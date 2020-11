Première Dame, María Juliana Ruiz / Présidence

María Juliana Ruiz, épouse du Président de la Colombie et Première Dame de la Nation, testé positif au COVID-19. Cela a été confirmé dans un communiqué ce mardi publié par la Casa de Nariño.

«Aujourd’hui, 24 novembre, les résultats des tests effectués la veille ont été livrés, et celui de la Première Dame de la Nation était positif. En ce moment, elle est asymptomatique et suit les protocoles d’isolement établis par le ministère de la Santé », indique le rapport officiel.

La déclaration montre que le président Iván Duque, lors de son dernier test de coronavirus, a été testé négatif pour le virus. La première dame, pour sa part, s’est rendue ces dernières semaines à San Andrés, Providencia et Chocó pour porter secours aux personnes touchées par des événements naturels récemment enregistrés sur le territoire national.

Il est présumé que la contagion du COVID-19 chez la première dame du pays s’est produite à la suite de sa récente visite dans le département de Chocoano, qui a été enregistrée le 20 novembre.

Les réactions au diagnostic de la première dame colombienne n’ont pas attendu. De son côté, l’ancien président Álvaro Uribe a exprimé sa solidarité avec l’épouse du chef de l’Etat et lui a souhaité un prompt rétablissement.

Tweet Uribe

Un autre membre du cabinet du président Duque, le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo, a exprimé au nom de lui et de son épouse une amélioration satisfaisante pour María Juliana.

Tweet Holmes

Ensuite, le communiqué officiel publié par l’équipe de presse de la Présidence de la République.

Présidence de la République

Depuis le début de la pandémie et périodiquement, le président de la République, Iván Duque Márquez, et la première dame de la nation, María Juliana Ruiz, ont été testés pour le covid-19, compte tenu du niveau élevé d’exposition. et l’interaction qu’ils entretiennent.

Aujourd’hui 24 novembre, les résultats des tests effectués la veille ont été livrés, et celui de la Première Dame de la Nation était positif. A ce moment, elle est asymptomatique et suit les protocoles d’isolement établis par le ministère de la Santé.

Le président de la République a été négatif à ce test.

Bogotá, 24 novembre 2020.

Le ministère de la Santé a rapporté dans son dernier rapport, 6562 nouveaux cas de coronavirus en Colombie. Au cours des dernières 24 heures, 38 698 tests, 25 266 sont PCR et 13 432 antigènes.

