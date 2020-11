WASHINGTON (AP) – Les dernières nouvelles sur le jour des élections en Amérique. Toutes les heures sont locales.

___

20h00

Le président Donald Trump a remporté l’Alabama, le Mississippi, l’Oklahoma et le Tennessee, tandis que le démocrate Joe Biden prend le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et le Rhode Island.

Les résultats n’étaient pas surprenants. Biden bénéficie d’un soutien énorme dans les États qu’il a gagnés, tout comme Trump dans les entités qui ont voté pour lui.

Avec son triomphe dans ces quatre États, Trump a atteint 33 votes électoraux, tandis que Biden a ajouté 69 votes électoraux à la suite de sa victoire dans ces sept entités.

___

19:56

Le président Donald Trump a remporté l’État de Caroline du Sud et a ainsi reçu ses neuf votes au collège électoral.

Trump a facilement obtenu le statut en 2016 contre la démocrate Hillary Clinton. La Caroline du Sud n’a pas voté pour un candidat démocrate à la présidentielle depuis Jimmy Carter en 1976.

La victoire de Joe Biden à la primaire de Caroline du Sud en février a déclenché une vague de victoires qui a contribué à consolider son statut de candidat démocrate à la présidentielle. Les républicains de Caroline du Sud n’ont pas organisé de primaire, signe précoce de leur soutien à la réélection de Trump.

___

19:36

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a remporté l’État de Virginie, ajoutant 13 votes au collège électoral.

La démocrate Hillary Clinton a remporté la Virginie contre le républicain Donald Trump en 2016, aidée en partie par son colistier: le sénateur de Virginie Tim Kaine.

La Virginie est devenue plus libérale au cours des quatre dernières années et, à la suite des élections de 2019, les démocrates contrôlent désormais toutes les branches du gouvernement de l’État.

___

19h30

Le président Donald Trump a remporté la victoire en Virginie-Occidentale, et avec elle ses cinq votes électoraux.

Le candidat républicain a battu le démocrate Joe Biden dans un État conservateur. Le dernier démocrate à remporter une course présidentielle en Virginie-Occidentale était Bill Clinton en 1996.

Trump a battu la démocrate Hillary Clinton en Virginie-Occidentale il y a quatre ans par 42 points de pourcentage, l’une de ses marges de victoire les plus élevées dans le pays.

___

19h00

Le président Donald Trump a gagné au Kentucky, tandis que le candidat démocrate Joe Biden a gagné dans le Vermont.

Ce sont les deux premiers États dans lesquels un vainqueur est déclaré pour l’élection présidentielle de 2020.

Le Kentucky est prudemment conservateur, tandis que le Vermont est considéré comme l’un des États les plus libéraux.

Trump remporte huit votes électoraux avec le Kentucky, tandis que Biden en remporte trois pour avoir remporté le Vermont.

___

14h30

Un juge fédéral de Washington, DC, a ordonné aux inspecteurs du service postal américain de fouiller dans plus de deux douzaines d’installations de traitement du courrier pour les bulletins en suspens à envoyer immédiatement par la poste.

La commande, qui comprend des centres en Pennsylvanie, à Philadelphie, à Detroit, à Atlanta, dans le sud de la Floride et dans certaines parties du Wisconsin, intervient après des retards de livraison pré-électoraux et au milieu des craintes que l’agence ne puisse pas livrer les bulletins de vote à conditions météorologiques.

La capacité du service postal à gérer le volume des votes par correspondance est devenue une préoccupation après que son nouveau directeur, Louis DeJoy, un donateur majeur du Parti républicain, a mis en œuvre une série de changements de politique qui ont retardé le courrier à travers le pays au milieu de l’année.

Depuis lors, les délais de livraison se sont améliorés, mais ils sont constamment restés en deçà des objectifs internes de l’agence consistant à livrer plus de 95% du courrier de première classe dans les cinq jours et à offrir un service électoral dans certaines régions. une lutte acharnée se fait attendre depuis longtemps, selon les données postales.

___

13:45

Le décompte le plus récent des votes anticipés aux États-Unis montre que près de 102 millions d’Américains ont voté avant le jour du scrutin, soit 73% du taux de participation total à l’élection présidentielle de 2016.

Le décompte de l’Associated Press révèle que le vote anticipé dans plusieurs États, y compris le Texas et l’Arizona très disputés, a déjà dépassé le total des votes d’il y a quatre ans.

Le vote anticipé – que ce soit par courrier ou en personne – a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, car les électeurs ont profité de la sécurité et de la commodité qu’ils offraient. Les gains les plus importants ont été enregistrés dans le Kentucky, où près de 13 fois plus d’électeurs ont voté tôt par rapport à 2016.

——————————

13:20

Les partisans ont applaudi et applaudi le président Donald Trump à son siège de campagne, où il se rendait mardi pour remercier des dizaines de collaborateurs.

Trump a prédit sa victoire, mais a reconnu qu’il pouvait perdre. “Je pense que nous allons passer une bonne soirée, mais c’est la politique et les élections et on ne sait jamais”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que sa campagne fonctionnait bien dans des États comme la Floride, l’Arizona et le Texas. Il a souligné l’importance de gagner la Pennsylvanie.

«Gagner est facile. Perdre n’est jamais facile », a-t-il déclaré. “Pour moi ce n’est pas”.

Trump a déclaré que le succès amènerait l’unité. Il a énuméré ce qu’il pense être ses réalisations avec le coronavirus et l’économie.

Plus de 100 employés, presque tous portant des masques de coronavirus, ont écouté le candidat.

——————————

12:20

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle avait «la certitude absolue» que les démocrates conserveront une majorité «solide» à la Chambre.

Lors d’une conférence de presse téléphonique, le démocrate californien a déclaré que “cette élection ne concerne rien de moins que la récupération de l’âme des États-Unis, de savoir si notre nation suivra les voix de la peur ou si nous opterons pour l’espoir”.

Pelosi et la représentante Cheri Bustos disent que le parti pénètre dans le territoire de Trump pour gagner plus de sièges. Bustos mène la campagne des représentants démocrates qui tentent de s’emparer des sièges des républicains de Long Island, de l’Arkansas, de l’Indiana et de la Virginie rurale.

Bustos a déclaré que les démocrates “vont gagner dans ces districts (républicains) d’un rouge profond”.

Pelosi a déclaré qu’elle était convaincue que le candidat démocrate Joe Biden arracherait la Maison Blanche à Donald Trump.

Biden a passé la journée en Pennsylvanie. Trump a eu un entretien téléphonique avec la chaîne Fox News.

——————————

11h00

La première dame Melania Trump est allée voter dans un bureau de vote à Palm Beach, en Floride, près du complexe Mar-a-Lago du président Donald Trump.

Quand les journalistes lui ont demandé pourquoi elle n’avait pas voté avec le président républicain la semaine dernière, elle a répondu: “C’est le jour des élections, donc je voulais venir ici pour voter aujourd’hui.”

La première dame a salué et souri aux journalistes. Elle était la seule personne à ne pas porter de masque lorsqu’elle est entrée au Centre de loisirs Morton et Barbara Mandel pour voter.

——————————

9 h 45

Les autorités américaines surveillent le jour du scrutin et toute menace provenant d’un centre d’opérations en dehors de Washington DC géré par la branche cybersécurité du département de la sécurité intérieure. Les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient détecté aucun problème majeur, mais ont exhorté le public à être prudent et patient.

Le directeur de l’Agence pour la sécurité des infrastructures et la cybersécurité, Christopher Krebs, a déclaré qu’il y avait “des signes précoces de perturbation du système”, mais n’a pas précisé. Il a ajouté qu’il était “confiant que le vote sera sûr, le recomptage sera sûr et les résultats seront sûrs”.

Krebs a demandé à tous les Américains de “traiter toutes les affirmations non vérifiées avec scepticisme et de se souvenir que la technologie échoue parfois”.

——————————

8 h 50

Le président Donald Trump a déclaré mardi que les énormes rassemblements qu’il avait convoqués au cours des dernières semaines trépidantes de la campagne étaient le “dernier sondage” et se traduiraient par un grand nombre de votes pour sa réélection.

Trump a déclaré au programme «Fox & Friends» de Fox News Channel qu’il passerait le jour du scrutin à téléphoner à des personnes qui lui ont été fidèles et qu’il se rendrait à son siège de campagne dans la banlieue de Virginie pour remercier le personnel.

Il a ajouté que le vainqueur ne sera déclaré “que lorsqu’il y aura victoire”. On craint que Trump déclare la victoire tôt, avant que le décompte des voix ne soit définitif. Mais le président républicain a déclaré à Fox qu’il n’y avait aucune raison de “jouer” et a assuré qu’il avait “une très bonne chance de gagner”.

——————————

8h30

Joe Biden a commencé le jour du scrutin en visitant une église et la tombe de son fils Beau.

Lui et sa femme, Jill, ont fait une escale le matin à l’église Saint-Joseph de Wilmington, Delaware, qu’ils visitent le dimanche.

Après une brève visite à l’église accompagnés de leurs petites-filles Finnegan et Natalie, les quatre se sont dirigés vers la tombe de Beau Biden dans le cimetière de l’église.

Beau est décédé d’un cancer du cerveau en 2015 et Biden parle souvent de sa bravoure lors de son déploiement en Irak.

Le candidat démocrate a déclaré qu’il passerait le reste de sa journée en Pennsylvanie.