Bien que ce Noël ait été atypique, le plus petit des ménages colombiens n’a pas perdu son enthousiasme à l’arrivée du Père Noël ou de l’Enfant Jésus, selon les traditions familiales, avec les cadeaux qu’ils avaient demandés.

Au fil des ans, les souhaits des mineurs ont changé. Alors qu’il y a quelques années, la liste était dirigée par les pistes Hot Wheels, le Kreisel Supra Ice Cream Parlour, Barbie and the Superheroes; désormais, les jeux vidéo et les appareils technologiques attirent l’attention de toutes les générations.

Pendant ces vacances, il est normal que les stars de la célébrité partagent sur les réseaux sociaux ce qu’elles ont donné à leurs proches et, surtout, à leurs enfants. En voyant ces cadeaux, plus d’une personne ordinaire a demandé «pourquoi n’étais-je pas la fille de cette personne célèbre?»; Chaque fois que Kim Kardashian ou Kiley Jenner montrent les cadeaux exclusifs et luxueux pour leurs filles, alors qu’elles commencent tout juste à marcher, elles déchaînent les critiques et le désir de beaucoup que le nom de famille Jenner ou Kardashian apparaisse sur leur identification.

Les célèbres Colombiens ne sont pas loin derrière, et plusieurs d’entre eux ont partagé les cadeaux avec lesquels ils ont surpris leurs enfants ce Noël, a mis en évidence les dispositifs technologiques et une visite du Père Noël pour maintenir l’illusion des mineurs dans des vacances différentes.

ANDREA VALDIRI

La danseuse de Barranquilla a surpris sa fille Isabella Valdiri, 9 ans, avec plusieurs cadeaux. Le premier était un appareil photo professionnel Canon, “Pour prendre toutes les photos de famille”, un AR Gun, qui est un jouet de réalité virtuelle qui peut être connecté avec la caméra des appareils mobiles.

Un sac avec divers produits de maquillage, des sandales Dior, des bijoux et un violon qui lui sont envoyés par son professeur de musique.

Le cadeau d’Andrea Valdiri à sa fille Isabella à Noël

LOWE LEÓN

Le chanteur de Barranquilla, ex-petit ami d’Andrea Valdiri et père de son futur fils, a également un fils sept ans, Luis Santiago León, qu’il a surpris avec un Ipad.

ANDY RIVERA

Bien que peu le sachent, le chanteur Andy Rivera était un très jeune père, avec son ex-petite amie Danniela Duque. Hellen Rivera est la fille de la chanteuse de Pereira et, même si au début elle ne pouvait pas y croire et pensait que c’était «une blague du Père Noël», elle a reçu un iPhone.

Le cadeau d’Andy Rivera à sa fille à Noël

CAROLINA CRUZ ET LINCOLN PALOMEQUE

Le couple colombien attend un nouveau membre de la famille, Salvador, une grossesse qui progresse de plus de la moitié. Ce Noël, la présentatrice, son partenaire et son premier-né Matías ont célébré en famille et en invité spécial. Le Père Noël est venu à l’endroit où ils célébraient depuis le balcon et a apporté des cadeaux au plus petit de la famille.

Matías a reçu une petite voiture et plusieurs figurines de dinosaures, qu’il aime apparemment beaucoup.

Après avoir eu Matías, son premier enfant, Carolina a subi la perte de son deuxième bébé, une situation qui a rendu ses chances de redevenir mère difficiles. Cependant, la présentatrice a réussi à tomber enceinte à nouveau et l’a bientôt annoncé avec bonheur sur ses réseaux sociaux.

Le Noël de Carolina Cruz et Lincoln Palomeque avec leur fils Matias

SARA URIBE

L’ancienne protagoniste de Nuestra Tele a mis en ligne une vidéo dans laquelle on voit qu’elle a passé Noël avec son fils et son animal de compagnie Le petit Jacobo, fils du joueur Fredy Guarín, est vu dans une voiture rouge. D’autre part, le présentateur a publié une image de Jacobo avec quelques chiffres de Captain America et a écrit: «En 2020, j’ai pris soin de ma mère. En 2021, j’ai eu des amis pour que nous puissions tous prendre soin d’elle. Cela nous a beaucoup plu, parfois je le fixais, en silence, et je n’arrêtais pas de remercier Dieu pour ce petit coin de paradis qu’il m’a donné. Je le vois parfait, je le vois humain, je le vois tellement le mien que parfois je pense que mon joli chocolat est un mensonge ».

