Stellatium: avec ce programme, la CIAE réalise des suivis astronomiques et satellitaires. Photo: Fernando Calzada.

Des photographies montrant des éléments étranges dans le ciel, des images de vols non identifiés et des récits et des dessins d’OVNIS présumés, sont-ils la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l’univers?

Identifier ce qui se passe dans l’atmosphère, et au-delà, par rapport au ciel national est la tâche principale de Rubén Lianza, un Commodore (retraité) de l’armée de l’air en charge du Centre d’identification aérospatiale (CIAE), un domaine qui, en plus de prêter attention aux phénomènes aérospatiaux, devient de plus en plus stratégiquement pertinent chaque année lorsqu’il s’agit d’imaginer de futurs scénarios de conflit.

«Nous intégrions des capacités, telles que logiciels l’analyse d’image. De plus, nous nous sommes spécialisés dans la surveillance par satellite. Par exemple, si une personne observe un flash dans le ciel, nous pouvons corroborer s’il s’agissait d’un satellite Iridium (société dédiée à la téléphonie par satellite). Nous pouvons le confirmer et même fournir le numéro de série du satellite à l’origine du flash », déclare Lianza., qui, en tant que pilote d’essai, a non seulement eu la chance de piloter différents appareils au sein de la Force, mais a également suivi des cours d’interprétation et d’analyse d’images en France et a pu se perfectionner professionnellement aux États-Unis.

Depuis son bureau dans le bâtiment Cóndor, l’officier peut suivre les mouvements des satellites à travers le monde. En 2018, il faisait partie des responsables de la surveillance du ciel national, quand on a estimé que les restes de la station spatiale chinoise Tiangong 1 – qui avaient été laissés hors de contrôle – pourraient tomber en Argentine. En temps réel, il l’a suivi jusqu’à sa dernière orbite et, en étant en contact avec le US Joint Space Command, a pu immédiatement informer les autorités militaires locales de l’endroit où ces pièces sont tombées.

Les travaux menés par le CIAE sont d’une importance vitale car, en traçant les débris spatiaux jusqu’à son lieu de chute, ils peuvent contribuer à atténuer les dommages causés à la population, empêchant, par exemple, les habitants de la zone touchée d’enlever des éléments. très polluants et corrosifs, tels que les réservoirs sphériques d’hydrazine.

Orbitron est un autre des programmes de surveillance par satellite utilisés par ce centre. Photo: Fernando Calzada.

En plus de la surveillance satellitaire réalisée par ce centre d’identification, l’Armée de l’Air rend un service public en recevant toutes les plaintes liées à l’observation d’objets non identifiés que le public les envoie pour analyse. “Nous identifions à portée optique tout ce qui se déplace de l’horizon vers le haut. Nous conservons même un registre des revenus provenant de la ferraille spatiale afin que, si nécessaire, nous devons le déployer sur le terrain, nous pouvons identifier sa nature et son origine. Nous informons la CONAE et le ministère des Affaires étrangères afin qu’ils puissent contacter le pays de lancement“, explique et ajoute que les informations concernant les positions des satellites sont très précises et proviennent du Joint Space Command, dépendant du NORAD (North American Aerospace Defense Command), où les États-Unis suivent et mettent à jour les paramètres de tout le trafic orbitale (y compris les débris spatiaux) et fournit ce service à tous les pays du monde.

Le Centre utilise un Logiciel développé en France pour la reconnaissance optique avec les satellites Hélios et également utilisé par le GEIPAN (Group for Study and Information on Unidentified Aerospace Objects), en plus d’autres logiciels Add-ons, open source, britannique, nord-américain et polonais. En ce sens, Lianza révèle que l’intention est de pouvoir acquérir des capteurs avec un système laser-radar étagé pour pouvoir faire du renseignement géospatial: «C’est la même chose qu’un système anti-aérien fait que, au lieu d’utiliser l’artillerie conventionnelle, utilise l’artillerie optique pour identifier satellites qui traversent le territoire national ».

RECHERCHE DE PHENOMÈNES AÉROSPATIAUX EN ARGENTINE

Quelle est la raison de ce bureau? «Il y a des raisons générales et spécifiques qui justifient l’existence d’une organisation comme la nôtre: dans les plus générales, pour pouvoir générer des connaissances sur l’identification aérospatiale, développer et diffuser des méthodes qui nous permettent de séparer, efficacement et rapidement, tout ce qui est ordinaire de ce qui les gens considèrent comme extraordinaire. Ceci est fait dans le but de clarifier, avec le plus haut degré de certitude, tout ce qui, à première vue, ne semble pas avoir d’explication », résume le Commodore.

Concernant les raisons spécifiques, Lianza explique que l’identification de la portée optique est cruciale pour la prise de décision, à la fois en temps de paix et en conflit. «Car si un objet doit être ordonné pour être intercepté, cette décision se basera si, auparavant, il a été identifié», détaille-t-il et ajoute qu’il y a aussi certains objets qui se déplacent hors de portée du chasseur intercepteur. En fait, rappelez-vous qu’en 1985, deux avions Mirage ont dû décoller pour intercepter un objet de 18 milles de haut. «Le plafond maximum de cet avion est de 17 km, il n’aurait donc jamais pu l’atteindre. Si l’altitude de l’objet avait été connue (avec un télémètre par exemple) et qu’il y avait eu suffisamment d’artillerie optique pour identifier l’objet, le meilleur mode d’action aurait été de maintenir les avions sur la plate-forme ». L’objet s’est avéré être un ballon expérimental français lancé depuis l’Afrique du Sud. «Aujourd’hui, notre doctrine d’emploi pour intercepter des cibles aériennes est que, dans un premier temps, elle doit être identifiée et seulement plus tard, si cela est jugé nécessaire, d’émettre l’ordre d’interception», dit-il.

Vestiges d’un réservoir d’hydrazine tombé en 1974, près de la ville d’Ayacucho, province de Buenos Aires. Photo: Fernando Calzada.

La portée de ce centre, maintient l’officier, est multidisciplinaire. En fait, ils collaborent avec d’autres organisations et, en plus, la technologie et les méthodologies qu’ils utilisent leur permettent de fournir un service à la communauté avec des informations fiables et vérifiables, «pour que les questions que les gens et les professionnels de l’aviation se posent aient une certaine réponse. et précis »; une facette éducative que possède l’armée de l’air.

Du point de vue opérationnel, il y a aussi la nécessité de disposer d’un corps armé, en temps de paix, qui, en cas de conflit, puisse rapidement devenir un centre de filtrage pour l’analyse de photos et vidéos d’objets enregistrés de l’horizon à ci-dessus, «où la taille angulaire de l’objet s’avère être le paramètre le plus important. Avec ces données, on peut obtenir à la fois la distance et la taille de l’objet », réfléchit-il.

De quoi parle la méthodologie appliquée? D’abord, ils planifient l’enquête, puis ils collectent toutes les informations, les analysent, présentent les résultats et, à partir de là, des décisions sont prises. Avec la conclusion prête, ils effectuent un retour d’information sur le processus. «Si des preuves nouvelles et meilleures semblent réfuter la première hypothèse, tout le cycle recommence», révèle-t-il.

Dans la phase d’analyse de l’information, où les demandes des citoyens entrent en jeu, ils ont élaboré un tableau dans lequel ils travaillent avec des témoignages et des preuves. “Sur notre site Web, les gens peuvent trouver un formulaire et sont également invités à joindre une sorte de preuve: des photos, des vidéos ou un dessin bien dessiné. Les données concrètes ont la plus grande importance: à partir de quel endroit il a été vu et dans quelle direction il se dirigeait, si l’objet est resté stationnaire, son élévation au-dessus de l’horizon, et évidemment la date et l’heure exactes de l’observation. Lorsque nous avons la cause présumée, nous appliquons la méthode proposée pour cette hypothèse, l’analyse est effectuée et les conclusions sont formulées, nous mettons tout dans un rapport final », dit-il. Par exemple, s’ils soupçonnent qu’il s’agit d’une tache sur l’objectif de la caméra, la première chose à faire est d’appeler le témoin et de demander la photo suivante. Si cette image a également la tache, la première hypothèse est confirmée. Parfois, le seul moyen de savoir ce qu’était l’objet est d’appliquer des outils sophistiqués de suppression de flou avec un logiciel importé de France. «En suivant ces méthodes, nous avons réussi à résoudre 100% des causes qui nous ont été transmises et qui ont satisfait aux exigences de témoignage et de preuve», dit-il. La grande majorité des causes sont causées par des problèmes de caméra interne, des reflets d’objectif, des pixels brûlés ou encore des insectes et des oiseaux qui se sont croisés devant la caméra. Dans une moindre mesure, il y a les cas de: ballons, avions, météorites, éclairs de satellites Iridium et, même, Vénus et la Lune.

Selon Lianza, ils ont résolu le total des requêtes qu’ils ont reçues et ajoute que la grande majorité est causée par des problèmes internes avec les caméras, les reflets de l’objectif, les pixels brûlés ou les insectes et les oiseaux qui se croisent devant la caméra. Photo: Fernando Calzada.

Lianza, avec la passion qui le définit, se souvient d’une observation faite par un voisin de Ramos Mejía: «C’était une très belle affaire. Il voulait prendre une photo d’un avion et, à ce moment-là, deux objets sont apparus dans l’image qui se sont avérés être une paire de hérons. Le témoin suivait un avion avec sa caméra dans la direction opposée à celle des oiseaux. Bien sûr, ceux-ci, lorsqu’ils se déplaçaient dans la direction opposée à celle de la caméra, sont sortis très flous ». A cette époque, dit-il, il a pu enseigner à la personne concernée toutes les formules mathématiques pour calculer la taille angulaire de l’objet en comptant les pixels du capteur. «Nous n’avions toujours pas le logiciel français (qui fait tous les calculs automatiquement) et, jusque-là, nous devions faire les calculs sur papier», dit-il. En signe de gratitude, le témoin – qui s’est avéré être un peintre talentueux – lui a offert une peinture à l’huile d’un héron perché.

«Les gens qui nous envoient des photos ou des vidéos peuvent faire confiance à l’armée de l’air pour savoir, avec un degré de certitude décent, ce qu’ils ont observé. Notre approche est totalement neutre, sans nier l’esprit, mais aussi ne pas courir après le paranormal. Nous laissons la preuve parler d’elle-même. Nous faisons de même si les informations ont été demandées par les autorités ou d’autres agences de l’Etat », conclut-il avant de poursuivre son travail, qui s’est intensifié ces derniers temps puisque, comme il le dit, ils ont reçu cette année le plus grand nombre de demandes de rapports et d’analyses. des cas par les citoyens.

