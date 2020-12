L’universitaire mexicain, Denise Dresser, d’une part, a célébré l’arrivée de plus de femmes au cabinet du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, après avoir annoncé lors de sa conférence du matin la nomination de 5 éminents universitaires et politiciens mexicains dans différents départements de son administration. Cependant, Denise a averti que ces femmes devront démontrer leur indépendance par rapport aux intérêts du président.

«Accueillez favorablement une plus grande égalité des sexes en politique. Que toutes les femmes nommées fassent preuve d’indépendance, de professionnalisme et de service à l’Etat; pas seulement la loyauté envers le président. Espérons que ce mouvement est plus que montrer et placer des vases pour calmer le féminisme », étaient les mots du politologue et écrivain mexicain.

Le président mexicain a annoncé ce matin que Tatiana Clouthier deviendra la nouvelle secrétaire à l’économie, en remplacement de Graciela Márquez Colín, proposée par Andrés Manuel pour entrer à l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI). D’autre part, Ana Laura López Bautista entrera en tant que coordonnatrice des ports et de la marine, car elle aura une importance particulière après que le Mexique s’est engagé, par l’intermédiaire du ministère des Relations étrangères, à mettre en œuvre les plans océaniques durables élaborés dans le Panel de Haut niveau pour une économie océanique durable.

En outre, le directeur général a proposé Galia Borja Gómez pour Banco de México et Elvira Concheiro comme nouvelle trésorière de la Fédération.

Interrogé sur les efforts visant à instaurer la parité entre les sexes dans son gouvernement, le président mexicain a répondu: “Ce n’est pas quelque chose qui a à voir avec le quota de genre, cela a à voir avec la nécessité d’avoir des hommes et des femmes caractérisés par l’honnêteté dans la fonction publique.”

Le 8 mars dernier, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Andrés Manuel a promis d’intégrer davantage de femmes dans son gouvernement. Cependant, à différentes occasions, le président mexicain a rejeté la violence sexiste et ses causes. Par exemple, lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’homicide et le fémicide étaient les mêmes, le président a répondu oui. Il a précédemment déclaré que “Toutes les violences subies dans le pays contre les femmes et les hommes sont le fruit pourri d’un modèle économique, matérialiste et inhumain qui s’est imposé pendant la période néolibérale”.

Après cela, la secrétaire du gouvernement, Olga Sánchez Cordero, a pris la parole pour souligner que “Les causes du féminicide en particulier ne sont pas les mêmes que celles d’un homicide”. Par l’intermédiaire du Secrétariat du gouvernement (SEGOB), elle a coordonné des actions pour s’attaquer au problème de la violence sexiste. Par exemple, par l’intermédiaire de l’Institut national des femmes (Inmujeres), le réseau Mujeres Constructoras de Paz a été lancé pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans les municipalités et les localités où elles sont le plus à risque.

En outre, Elle a eu des rencontres avec les féministes qui ont repris l’ancien siège de la Commission nationale des droits de l’homme pour former le Squat, qui sert de refuge aux femmes victimes de violence de genre.

Parmi les nominations, a souligné celle de Tatiana Clouthier, qui a coordonné la campagne électorale de 2018 qui a conduit Andrés Manuel López Obrador à la présidence et a été considérée comme candidate au poste de gouverneur Nuevo León par le Mouvement national de régénération (Morena) jusqu’à elle-même a décliné cette option. Tatiana est devenue l’une des personnalités les plus influentes proches du président mexicain. Elle est également connue pour la manière dont elle opère sur les réseaux sociaux, où elle était surnommée «tante Tatis».

