Les événements qui se sont déroulés à Washington DC le 6 janvier, jour des Trois Rois, resteront dans l’histoire parce qu’au cours des 250 ans de vie des États-Unis d’Amérique, il n’ya jamais eu de tentative de renverser l’ordre constitutionnel. Mais les démocraties sont fragiles, de même que l’Amérique du Nord, bien que moins que beaucoup d’autres et c’est pourquoi elle n’a pas été brisée en mille morceaux, comme les insurgés, qu’ils en soient conscients ou non, étaient déterminés à réaliser.

La lecture que la Russie et la Chine annoncent est précisément cela, la faiblesse de l’Occident et de son système démocratique. Ce qui n’en finit pas de contenir une certaine vérité, car les démocraties ont des flancs faibles, mais une dictature est tout pur beurre uniquement conservé dans le réfrigérateur du manque de libertés pour qu’il ne fond pas dans le débat public.

Les milliers de partisans de Trump qui avaient assisté à une réunion du toujours président peu avant dans le Mall, un parc central de la capitale, exalté par les paroles de leur chef, se sont rendus là où ils pensaient qu’un crime politique était en cours de perpétration, le Capitole. . Les sénateurs et représentants américains ratifiaient Joe Biden, le président élu. Ce que ces Américains en colère n’ont pas compris, c’est que leur pays, comme tout le monde, a des règles et que toutes les instances judiciaires ont rejeté les allégations de fraude présentées par les avocats de Trump. Mais c’était trop pour eux d’avaler une défaite, comme pour tant d’autres dans n’importe quelle partie du monde. De là au franchissement de la ligne rouge du Capitole et à la suspension de la séance, la différence entre la contestation, à laquelle tout citoyen a droit, et la tentative de renverser les lois que les Américains se sont eux-mêmes données, En d’autres termes, la sédition, à laquelle sont si habitués les putschistes catalans et leurs complices de couleurs différentes.

Qu’aurait dit Abraham Lincoln à Donald Trump s’ils avaient eu l’occasion de se rencontrer le 6 après-midi? Peut-être serait-il passé en sachant qu’il est impossible que les paroles aient un effet sur quelqu’un qui a tenté jusqu’à la dernière minute de rester au pouvoir au prix de n’importe quoi, même au prix du système démocratique. Parce que Trump aurait pu partir en tant que président anticonformiste, avec des gestes grossiers, mais avec un bon équilibre du gouvernement économiquement et en politique étrangère, au moins. Mais il a brisé sa silhouette pour ceux qui ne sont pas les siens et, en plus, il s’est comporté comme un lâche, abandonnant ses partisans et condamnant ses actes lorsque ses avocats lui ont dit qu’il pouvait être accusé de crimes très graves. Le vice-président lui-même, Mike Pence, si calme et fidèle pendant ces quatre années, s’est distancé de son patron avant ces événements.

Mais Trump a obtenu 74,8 millions d’électeurs et laisse une importante croissance électorale du Parti républicain. Considérez que les républicains avaient 40 sénateurs (sur 100) et 178 représentants (sur 435) lorsque Bush, l’ancien président, est parti, et aujourd’hui ils ont 49 sénateurs et 212 représentants avec Trump. Mais il est également vrai que Trump a infecté de nombreux dirigeants républicains avec ses voies non démocratiques, pas en vain 8 sénateurs et 147 représentants de ce parti n’ont pas voté pour la ratification de Biden le 6 janvier dernier, et c’est que les bases républicaines sont avec le président sortant et les élus ne les perdent pas de vue.

Pour mieux contextualiser le climat qui existe aux États-Unis, il vaut mieux savoir que, selon le cabinet de conseil YouGov, 45% des électeurs républicains et 20% de tous ceux des États-Unis soutiennent l’assaut contre le Congrès et 40% Une centaine d’Américains pensent que Biden est un président illégitime.

Pour tout cela, et bien plus encore qui ne rentre pas dans une analyse rapide de la journée de mercredi dernier, quiconque croit que Trump est mort, et avec lui le Trumpisme, a tort. Qui est le successeur de Trump plus tard est une autre histoire, mais aujourd’hui, Trump est bien vivant. Son message d’il y a quelques jours ne laissait aucun doute: “Je sais que vous êtes déçu, mais je veux que vous sachiez que notre incroyable voyage ne fait que commencer.” Un homme de 74 ans l’a dit.

Trump a perdu les élections par 7 millions de voix, mais il compte aussi 88 millions de followers sur Twitter, et nous entrons ici dans la deuxième partie de cette histoire, l’annulation du compte de ce réseau social du toujours président, et l’acte réflexe du d’autres grandes plates-formes contre lui, une réaction qui n’avait jamais eu lieu avec des criminels bien connus de tous bords. Maduro a bien Twitter, et Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, Kim Jong Un, les ayatollahs … Et ici, parmi nous, pour ne pas aller aussi loin, et économiser les distances correspondantes, Otegui, Puigdemont et bien d’autres qui ont fait plus mérite que non seulement Trump n’ait pas ses comptes – si quelqu’un doit être privé de sa liberté d’expression, ce que nous les libéraux ne défendons pas – mais aussi d’être derrière les barreaux.

Trump a qualifié les terroristes du mouvement Antifa et Black Lives Matter de terroristes, et Biden a qualifié les raiders du Capitole de terroristes, mais son tweet n’a pas été censuré, pourquoi? Il semble que Twitter, principalement, mais aussi les autres géants de la technologie, soient plus permissifs avec l’extrême gauche qu’avec les conservateurs. Ils paient déjà pour ce biais avec les migrations de nombreux utilisateurs vers Parler ou Gab. Le marché se comporte comme ça. Parler de fraude électorale aux États-Unis a été censuré par les grands emporiums et cela signifie aussi un bâillon que là et ici nous allons dénoncer, nous le faisons maintenant, et nous verrons comment cela se termine. Car une chose est de condamner l’assaut du Capitole et de demander que la loi tombe de toute sa force sur ces barbares qui voulaient couler le navire parce que l’un d’eux n’était pas le capitaine et une autre est de se taire face à la censure qui rampe depuis longtemps aux États-Unis et également ici en Espagne.