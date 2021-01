Avec des gants tricotés et des bras croisés, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a attiré l’attention du monde entier depuis qu’il a été vu enveloppé dans un manteau vert lors de l’investiture de l’actuel président américain, Joe Biden.

L’image de Sanders est devenue une tendance sur les réseaux sociaux, les utilisateurs l’utilisant pour d’innombrables mèmes dans diverses situations.

Parmi les mèmes de l’événement, lLes célébrités ont également décidé de suivre le courant, comme c’est le cas de l’actrice Demi Moore, qui n’a pas manqué l’occasion de rire un peu de la situation.

Le protagoniste du film Ghost partagé dans son Instagram une vidéo où il est observé recréant la célèbre scène de sa sculpture d’argile, mais au lieu d’être accompagnée de Patrick Swayze, elle vous pouvez voir un montage de Bernie Sanders moulant les personnages et étreignant l’actrice par derrière.

“Ceci est l’élu, Merci pour ce chef d’oeuvre! #FeelTheBern », a souligné l’artiste à partir de son compte officiel.

Après cette publication, les internautes ont commencé à réagir et, pour la plupart, ont jugé le montage drôle et bien fait: “Oh mon dieu, je vais rire de mon prochain cours de poterie après cette vidéo.”a ajouté un utilisateur.

L’utilisateur de Twitter qui a créé la vidéo a remercié l’artiste de l’avoir partagée (Photo: Twitter @ justdemi)

Aussi, dans le hashtag #Feelthebern Plusieurs parodies de l’image de Sanders peuvent être trouvées. Que ce soit assis dans le métro avec votre masque facial et vos écouteurs, au centre de la piste lors d’une fête ou adossé à un tracteur.

Concernant la publication de Demi Moore, l’actrice a également posté la vidéo de son compte Twitter et un internaute l’a remercié de l’avoir partagée et a ajouté que sa femme avait été chargée de faire la vidéo.

«Merci de l’avoir republié, @justdemi! Ma femme et moi savions que vous ne pouviez pas surmonter cette scène et que nous devions faire le saut. Elle est le génie derrière ces majestueuses mitaines animées “a déclaré @BMcCauleyJ.

Face à toute la polémique déchaînée, Ruby Cramer, journaliste pour le média Buzfeed, a annoncé sur ses réseaux sociaux d’où venaient les gants tant acclamés du politicien:

«Les mitaines de Bernie sont fabriquées par Jen Ellis, une enseignante d’Essex Junction, dans le Vermont. Elle lui a donné il y a plus de 2 ans et a été choquée quand elle a commencé à les utiliser dans la campagne. Ils sont faits de pulls en laine réutilisés et doublés de molleton fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées », a-t-il déclaré.

Bernie Sanders est devenu une tendance après avoir été photographié lors de l’inauguration de Joe Biden (Photo: Caroline Brehman / REUTERS)

Également, la créatrice des désormais célèbres gants, a remercié pour le soutien de son produit et a souligné que c’était une journée incroyable et historique. Elle a souligné qu’elle était reconnaissante que la politicienne ait utilisé sa marchandise, mais a déclaré qu’elle n’en avait plus à vendre.

«Merci pour tout l’intérêt porté aux mitaines de Bernie! Ce fut vraiment une journée incroyable et historique! Je suis tellement flatté que Bernie les ait portés à l’ouverture. Malheureusement, je n’ai plus de gants à vendre. Il y a beaucoup de grands artisans chez ETSY qui les fabriquent», A-t-il conclu.

Bernie Sanders est un sénateur démocrate qui était candidat à la présidence des États-Unis en 2016, lors des élections au cours desquelles l’homme d’affaires Donald Trump a été victorieux.

