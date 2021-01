Ces sanctions plus sévères doivent être suivies par les ligues Mx, Féminines et Expansion (Photo: Omar Martínez / .)

En raison de l’augmentation de des joueurs qui ont enfreint les protocoles sanitaires de la Liga Mx En assistant à des fêtes et en brisant la quarantaine obligatoire, l’organisme de football local a annoncé de nouvelles sanctions pour ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires recommandées.

Par une déclaration officielle, il a été indiqué que ces sanctions plus sévères doivent être suivies par tous les joueurs, gérants et entraîneurs des clubs de la Ligues Mx, Femme et Expansion, ceci avec le motif de inhiber la propagation du virus SRAS-Cov-2 dans le football national.

Selon le document officiel, si un membre des clubs ne respecte pas le protocole sanitaire de la Liga Mx lorsqu’il se trouve dans des événements non autorisés par l’institution à laquelle il appartient, doit être séparé du campus pour une période de 10 jours et sera réintégré après avoir soumis un test PCR négatif à la Ligue.

Ces directives ont commencé à fonctionner le samedi 23 janvier (Photo: Twitter @ Rayados)

De plus, le dossier sera transféré au Commission disciplinaire pour analyse, et pourrait atteindre une sanction économique allant jusqu’à 100000,00 pesos. Cela se ferait conformément à la Règlement de compétition des ligues MX et Expansión MX, ainsi qu’avec le règlement général de la fédération mexicaine de football.

Dit lignes directrices ils ont commencé à travailler à partir de ce samedi 23 janvierPar conséquent, en cas d’indiscipline avant cette date, les clubs eux-mêmes ont appliqué les sanctions correspondantes conformément à leurs statuts internes.

Ces modifications interviennent après Mikel Arriola, président de Liga MX, a commencé à avoir des contacts avec toutes les équipes de Liga MX connaître la situation spécifique du protocole de santé de chacun, car il a assuré que dans les conditions sanitaires que connaît le pays, la continuité des jours restants est en jeu.

Jonathan «Cabecita» Rodríguez, qui a été surpris lors d’une fête (Capture d’écran Twitter)

En ce sens, au début du tournoi Gardiens 2021 ils ont été reconnus deux cas de joueurs de football vus lors de fêtes malgré l’urgence sanitaire qui sévit au Mexique.

Le premier d’entre eux était l’avant de Croix Bleue, Jonathan “Cabecita” Rodríguez, qui a été surpris lors d’une fête, porter l’uniforme de l’équipe, tout en prenant un verre et en discutant avec une femme. Aucun d’eux ne portait de masque.

A travers un communiqué, l’équipe céleste a évoqué la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, et noté “aucun membre n’est ou ne peut être au-dessus des règles de conduite de notre institution».

Plus tard, une nouvelle polémique avec la défense de la Pumas, Alan Mozo. Le collégien de 23 ans a été vu dans un bar-restaurant à Mexico, célébrant avec des amis ce qui semble être un anniversaire.

L’étudiant universitaire de 23 ans a été vu dans un bar-restaurant de Mexico (Photo: Instagram / alan_mozo)

Assis à une table où personne ne porte de masque ou n’a une bonne distance, Le serveur ingère une boisson alcoolisée sous forme de “shot”, compromettant son bien-être et celui de toute son équipe quelques jours pour affronter le Coqs blancs de Querétaro, dans le duel correspondant de la troisième journée du tournoi Gardiens 2021.

La décision du conseil félin a été le séparer de l’équipe première et lui infliger une sanction financière, bien que le montant n’ait pas été détaillé.

D’autres joueurs qui étaient également séparés de leur équipe étaient Alexis Vega et Uriel antuna, tous deux appartenant à la Chivas. Fin août 2020, l’attaquant et le milieu de terrain rojiblancos ont assisté à une fête, quelques jours avant d’affronter le Toluca lors de la 6e journée de Gardiens 2020, sans respecter les protocoles de santé de votre club.

La directive de Troupeau sacré, à travers un communiqué, a annoncé la sanction des joueurs, après avoir mené une enquête sur les événements. En plus de ne les ayant pas jusqu’à nouvel ordre, ils ont dû payer une amende financière.

