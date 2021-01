Après le mois de juillet, la diminution des mouvements humains due au coronavirus a eu un impact positif sur la circulation de la dengue. Pour cette raison, dans notre pays, on peut dire que le virus n’est pas présent. Photo: Fernando Calzada.

Surpris par une maladie inconnue et mortelle, le COVID-19, nous les Argentins semblons avoir oublié le moustique Aedes Aegypti, transmetteur de la dengue, de la fièvre Chikungunya et du Zika, qui, depuis l’épidémie de 2009 dans le pays, augmente sa présence année après un an. Cette première épidémie, qui a touché environ 100 000 personnes, a été reproduite sept ans plus tard avec une augmentation de 32 pour cent des cas signalés, auquel s’ajoute le fait alarmant que la plupart de ces cas étaient indigènes. Déjà en 2017, des spécialistes prévenaient que, dans la ville de Buenos Aires, nous étions confrontés à un risque potentiel sérieux qui pourrait être évité avec l’aide de tous; Et en 2020, nous étions confrontés au fait que la dengue était déjà une épidémie.

Un an plus tard, et compte tenu des informations journalistiques et des bulletins épidémiologiques d’Argentine et des pays voisins – le Paraguay et le Brésil -, nous pouvons affirmer que nous sommes dans une période inter-épidémique. «En général, les épidémies sont dues à des cas importés, de centaines de personnes des pays voisins atteints de dengue, qui atteignent des blocs où se trouvent des sites de reproduction et sont piquées par des moustiques. Après le mois de juillet, la diminution des mouvements humains due au coronavirus a eu un impact positif sur la circulation de la dengue. En d’autres termes, dans notre pays, nous pouvons affirmer que le virus n’est pas présent “dit le docteur en sciences biologiques et chef du groupe d’étude sur les moustiques (GEM) de la Faculté des sciences exactes et naturelles de l’Université de Buenos Aires.

Considérant que plus d’une décennie après la première épidémie majeure, nous n’avons pas réussi à l’éradiquer, c’est une excellente nouvelle.

LE FACTEUR ENVIRONNEMENTAL

Schweigmann définit la dengue comme le résultat d’un trouble environnemental qui affecte la santé. En guise de synthèse, il explique: «L’Aedes Aegypti pond ses œufs sur les parois des conteneurs où il y a de l’eau stagnante, et la dengue est transmise par la piqûre d’un moustique infecté par le virus. Les principaux symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs rétro-orbitales, les myalgies, les arthralgies, les éruptions cutanées et les manifestations hémorragiques légères. Il n’y a pas de vaccin préventif, mais il existe certaines mesures telles que contrôler la prolifération des moustiques et éviter leur piqûre en utilisant des vêtements et répulsifs appropriés, des spirales, des moustiquaires, entre autres ». Et il souligne que, si nous diminuons les micro-environnements favorables, la reproduction diminuera. Ce concept implique une perspective environnementale qui nous engage en tant que responsables. «C’est un problème complexe au niveau social, que nous, les êtres humains, générons et qu’il n’est possible de résoudre que si tous les facteurs impliqués sont pris en compte». Tenant compte du fait que la règle de base est d’éliminer tout récipient susceptible d’accumuler de l’eau, Du groupe de recherche sur les moustiques en Argentine (GIMA), des mesures de prévention simples sont proposées, comme vider les douches et les ranger, vérifier les bouteilles qui pourraient être à l’air libre au cas où elles retiendraient de l’eau, vider la vaisselle sous les pots, s’assurer que qu’il n’y a pas d’ordures à l’arrière de la maison ou remplacer quotidiennement l’eau d’un segment placé dans un vase.

L’Aedes Aegypti pond ses œufs sur les parois des conteneurs où il y a de l’eau stagnante. Photo: Fernando Calzada.

Le spécialiste, qui se consacre depuis 1996 à l’évaluation des populations de moustiques, de leur présence et de leur abondance – grâce à la surveillance de capteurs situés dans différentes parties de la ville de Buenos Aires -, souligne que, pour réussir en matière de prévention, l’engagement communautaire est essentiel. “Un seul couvoir met en danger les habitants d’un pâté de maisons entier, c’est pourquoi le lien entre voisins est essentiel pour se protéger ».

LE RÔLE DE L’ÉTAT

Si la responsabilité citoyenne est importante, la question incontournable est de savoir quel est le rôle de l’État. «C’est fondamental, car il est chargé d’enseigner, d’informer la communauté et de donner l’exemple à la société pour avancer dans le même sens.». En outre, il détaille que, jusqu’à il y a quelques années, dans les bâtiments publics – hôpitaux, écoles, universités, entre autres – il y avait des sites de reproduction, car, en général, en raison de problèmes bureaucratiques, le matériel et le mobilier s’accumulent jusqu’à leur élimination finale. «Après des décennies d’alerte sur la question sans réponse adéquate, je dois admettre qu’à partir de 2017, au moins dans les hôpitaux de la ville de Buenos Aires, le travail a été très bien fait par rapport à d’autres régions du pays», précise-t-il. . Comme cas inquiétants et à titre d’exemple, Schweigmann cite les voitures abandonnées et les cimetières, où ils continuent de mettre des bocaux et des vases, «car il n’y a pas d’ordonnance qui l’interdit». “L’Etat, loin d’être présent en évitant l’accumulation de ferraille, en assurant une gestion efficace des déchets et en éliminant les gîtes larvaires, entre autres facteurs, est, en général, absent », s’interroge-t-il.

“La règle de base de la prévention est d’éliminer les conteneurs capables d’accumuler de l’eau et pour réussir, l’engagement de la communauté est essentiel. Un seul couvoir met en danger les habitants d’un bloc entier”, assure Schweigmann. Photo: Fernando Calzada.

En présence de moustiques, les principales campagnes gouvernementales sont basées sur la fumigation. Interrogé pour savoir s’il le considère comme un système efficace de lutte contre ce type de peste, le professionnel ne doute pas: «Comme cela a été démontré lors de l’épidémie de 2016, c’est inutile. Lorsqu’il est fumigé, tous les moustiques ne sont pas éliminés, et les survivants génèrent une résistance naturelle qu’ils transmettent à leurs enfants et qui augmentera à chaque nouvelle application. C’est la même chose avec les humains et les antibiotiques. Pourquoi insistent-ils? À la télévision, un produit est annoncé qui tue instantanément les moustiques; Cependant, cette entreprise ne montre jamais l’écloserie, car, sans aucun doute, l’entreprise continue d’exister. C’est une tromperie qui, au lieu de l’action participative des voisins visant à contrôler les larves en éliminant les écloseries, génère un faux sentiment de sécurité ». D’autre part, il commente qu’il est préoccupé par la confrontation entre l’environnement et la force exercée par ceux qui promeuvent l’utilisation des produits chimiques. “C’est une grande pression qui contredit le message que nous essayons de diffuser, donc je ne me lasse pas de répéter que la pulvérisation inhibe la véritable prévention.”

LE DANGER DE FUMIGATION AÉRIENNE

Un autre problème fondamental est que, en raison de l’isolement causé par la pandémie de coronavirus, du manque de personnel et de fournitures, de nombreuses municipalités ont envisagé l’application aérienne d’insecticides au moyen d’avions de pulvérisation. «C’est un travail rapide qui couvre une vaste zone sans risque d’infection à coronavirus pour le travailleur. Cela semble parfait, mais c’est une solution apparente », explique le docteur en sciences biologiques. «Sur le plan international, il est recommandé de tuer le moustique adulte autour des personnes infectées par le virus afin qu’il ne continue pas à se propager. Par quelle méthode? Avec un insecticide provenant d’un camion ou d’un opérateur avec un sac à dos; Cette solution évite les conséquences écotoxicologiques des fumigations aériennes, dont l’efficacité est peu étudiée au niveau mondial et national ».

Lorsqu’il y a une épidémie, il est recommandé de pulvériser à travers les équipements montés sur les véhicules et, sans raison, l’utilisation d’avions car ils peuvent générer un impact négatif sur la santé et l’environnement. Photo: fichier DEF.

A ce sujet, le GIMA a exprimé, dans un document daté du 31 mars, son inquiétude quant à l’utilisation d’avions agricoles pour arroser les villes. Avec le titre «Pire le remède que la maladie: dengue 2020 et pulvérisation aérienne», il détaille le nombre de cas enregistrés dans différentes provinces jusqu’à mi-mars 2020, qui dépassent largement les mesures des années précédentes: 1 400 à La Rioja, plus que 500 à Córdoba (avec plusieurs morts), 363 à Salta et 121 à Jujuy, entre autres. La cause de l’épidémie, soutiennent-ils, est l’absence de mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires et scientifiques, mais, au-delà de cette réalité et avec l’épidémie installée, ils recommandent d’empêcher les moustiques de continuer à propager le virus. Dans tous les cas, ils déclarent que «la pulvérisation aérienne n’est pas recommandée en raison de sa faible efficacité et de son risque toxicologique élevé». Selon un rapport du ministère national de la Santé, dans tous les cas, il est jugé approprié d’intensifier les tâches d’assainissement, d’élimination des déchets, d’éducation et de communication..

En cas d’épidémie, il est recommandé de pulvériser à travers des équipements montés sur des véhicules et, sans raison, l’utilisation d’aéronefs, car ils peuvent avoir un impact négatif sur la santé et l’environnement.

Concernant les actions préventives menées au cours de 2020, le spécialiste considère qu’elles étaient minimes. “Le problème est que, comme cet été il n’y aura pas de dengue, on comprendra que la prévention a fonctionné, alors qu’en réalité ce qui se passe, c’est que le virus n’est pas entré », conclut l’expert.

