notre Nation, nous éprouvons tous le besoin d’une vraie réconciliation et d’une union commune qui nous permet de sortir du labyrinthe dans lequel nous nous trouvons et qui nous fait tant de mal.

Nous avons besoin d’une conscience morale qui se reflète dans un comportement individuel et collectif qui recherche résolument le bien commun de tous les Argentins, en particulier les plus négligés, qui sont des millions.

Je vous demande donc que notre prière soit remplie des mêmes sentiments qui sont dans le Sacré-Cœur de notre bien-aimé Seigneur Jésus. On ne peut pas se penser comme un pays avec un futur possible, dans une autre dimension qui n’est pas celle de la fraternité. Nous sommes tous dans le même bateau.

En même temps, nous devons pouvoir présenter nos convictions dans le respect des autres, mais avec une clarté totale, sans ambiguïté et avec une détermination totale, car en défendant la vie nous ne cherchons rien d’autre que le bien de chaque être humain et de la Nation. . Nous ne sommes pas anti-droits, au contraire, en étant proches des plus faibles, sans défense et vulnérables, nous protégeons les droits de chaque être humain.

Il s’agit d’un moment historique pour générer un consensus fondamental qui nous aidera à approfondir l’unité et non la division. La sagesse politique de nos dirigeants doit être vouée à cela et non à générer davantage d’affrontements.

Nous sommes tous très fatigués par cette année traversée par la pandémie, l’angoisse des maladies et de pouvoir les guérir. Épuisé par l’affliction engendrée par l’économie et le nombre énorme de sœurs et de frères sans travail, dans un état de pauvreté et de marginalisation. Cela génère beaucoup de malaise quand on vous voit, ceux qui nous conduisent, sans un minimum d’autocritique, confrontés de manière scandaleuse, et il semble qu’ils soient plus conscients des médias et des sondages, que de la vérité et du bien commun Vous êtes le premier responsable de trouver le chemin du progrès et nous sommes aujourd’hui loin de l’avoir atteint.

Maintenant, ils nous ont embarqués dans ce débat de loi que pour l’adoucir, ils appellent cela “l’interruption volontaire de grossesse”, alors qu’en vérité c’est une loi pour légaliser l’avortement, c’est-à-dire le meurtre d’un enfant qui n’aura pas la possibilité de né et grandir.

Une loi qui légalise la mort ne peut jamais conduire une nation au progrès. Sachez qu’une fois de plus nous serons tous blessés, d’une blessure profonde au cœur du peuple, qui pour la plupart, et vous le savez, ne veulent pas de cette loi, au contraire, ils veulent trouver les moyens précis pour toujours sauver les deux vies. .

Le texte évangélique que nous avons proclamé nous dit qu’après la naissance de Jésus, Hérode, ̶ celui qui détenait «le pouvoir» de régner, même sur la vie des gens ̶ parce qu’il a entendu dire qu’un roi est né, ordonne que tout le monde soit tué les enfants. Hérode ne veut pas que quiconque lui enlève son pouvoir et change sa vie.

Incroyable! Il a peur d’un enfant. Une telle peur qu’elle le conduit à un acte de folie, à un massacre d’innocents.

Il est vrai que l’Enfant Jésus est l’Amour de Dieu fait chair qui vient tout changer.

Dans un certain sens, chaque enfant vient tout changer: la vie personnelle, la vie de famille, la vie de la société dans laquelle il est né, la vie du monde.

Et oui, la vie de chacun est si précieuse qu’elle change la vie de chacun. Et c’est précisément un exemple de la valeur de toute vie, car elle est significative, a un poids spécifique et nous modifie.

Voici donc l’une des causes de l’avortement: la peur de l’enfant à naître.

Nous avons peur des enfants car ils peuvent changer notre propre projet de vie ou celui du couple.

Nous en avons peur car ils nous obligent à penser à un monde pour tous et pas pour quelques-uns, et cela nous oblige à changer tous les systèmes: les systèmes sociaux, politiques et économiques.

Le monde que nous devons concevoir, organiser et réaliser avec la présence d’un plus grand nombre de personnes en est un autre, et nous savons que certaines organisations internationales considèrent qu’un «État providence» ne peut pas être créé pour beaucoup, donc elles font pression pour une population moins nombreuse.

Une fois de plus, l’économique s’impose non seulement au politique, mais aussi à la vie des filles et des garçons, et bien sûr aussi à nos vieillards.

Quelles sont donc les motivations profondes pour faire sortir cette loi? Le bien des femmes? Vous savez très bien qu’il existe de nombreuses causes de leur mort et d’une urgence très grave. Qu’est-ce qui vous pousse à terminer cette année dramatique avec une loi pro-avortement?

Avez-vous écouté les pauvres femmes qui prétendent défendre? Les avez-vous vraiment entendus? Ils veulent la vie de leurs enfants. Ils sont votre plus grand trésor. Ce qu’ils veulent et réclament certainement, c’est que nous les accompagnions pour qu’ils prennent soin de leur vie par le travail, l’éducation, le logement, la santé et l’absence de drogue.

De plus, je veux vous dire que dans ce Sanctuaire de la vie, aux pieds de Notre-Dame de Lujan et dans toutes nos paroisses, nous, prêtres, connaissons très bien l’angoisse engendrée par un avortement et que chez de nombreuses femmes il continue de se lacérer même après de nombreuses années. .

Les sénateurs, filles et garçons nés dans le ventre de leur mère sont des sujets de droits. Ils ont les mêmes droits de vivre que vous et chacun de nous. Leur vie sans défense doit être inviolable. Ils ont une signification et une mission fondamentales. Nous ne devons pas détenir le pouvoir à la manière d’Hérode de faire une loi qui les écarte parce qu’ils «nous mettent mal à l’aise».

Nous ne pouvons pas être aussi égoïstes!

En tant que peuple, en tant que Nation, notre tradition est liée à la culture de la vie et de la solidarité et non à la culture de la mort.

C’est vrai! Chaque vie nous change, mais pour le mieux!

Le monde avec cette personne spécifique n’est pas le même que sans elle. Chaque personne a quelque chose qui lui est original, on ne peut pas écarter ce message qu’il apporte à tout le monde.

Au cours de cette journée, des millions d’Argentins ont jeûné et prié pour vous, responsables de légiférer sur la vie de notre Nation, et nous l’avons fait pour qu’au-delà des accords politiques possibles, vous puissiez écouter le fond de vos consciences qui sont sûrement éclairées par le sens l’éthique de l’humain, ils ne cesseront pas toujours de chercher le bien et dans ce cas le bien des deux vies.

Sénateurs: nous vous prions de ne pas légiférer en faveur de l’avortement. Nous vous le demandons, avec la plus grande humilité, mais avec la sécurité et la force que nous donne l’Amour de Dieu, nous vous demandons de voter en faveur de la vie!

