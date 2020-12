Dans l’image, le chanteur portoricain Ricky Martin. . / Alberto Valdés / Archives

San Juan, 28 décembre . .- Des artistes portoricains tels que Luis Fonsi, Ricky Martin, Marc Anthony, Olga Tañón, entre autres, ont regretté ce lundi sur leurs réseaux sociaux la perte du légendaire auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero, décédé à 85 ans à cause de complications avec covid-19.

Fonsi, sur son compte Instagram, a exprimé ses condoléances à Manzanero et a téléchargé un extrait de son interprétation de «Sous la table», l’œuvre du regretté musicien, lors de la dernière remise des Billboard Latin Music Awards, où il a été honoré Hommage à l’auteur de classiques comme “Somos novios” et “Avec toi j’ai appris”.

“Maître … cet ordre parfait d’organiser les mots et les accords, de serrer nos cœurs avec seulement le piano et la voix. Cette sensibilité unique qui nous a inspirés, influencé (sic) et est tombé amoureux de tant de générations”, Fonsi a commencé son message d’adieu à aussi auteur de “Ce ne sera qu’aujourd’hui” et “Cet après-midi, je l’ai vu pleuvoir”.

“Maître, vous nous avez quittés, mais vous nous laissez une ‘playlist’ de chansons qui ne se démoderont jamais et qui feront toujours partie de notre bande originale de la vie. MERCI. Volez haut maître et reposez en paix”, a ajouté Fonsi.

Ricky Martin, quant à lui, s’est dit «très triste» avec le départ de Manzanero, qui a laissé derrière lui une carrière éclectique de 70 ans avec 400 chansons et plus de 30 productions de disques où un thème prévalait, l’amour.

“Un roi de la musique nous a quittés. Repose en paix, maestro”, a déclaré l’interprète de chansons d’auteurs portoricains tels que Draco Rosa et Tommy Torres.

Torres, à son tour, a qualifié la perte du maestro Armando Manzanero d ‘«incalculable».

“Mes sincères condoléances à sa famille et à tous les compositeurs du monde. La fin d’une époque”, a ajouté Torres en se référant également au président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique.

Marc Anthony, qui a enregistré des chansons d’autres joueurs de boléro tels que José Luis Perales, a décrit Manzanero comme “un talent géant, un homme admirable qui avec sa musique et ses paroles a été une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous”.

“Au milieu de la tristesse de son départ, j’apprécie la bénédiction de son héritage musical. Merci pour tant de professeur. #LaMusicaNoMuere”, a ajouté Marc Anthony à propos de l’artiste mexicain, hospitalisé le 17 décembre et intubé quelques jours plus tard pour des complications causées par covid-19.

Santa Rosa, quant à elle, s’est jointe à la perte de Manzanero en exprimant ses condoléances accompagnées d’une photo des deux.

“La musique s’habille à nouveau de deuil. Maestro Armando Manzanero, créateur de la chanson romantique, génie de la musique populaire, dit au revoir. Son héritage musical sera chargé de garder sa mémoire vivante … Vole haut, Maestro!” projection.

D’autres artistes portoricains qui se sont également joints au chœur de condoléances étaient Kany García, Olga Tañón, Elvis Crespo et Ednita Nazario.

García, lauréate d’un Grammy Latin dans la dernière édition pour son album “Mesa para dos” en tant que meilleur album de l’auteur-compositeur-interprète, a déclaré que les chansons de Manzanero “seront l’une des meilleures” bandes sonores “que les épisodes de ma vie aient eu. et des milliers “.

«Repose en paix, professeur», a ajouté Garcia, ajoutant une photo de Manzanero.

Tañón, quant à lui, a regretté le départ de Manzanero en ajoutant une vidéo des deux exécutant le classique “Somos novios” sur le feuilleton “Betty La Fea”.

“Repose en paix, Maestro Armando Manzanero. Enregistrer ‘Somos novios’ avec le maestro, une bénédiction. Dans ma vie d’artiste, l’une des plus grandes expériences a été de partager quelques jours, d’enregistrer et de chanter avec le grand Armando Manzanero”, a-t-il déclaré. .

“La musique perd un grand! Un éternel romantique, dont je remercie Dieu de m’avoir fait vivre tant de jours merveilleux. Aujourd’hui reste en moi, de grands moments. Merci les professeurs. Volez haut. Le monde du deuil”, at-il dit.

Elvis Crepo, à son tour, a déclaré: “Un autre génie est immortalisé. Merci à Dieu de m’avoir permis d’écouter les bijoux d’Armando Manzanero. #QDEP”.

Enfin, Ednita Nazario, a réfuté la pandémie de covid-19 pour avoir été la cause de la mort de Manzanero.

“Je ne te pardonne pas, virus effrayant. Tu prends la romance en musique. Mon professeur admiré et adoré Armando Manzanero. Toujours et pour toujours, tes hymnes à l’amour vivront en nous et en tout être qui croit en l’amour. Merci, professeur de enseignants », a-t-il dit.