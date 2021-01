Le procureur nommé par Trump démissionne après l’appel du président au responsable géorgien Byung J.Pak, qui a été nommé par Trump, a annoncé sa démission en tant que procureur fédéral.Tout cela au milieu du scandale suscité par l’appel de pression de Trump à un haut responsable géorgien

Le procureur désigné par Trump démissionne après la révélation d’un enregistrement, le procureur fédéral d’Atlanta a démissionné de ses fonctions lundi, un jour après un enregistrement de Donald Trump le qualifiant de “jamais trompeur”, a rapporté The Associated Pres. .

Byung J.Pak, qui a été nommé par Trump, a démissionné de son poste de procureur des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, a-t-il annoncé dans un communiqué de presse.

Selon The Associated Pres, dans la déclaration, il n’a pas précisé pourquoi il partait ou ce qu’il comptait faire après avoir quitté ses fonctions.

“Cela a été le plus grand honneur de ma carrière professionnelle d’avoir pu servir mes concitoyens en tant que procureur des États-Unis pour le district nord de la Géorgie”, a déclaré Byung J. Pak dans le communiqué.

«J’ai fait de mon mieux pour être réfléchie et cohérente, et pour rendre justice à mes concitoyens de manière juste, efficace et efficiente. Je suis reconnaissant au président Trump et au Sénat des États-Unis de me donner l’opportunité de servir », a-t-il ajouté.

Le président Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de l’État.

Au cours de l’appel d’une heure environ, Trump a fait de nombreuses fausses déclarations. Faisant référence aux enquêtes sur ses commentaires non fondés sur la fraude électorale, le président a déclaré: “Vous avez votre avocat des États-Unis qui n’a jamais été Trumper”, se référant à Byung J. Pak.

Diverses personnalités ont réagi à l’appel de Trump, qui y voit “une attaque contre la démocratie”. Parmi eux, l’ancien président Barack Obama.