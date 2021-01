Alberto Fernández et Máximo Kirchner

Quand Alberto Fernandez assumer la direction nationale du péronisme et Kirchner maximum celle de la province de Buenos Aires, la fin annoncée aura été indéniablement sacrée: Le péronisme n’existe plus. Quelque chose que l’on observe depuis plus de quinze ans.

Est-ce bon ou mauvais? Ni bon ni mauvais, c’est ce que c’est. C’est ce qui s’est passé avec le mitrisme, le roquismo, le radicalisme et naturellement avec le péronisme. L’histoire fonctionne de manière similaire au processus de distillation: certaines substances s’évaporent et d’autres se condensent. La fin: il s’agit de comprendre et non de juger.

La déesse Clío, implacable quand elle considère qu’il est temps, a fermé une scène et l’a fait à sa manière, donnant des signaux que certains ont perçus et d’autres pas. Aujourd’hui, elle est brutale et austère. Il est temps! Pas plus!

La mort est toujours difficile à accepter, surtout lorsque les personnes âgées se rendent compte qu’elles sont laissées seules. Les péronistes sans péronisme et les anti-péronistes sans ennemis. Alors les deux parviennent à ne pas le voiler. Certains pensent qu’il est possible de le ressusciter et d’autres pensent que le kirchnérisme est le péronisme. Coïncidence fatale.

Kirchnérisme

Le kirchnérisme est une formation politique qui existe depuis dix-sept ans et qui a gagné sa place dans l’histoire argentine. Cela nécessite donc une approche plus rigoureuse.

Elle trouve ses racines dans le virage à gauche que le péronisme a opéré au début des années soixante au plus fort de la guerre froide, lorsque le marxisme est apparu comme une possibilité crédible et que Perón a déclaré: «La révolution mondiale évolue vers des formes socialistes; il est légitime de s’associer à la Russie… ¨. À peu près à la même époque, l’exil s’approchait des pays non alignés, perdant son sens de troisième position, puisque les non-alignés avaient cessé d’être, lorsqu’ils tombaient entre les mains du maréchal Tito, Mao Zedong et Fidel Castro, c’est-à-dire la gauche.

Le général Perón en exil et dans son empressement à revenir au pouvoir abrité dans son mouvement à droite venu d’origine et à gauche en hausse, catégories politiques centrales dans ces années-là, en Argentine et dans le monde. Ce qui nous a fait croire dans les années 1960, et qui est écrit dans des milliers de textes, que ce mouvement, éponyme national, aux caractéristiques polyclasses, était aussi polyidéologique. Erreur conceptuelle qui, dans les années 1960, est devenue une erreur stratégique.

Dans le péronisme originel, depuis que Perón est apparu au ministère du Travail, le marxisme et la lutte de classe sont devenus les ennemis à vaincre. Aux élections de 1946, date de fondation du justicialisme, Perón a affronté la gauche rassemblée dans l’Union démocratique et les groupes de pouvoir et les grands journaux qui, d’une manière générale, ont toujours eu une vision progressiste, jusqu’à aujourd’hui. L’ambassadeur américain lui-même, Spruille Braden, était libéral: son principal conseiller, présent en Argentine à l’époque, était Gustavo Durán, ancien officier de l’armée républicaine et membre du Parti communiste espagnol. Pour le dire clairement, Perón a été identifié en Argentine et dans le monde comme la manifestation personnelle et politique du centre droit.

Certes, il a ajouté des militants d’un large spectre idéologique, mais ils n’ont pas formé de courants organiques au sein du parti. Ils ont été cooptés un par un. La ligne est marquée par Perón lorsqu’il crée du jour au lendemain le parti péroniste. En fin de compte, l’essence du péronisme, dans ce qui correspond au quadrant politique, était l’aile droite et cela était clair pour l’Église, les forces armées. et les syndicats, la raison de leur soutien.

Dans les années 1960, cela a changé. Un secteur de l’intelligentsia argentine traversé par la mode marxiste mondiale et le castrisme se rapprocha du péronisme. Le général exilé leur fit de la place.

Les proscripteurs, c’est de l’anti-péronisme, devraient également s’en charger. Comme le disait le général Aramburu: ici, nous nous trompons tous.

Malicieusement, Perón a assuré que, malgré cette généralité diversifiée, nous étions tous des péronistes. Bien sûr, au début c’était une grâce, à la fin une tragédie. Quand il les a expulsés du jeu puis de la Plaza, il était tard. En tant que guérilleros, ils ont perdu de la force, pas une expression idéologique, et ils ont continué à s’accrocher au péronisme générique.

Ils ont toujours été, c’est une réalité idéologique, politique et culturelle argentine. Après la chute du mur de Berlin, ils ne se sont plus cachés derrière la monstruosité de la troisième position, ils ont assumé ce qu’ils ont toujours été: des marxistes mystiques.

Le prototype du modèle Kirchnerista est Horacio Verbitsky, Montonero, Camporista et auteur de quelques discours d’Esteban Righi. Comme il le dit dans son livre «Vida de Perro», il a cessé d’être péroniste après Ezeiza, lorsque le général a pris parti contre les organisations armées. Autrement dit, lorsque Perón est revenu aux sources, à son origine, à la droite. Un exemple suffit pour peindre l’ensemble de l’idéologie du kirchnérisme.

Verbitsky dit à propos du problème central de ces années, l’idée du national-socialisme: «C’est une expression qui est liée à ce qu’Hugo Chávez proposerait plus tard du socialisme du 21e siècle, c’est-à-dire la reconnaissance d’une matrice socialiste que chaque nation pourrait plus tard adaptez-vous à vos propres caractéristiques. C’est ce que nous avons compris. Quand Perón a parlé de national-socialisme, il a parlé de la social-démocratie suédoise et norvégienne, une divagation qui n’avait rien à voir avec cela.

Le kirchnérisme a repris, au XXIe siècle, la tradition culturelle des organisations de guérilla, mais sans armes. La défaite infligée par l’armée nationale n’a pas eu de retour en arrière et face à la chute du mur de Berlin, elle s’est concentrée sur l’interprétation de l’histoire, les droits de l’homme et l’altération des valeurs, installant au centre un relativisme moral et un égalitarisme discursif. dévastateur de la colonne vertébrale de la Nation, comme le fait le progressisme mondial auquel ils ont été associés. Ce que le progressisme met en jeu, c’est la vie, la famille et le travail. À ces moments-là, ils ont trouvé des amis insoupçonnés de la sphère politique et culturelle argentine responsables de la décision du Kirchnerisme.

Arrivé au pouvoir, son histoire a des racines. Dans sa lignée historico-culturelle, plusieurs courants se sont croisés: Rodolfo Puiggros, Juan J. Hernández Arregui, Arturo Jauretche, John W. Cook. Les contemporains de rang inférieur sont Felipe Pigna, Pacho O’Donnel, Marcelo Gullo, Pablo Vázquez, Eduardo Anguita, Aracelli Bellota, entre autres, qui, de l’Institut Dorrego, ont tenté d’institutionnaliser l’histoire de Kirchner.

D’autre part, et plus indépendants, Osvaldo Bayer et Norberto Galasso. Tous s’inspirent des études historiographiques des années 60. Aucune contribution nouvelle n’est sortie de ses écrits si ce n’est une réévaluation unilatérale des violentes soixante-dix. Nous ne devons pas oublier les ministres de la Culture du Kirchnerisme, tous de gauche: Torcuato Di Tella, José Nun, Jorge Coscia et Teresa Parodi et encore moins celui qui dirigeait directement les médias officiels, Tristán Bauer.

Le kirchnérisme a démantelé l’identité péroniste originelle qui était la droite populaire avec un travailleur productif et une base commerciale, pour la transformer en un courant progressiste incarné dans des secteurs intermédiaires intellectualisés basés sur des secteurs sociaux improductifs et marginaux.

Ceux qui se sentent héritiers du péronisme d’origine ou de quelque chose de similaire auront une tâche cyclopéenne devant eux: recommencer depuis le trottoir de l’autre côté de la rue, il n’y a pas d’avenue intermédiaire.

