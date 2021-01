Les gouverneurs de l’Alliance fédéraliste ont demandé la démission de López-Gatell (Photo: Cuartoscuro)

Après le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a été pris en vacances à Oaxaca, les gouverneurs qui composent l’Alliance fédéraliste ont exigé sa démission.

Considérant que l’urgence sanitaire du coronavirus engage la responsabilité de tous les Mexicains, les dirigeants de 10 Etats ont indiqué que les agents publics doivent “montrer l’exemple”.

“La situation sanitaire au # México exiger la cohérence et la responsabilité de tous. En tant que citoyens, nous devons soutenir les actions des gouvernements locaux et fédéraux pour contenir la propagation du virus; en tant qu’autorités, nous devons montrer l’exemple. #RenunciaGatell», A indiqué l’organisation via son compte Twitter.

Il est à noter que, depuis jeudi dernier, une image circulait où le sous-secrétaire est pris à bord d’un vol pour Huatulco sans porter de masque. Cet événement a suscité des critiques de la part des internautes sur les réseaux sociaux, qui considèrent que le message «rester à la maison» est contradictoire.

Les gouverneurs qui composent l’alliance fédéraliste ont exprimé leur opinion sur le voyage de López-Gatell à Oaxaca (Photo: Twitter)

En réponse aux questions des médias, des fonctionnaires et d’autres acteurs de la société mexicaine, López-Gatell clarifié Quoi la raison de son voyage était de rendre visite à sa famille et à des amis proches, avec qui il a vécu dans une maison privée lors des fêtes de fin d’année.

«J’ai vu que sur les réseaux sociaux et aussi dans certains journaux à diffusion nationale, en première page, cela a suscité de l’intérêt là où j’étais à la fin de l’année. Je n’ai rien à cacher, je suis effectivement allé sur la côte d’Oaxaca, dans la municipalité de San Pedro Pochutla, C’est un endroit magnifique, avec une population très généreuse, très bienveillante et Je suis allé rendre visite à des parents très proches, à des amis très proches, et nous étions dans une maison privée pendant les jours de fin d’année», A déclaré le responsable lors de la conférence de presse du soir lundi dernier.

López-Gatell a été surpris en vacances à Zipolite, Oaxaca (Photo: Twitter / @ sinreservas620)

En revanche, il a rappelé que la stratégie du gouvernement mexicain pour contenir la propagation du virus n’envisage pas dispositions administratives pour l’annulation de la mobilitéPar conséquent, les citoyens ne devraient appliquer que des mesures de prévention et de distanciation sociale pour aider à améliorer les perspectives épidémiques.

De même, le fonctionnaire fédéral a fait valoir que la couleur actuelle des feux de signalisation de risque épidémiologique à Oaxaca est orange, ce qui signifie que l’exploitation d’établissements de restauration est autorisée.

L’état d’Oaxaca, où se trouve Pochutla, l’endroit où j’étais quelques jours, je suis parti le 31 du matin, les restaurants sont ouverts, c’est précisément pourquoi la photo à laquelle ils ont fait allusion me représente dans un restaurant, en effet j’étais dans La laya de Zipolite, emportant la nourriture avec la famille avec qui nous voyageons, alors là on voit comment les réalités ne sont pas synchrones dans le pays

Le jeudi 31 décembre, le sous-secrétaire a été surpris sans masque lors d’un vol à destination de Huatulco (Photo: Twitter @ SGarciaSoto)

Pour sa part, Victor Trujillo, un communicateur mexicain qui personnifie «Brozo», a donné sa position sur la question et a critiqué de manière ironique le principal porte-parole de la pandémie COVID-19.

“Non, rien ne se passe. Demain, le président me défend, me réconforte, et à sept heures je me fâche contre les médias … Encore une michelada? ” Trujillo a écrit sur son compte Twitter.

Selon le ministère de la Santé, jusqu’à ce mardi 5 janvier 1466490 cas cumulés et 128 822 décès ont été signalés par COVID-19. Ce qui signifie que par rapport au lundi 4, il y a eu 11271 cas et 1 065 nouveaux décès.

D’autre part, il a été détaillé qu’au niveau national, il y a 53% d’occupation des hôpitaux dans les lits généraux pour soigner les patients atteints de coronavirus, où les cinq entités les plus saturées sont: Mexico, avec 86%; État du Mexique, avec 82%; Hidalgo, avec 80%; Guanajuato, avec 79%; et Nuevo León, avec 78 pour cent.

PLUS SUR CE SUJET

“Rien ne se passe, le matin le président me défend”: “Réponse provocante de Brozo aux photos de López Gatell sur la plage

“Je suis allé rendre visite à des parents très proches”: López-Gatell a expliqué pourquoi il s’était rendu à Zipolite au milieu de la pandémie COVID-19

Coronavirus au Mexique: 11271 cas et 1065 décès au cours des dernières 24 heures