ISTANBUL, TURQUIE – 09 NOVEMBRE: Un homme échange de l’argent dans un bureau de change le 9 novembre 2020 à Istanbul, Turquie. Le ministre des Finances Berat Albayrak, le gendre du président Erdogan qui occupe ce poste depuis cinq ans, a démissionné dimanche pour des raisons de santé. La monnaie du pays a plongé de 30% cette année. Après la démission de Berat Albayrak, la livre turque a gagné 3% contre $ suite à la démission. (Photo par Burak Kara / .)

(Bloomberg) – Goldman Sachs Group Inc. a de nouveau révisé ses prévisions pour la devise turque, prévoyant de nouveaux gains à court terme, mais avertissant que “l’ampleur de l’appréciation de la lire pourrait être limitée”.

Le passage de la banque centrale à un biais belliciste devrait signifier que les marchés des devises continuent de donner à la lire le bénéfice du doute tandis que la voie vers des taux directeurs réels positifs est soutenue », ont déclaré les analystes de Goldman dirigés par Zach Pandl dans un rapport aux clients.

La banque américaine prévoit désormais le taux de change de la lire contre le dollar à 7 dans trois mois; qui se compare à sa projection de trois mois antérieure pour 7,50 «Une révision à la hausse des prévisions d’inflation de fin 2021 de 9,4% en glissement annuel lors du briefing d’inflation de la semaine prochaine pourrait fournir une évaluation plus réaliste des perspectives et potentiellement servir de catalyseur positif »Les prévisions de Goldman sur six mois et 12 mois dollar / lire sont déplacées à 7 et 7,50, contre 7,75 et 8,00 auparavant La lire est parmi les meilleures performances des marchés émergents face au dollar cette année, clôturant vendredi à 7,4170 a apprécié plus de 14% par rapport au plus bas record atteint le 6 novembre, à la suite du remaniement par le président Recep Tayyip Erdogan de son équipe économique

La banque centrale de Turquie a laissé son taux d’intérêt de référence inchangé à 17% lors de la première réunion de politique monétaire de l’année, s’engageant à le maintenir élevé pendant une période «prolongée».

«Même si ce passage à une politique monétaire plus orthodoxe en Turquie est maintenu, la force de la monnaie pourrait finalement être limitée par une tentative nécessaire de reconstitution des réserves de change», ont déclaré les analystes de Goldman.