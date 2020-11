WASHINGTON (AP) – Les derniers développements de la course à la présidentielle américaine (heure locale):

___

14h00

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui s’est retrouvé au centre de la destitution du président Donald Trump, a félicité le président élu Joe Biden.

Zelenskiy a tweeté samedi: “L’Ukraine est optimiste quant à l’avenir du partenariat stratégique avec les États-Unis”. Il a ajouté que les deux pays «ont toujours collaboré sur la sécurité, le commerce, l’investissement, la démocratie, la lutte contre la corruption. Notre amitié se renforce! ».

Un appel téléphonique que Trump a passé à Zelenskiy en 2019 lui demandant d’enquêter sur Biden et le Comité national démocrate a été rapporté par une personne de la communauté du renseignement, entraînant la destitution de Trump l’année dernière.

En fin de compte, Trump a été acquitté par le Sénat, où les républicains étaient majoritaires.

___

13 h 50

Certains des principaux dirigeants latino-américains ont réagi samedi à l’élection de Joe Biden comme prochain président des États-Unis.

L’un des premiers à manifester a été le président argentin, Alberto Fernández, dont le pays, selon une étude publiée cette semaine, serait l’un des plus favorisés par l’arrivée de Biden au pouvoir.

«Je félicite le peuple américain pour le taux de participation record aux élections, une expression claire de la volonté populaire. Je salue @JoeBiden, le prochain président des États-Unis, et @KamalaHarris, qui sera la première femme vice-présidente de ce pays », a tweeté Fernández.

Quelques minutes plus tard, son pair a manifesté de l’autre côté de la cordillère des Andes, le président du Chili, Sebastián Piñera.

«Félicitations à @JoeBiden, prochain président des États-Unis et à @KamalaHarris, pour votre victoire aux élections. Le Chili et les États-Unis partagent des valeurs telles que la liberté, la défense des droits de l’homme et des défis tels que la paix et la protection de l’environnement », a déclaré le président.

___

13:15

Les dirigeants des alliés traditionnels des États-Unis ont félicité Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré dans un communiqué que les États-Unis sont “l’allié le plus important” du Royaume-Uni, ajoutant qu’il “se réjouit de travailler en étroite collaboration sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la sécurité”.

Johnson a également distingué la colistière de Biden, Kamala Harris, pour son “exploit historique” en tant que première femme, première femme noire et première personne d’origine sud-asiatique à remporter la vice-présidence des États-Unis.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté que «nous avons beaucoup à faire pour surmonter les défis actuels. Nous devons travailler ensemble! “

Pour sa part, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il était impatient de «combattre ensemble les défis les plus importants auxquels le monde est confronté».

Tous les trois ont eu une relation compliquée et parfois tendue avec le président Donald Trump.

Biden arriverait à la présidence avec une vaste expérience de la politique étrangère, et tout au long de sa campagne, il a noté qu’il travaillerait immédiatement pour une relation plus étroite entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels.

___

13:10

L’ancien président Barack Obama a déclaré qu’il “ne pouvait pas être plus fier” de féliciter Joe Biden et son colistier Kamala Harris après avoir remporté les élections.

Dans un communiqué publié samedi, Obama a déclaré que Biden “a ce qu’il faut pour être président et se comporte déjà ainsi” car il arrivera à la Maison Blanche face à “une série de défis extraordinaires comme aucun autre président entrant”.

Reconnaissant que les élections ont révélé que la nation reste très divisée, Obama a déclaré: “Je sais qu’il fera le travail en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de tous les Américains, qu’ils aient voté ou non pour lui.”

Il a ajouté: “Je demande à tous les Américains de lui donner une chance et de le soutenir”.

Biden a été vice-président d’Obama pendant ses deux mandats.

___

12:50

L’administration Donald Trump n’a pas encore officiellement entamé le processus de transition vers la future administration Joe Biden.

Un porte-parole de l’Administration des services généraux a déclaré samedi que l’administrateur, Emily Murphy, n’avait pas officiellement vérifié que Biden était le gagnant du concours. L’Associated Press a déclaré Biden vainqueur de l’élection présidentielle samedi matin.

La décision formelle libère des millions de dollars et ouvre les portes des agences fédérales au personnel de transition de Biden pour commencer à mettre en œuvre des plans de transition.

Le porte-parole a déclaré que “la GSA et son administrateur continueront de se conformer à toutes les exigences de la loi”.

De son côté, Trump n’a pas reconnu sa défaite et a promis de lancer des poursuites judiciaires pour tenter de renverser le résultat des élections.

___

12h30

Partout aux États-Unis, il y a eu des célébrations et des prières après que le candidat démocrate Joe Biden a remporté la présidence.

Des célébrations spontanées ont été enregistrées à New York. Les gens ont couru hors de chez eux en cognant sur des pots. Ils ont dansé et se sont félicités parmi les étrangers au milieu des klaxons des voitures.

D’autres personnes sont entrées dans le Black Lives Matter Plaza près de la Maison Blanche, agitant des banderoles et prenant des photos avec le téléphone.

À Lansing, au Michigan, les partisans de Donald Trump et les manifestants de Black Lives Matter ont emballé les marches du Capitole.

Les paroles de «Amazing Grace» ont commencé à résonner dans la foule. Les partisans de Trump ont mis la main sur un manifestant et ont prié.

___

12:20

Le président Donald Trump n’a pas reconnu sa perte face à Joe Biden et a promis de lancer des poursuites judiciaires pour tenter d’annuler le résultat de la course à la Maison Blanche.

Trump a déclaré dans un communiqué que “notre campagne commencera à présenter des arguments devant les tribunaux pour s’assurer que les lois électorales sont respectées et que le vainqueur légitime assume la présidence”.

Trump était sur son parcours de golf en Virginie samedi lorsque l’élection présidentielle a été déclarée en faveur de Biden. Le candidat démocrate a assuré sa victoire par une victoire en Pennsylvanie, son État d’origine.

Ces dernières semaines, Trump a affirmé – sans preuves – qu’il y avait eu une fraude et des crimes électoraux généralisés.

Ses commentaires ont été rejetés par les responsables électoraux et les législateurs des deux partis, les qualifiant de tentatives dangereuses de saper la confiance du public dans le vote.

___

12:13

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a gagné au Nevada, augmentant la marge de sa victoire au collège électoral sur le président Donald Trump.

Biden a remporté le Nevada vers midi samedi, peu de temps après avoir obtenu la présidence en remportant la Pennsylvanie.

Trump avait fait un pari fort au Nevada, y organisant plusieurs rassemblements dans la dernière ligne droite de la campagne. La démocrate Hillary Clinton a remporté de justesse au Nevada en 2016, et les républicains ont vu une opportunité d’élargir leur carte électorale.

La pandémie a frappé l’économie du Nevada, qui dépend fortement du tourisme, entravant la capacité de Trump à faire des progrès dans l’État.

Le Nevada abrite également une importante population hispanique, un bloc électoral qui penche généralement vers les démocrates.

Le dernier candidat républicain à la présidentielle à remporter le Nevada était George W. Bush en 2004.