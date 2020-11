Les manifestants ont pacifiquement demandé du temps pour raconter la course à la présidentielle entre le démocrate Joe Biden et le président républicain Donald Trump. . / EPA / TRACIE VAN AUKEN (TRACIE VAN AUKEN /)

Philadelphie (Pennsylvanie), 4 novembre . .- Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mercredi à Philadelphie, la principale ville de l’état de Pennsylvanie (USA), pour que tous les votes soient comptés et que le processus démocratique soit respecté présidentielle, qui doit se terminer par le dépouillement des bulletins de vote envoyés par courrier.

Les manifestants ont pacifiquement demandé du temps pour raconter la course à la présidentielle entre le démocrate Joe Biden et le président républicain Donald Trump.

Certains étaient concentrés près du centre des congrès, où le vote par correspondance est compté contre la montre dans la ville de Philadelphie, la ville la plus peuplée de l’état et qui a des retards dans le décompte en raison de l’avalanche de ce type de scrutin en raison de la pandémie. .

Les rassemblements, auxquels ont également assisté les partisans du président Donald Trump, qui a soulevé la crainte de la fraude sans fournir de preuves, ont lieu le lendemain des élections et lorsque l’État a commencé à reprendre le contrôle du vote par courrier. , après une longue soirée consacrée au vote en personne.

Avec des pancartes «Tous les votes comptent», les manifestants se sont rendus dans différentes parties du centre-ville et se sont également rassemblés près de l’endroit où les membres de la campagne Trump ont expliqué lors d’une conférence de presse leur décision de poursuivre les responsables électoraux de Pennsylvanie leur permettre d’observer l’équité du processus, à leur avis suspect.

En outre, la même campagne a demandé l’arrêt du recomptage dans le Michigan, tout en anticipant qu’elle demandera un nouveau dépouillement des bulletins de vote dans le Wisconsin, où la marge de Biden est inférieure à 1%.

La plupart des médias donnent à Biden le vainqueur au Michigan et au Wisconsin et le candidat démocrate lui-même est convaincu qu’il pourra se proclamer vainqueur en Pennsylvanie, où Trump conserve un avantage.

Biden compte 264 délégués au Collège électoral et est à un pas de la réalisation des 270 délégués qui donnent les clés de la Maison Blanche, contre les 214 que Trump accumule.

Le chemin vers la Maison Blanche pour le démocrate est de conquérir au moins l’un des quatre États clés qui restent en jeu: la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Nevada.