Le président russe Vladimir Poutine a reconnu la crise dans son pays: «Ils ne plaisantent pas! Le chômage augmente, les revenus diminuent, les produits de base sont plus chers. ».

Pour le Kremlin le COVID-19[feminine Elle a non seulement fait des ravages en termes de santé dans l’ex-Union soviétique, mais elle a accéléré l’érosion de la situation politique et économique. Le mécontentement social augmente tandis que le voile du vaccin local tente de cacher cette usure. Pour le président, Vladimir Poutinesorte de maître du pouvoir russe, le coronavirus a profondément ébranlé les fondations apparemment solides de Russie.

Selon les statistiques gouvernementales, entre janvier et septembre le revenu disponible réel a diminué de plus de 4% et le nombre de Russes vivant en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 1,3 million au deuxième trimestre par rapport au premier. Ils représentent environ 13% de la population.

Cependant, les mesures d’état ne sont généralement pas des repères fiables. Récemment, le Public Opinion Foundation, a publié une enquête qui reflète que la proportion touchée par les effets des troubles sociaux et économiques a augmenté de manière significative: l’enquête indique qu’elle représentait un quart de la population en 8 mois. Un tiers des Russes se disent pauvres. Cet écart dans les chiffres confirme la distance de perception qui commence à se faire sentir entre les autorités et la population quant à la gravité de la crise.

L’augmentation de la pauvreté en Russie oblige Poutine à chercher une réponse à une crise économique, avec des coups de marketing, dont l’un d’eux la production d’un frein sur Covid 19, qui n’a pas encore réussi à démontrer ses conditions, du moins dans un essai massif , dans toute publication de prestige international.

La crise du pain expose Poutine

Le chef du Kremlin a critiqué les producteurs de pain qui ont augmenté leur prix. Rien qu’en Russie, l’un des plus grands exportateurs de blé au monde, l’augmentation est le reflet de la détérioration nutritionnelle. Pour la première fois en 5 ans, les ventes augmentent. Les Russes ont acheté environ 60 000 tonnes de plus, ce qui a entraîné une augmentation des valeurs et a incité le gouvernement à prendre des mesures pour limiter ces augmentations.

Les ministères de l’agriculture et du développement économique La Russie a introduit une taxe sur le blé exporté d’environ 30 dollars la tonne, essayant de détourner l’offre vers le marché intérieur. La tentative vise à générer une baisse des prix et à répondre à la hausse de la demande.

Par ailleurs, la limitation des ventes à l’étranger, un quota de 7 millions de tonnes, a tenté de préserver le marché local, traversé par la pandémie de coronavirus, et des nombres élevés d’infections et de décès.

La crise due à la pandémie

Entre la colère et un certain étonnement, l’apparente solidité du pays commence à être vue comme une tromperie au sein de la société. Une crise sanitaire et économique qui met en lumière la stratégie du Kremlin d’imposer le succès d’un vaccin de développement local comme échappatoire.

La Russie parie sur le resserrement des restrictions à la campagne de vaccination, qui a commencé dans le pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a averti que la ville ne pourra reprendre une vie sans restriction qu’après une vaccination massive de la population.

Les données de la pandémie sont accablantes en raison du coup qu’elle a produit en Russie. Au total, 2 877 727 cas de coronavirus ont été enregistrés dans les 85 régions du pays depuis le début de l’urgence sanitaire. Les décès dus au COVID-19 atteignent 51 351, selon le dernier bilan officiel.

Saint-Pétersbourg, la ville la plus importante de Russie, les autorités sanitaires locales ont rapporté ce dimanche qu’il n’y avait que 27 lits gratuits pour Covid-19. REUTERS

Dans la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, les hôpitaux travaillent à la limite de leurs capacités. Ce dimanche, les autorités sanitaires locales ont rapporté que dans la ville, il n’y avait que 27 lits d’hôpital disponibles pour accueillir les patients atteints de covid-19.

Blâmer les autres

Pour les analystes, la situation amène Poutine à organiser un discours soutenu en évitant la responsabilité et en rejetant la responsabilité des problèmes sur les dirigeants régionaux.

Le chef du Kremlin a montré ces dernières semaines qu’il s’alignait sur le peuple et acceptait la situation délicate. Lors d’une réunion virtuelle avec les gouverneurs Poutine s’est indigné de l’état des choses: «Ce ne sont pas des blagues! Le chômage augmente, les revenus diminuent, les produits de base sont plus chers “ Même dans un autre cas, j’exige que les décideurs politiques, montrant des chiffres de détérioration, prennent en charge la solution.

Le président russe s’est engagé en 2018 à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2024, bien que la tendance actuelle soit à la hausse. Alors que l’inflation alimentaire est à la hausse, et parmi les produits les plus durement touchés figurent le pétrole, les pâtes, le prix du sucre et divers autres produits du panier alimentaire de base. Le contrôle des prix ou de l’offre sont les mesures qui visent à arrêter «l’urgence», une crise que Poutine lui-même a reconnue.

