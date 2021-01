15 minutes. Le gouvernement Joe Biden a annoncé mercredi la suspension de 100 jours des expulsions d’immigrants, à quelques exceptions près. Cela a été notifié par le Département de la sécurité intérieure (DHS) dans un communiqué.

“Pendant 100 jours, à compter du 22 janvier 2021, le DHS suspendra les expulsions de certains non-ressortissants dont l’expulsion a été ordonnée», a détaillé le secrétaire par intérim, David Pekoske, récemment nommé par Biden.

La raison, a déclaré Pekoske, est de “garantir” que les États-Unis (US) disposent d’un “système d’immigration juste et efficace axé sur protéger la sécurité nationale, la sécurité des frontières et la sécurité publiqueEn ce sens, il a ordonné de «revoir et de redémarrer» les protocoles.

DHS n’a pas fourni de détails sur les personnes exclues de la mesure de 100 jours.

Passé en remorque

Pendant la campagne, Biden s’est engagé à suspendre les expulsions. Cependant, à l’époque, il l’a fait sans exception.

Biden a pris cet engagement après avoir reçu de vives critiques lors des primaires démocrates pour les expulsions massives du gouvernement de Barack Obama, dont il était vice-président.

Sous la présidence d’Obama, 3 millions d’immigrants ont été expulsés. C’est-à-dire plus qu’avec tout autre gouvernement américain, y compris celui de Donald Trump.

La pause de 100 jours des expulsions s’ajoute à une autre mesure annoncée mercredi par le DHS. C’est-à-dire la suspension des inscriptions au programme «Stay in Mexico», qui a permis à Trump de renvoyer les demandeurs d’asile dans le pays voisin.

En outre, Biden a approuvé une série de mesures d’immigration dans le paquet, avec 17 décrets qu’il a signés après s’être installé à la Maison Blanche. Ils comprennent, par exemple, le renforcement du programme pour les jeunes sans papiers dits rêveurs ou «rêveurs» et l’examen des priorités lors de l’arrestation d’immigrants sans papiers.

Il a également présenté un plan d’immigration qui prévoit de régulariser 11 millions d’immigrants sans papiers, bien que ce projet dépende de l’Assemblée législative.