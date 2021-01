Des centaines de Honduriens se préparent à partir dans une nouvelle caravane de migrants aujourd’hui, jeudi 14 janvier 2021, dans la Gran Central Metropólitana de San Pedro Sula (Honduras). Une caravane de migrants honduriens a commencé son périple vers la frontière avec le Guatemala mercredi soir en route vers les États-Unis, affirmant qu’il n’y avait pas de travail dans leur pays. . / Jose Valle

Tegucigalpa, 14 janvier . .- Des centaines de Honduriens de diverses régions de leur pays ont fini de se concentrer ce soir à San Pedro Sula, une ville du nord du Honduras, pour partir ce vendredi en caravane vers les États-Unis.

“Nous ne savons toujours pas si nous passerons par Corinto ou Agua Caliente”, a déclaré à Efe l’un des organisateurs du rassemblement à la gare routière métropolitaine de San Pedro Sula.

L’informateur, qui n’a pas voulu préciser son nom et a seulement dit qu’il était “du secteur nord-ouest” du pays, a affirmé qu’il partait avec sa famille, sa femme, trois mineurs, dont il n’a pas précisé si ce sont ses enfants, et un autre membre.

Il a ajouté qu’il partait parce que “tout le monde ici souffre d’une situation économique difficile”.

«Il est difficile de trouver un emploi, le panier alimentaire de base est extrêmement élevé (à un coût élevé) et le gouvernement, au lieu de baisser, soulève davantage les choses», a-t-il souligné.

L’informateur s’est entretenu avec Efe après avoir donné des instructions, un mégaphone à la main, à de nombreuses personnes concentrées dans le centre métropolitain au sujet du départ tôt vendredi.

Il a également souligné qu’il avait un “passeport pour pouvoir voyager”, mais pas les autres membres de sa famille, “parce que cela coûte beaucoup d’argent et que les pauvres n’ont pas les moyens. Soit nous mangeons, soit nous payons les papiers.”

La même source a indiqué que le départ de la caravane est prévu vers 05h00 locales (11h00 GMT), et que la mobilisation “sera en règle et maintiendra les mesures sanitaires en raison de la pandémie de covid-19”, qui depuis Mars 2020 au Honduras a fait environ 132 000 infections et 3 400 décès.

Comme il l’a expliqué, les femmes et les enfants qui vont dans la caravane iront au centre, tandis que les hommes sur les côtés, “pour les protéger”.

Il a également dit qu’ils étaient convaincus que les gouvernements du Guatemala, du Mexique et des États-Unis “collaboreront” parce que “ils ont déclaré qu’ils aideraient les migrants”, même s’il n’a pas voulu admettre que les autorités de ces pays ont indiqué lundi dernier que le l’entrée de tout migrant qui a l’intention de le faire de manière irrégulière.

Il a également dit, hésitant, que dans sa communauté «il travaillait dans la vente, en général, d’appareils électriques», et qu’ils ne savent toujours pas s’ils partiront par le point douanier de Corinto, département de Cortés, aux Caraïbes, ou par Agua Caliente, Ocotepeque, dans l’ouest.

«Je peux vous aider avec ce que je peux répondre», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de quelle communauté au Honduras il venait.

UNE AFRO-DESCENDANTE DIT QU’ELLE ALLERA “AUSSI LOIN QUE DIEU LE VEUT”

Darling Álvarez, 26 ans, originaire de Triunfo de la Cruz, département d’Atlántida, dans les Caraïbes honduriennes, a déclaré à Efe qu’il partait dans la caravane, avec sa fille de sept ans, “faute d’emploi et d’opportunités”.

“Je suis une mère célibataire, ma fille n’a pas de père, à Triunfo de la Cruz il n’y a pas de travail, ma mère travaillait à vendre des noix de coco pour nous soutenir”, a-t-elle déclaré, les yeux inondés de larmes.

Il a ajouté que “j’ai pu accéder à la sixième année de l’enseignement, car ma mère ne l’a jamais eue pour que je continue mes études”, “dans une famille où il y a cinq frères”.

Darling a déclaré qu’elle ne portait que sa carte d’identité et celle de sa fille un certificat de naissance, une condition qui, du moins pour la fille, ne suffit pas pour entrer au Guatemala.

La migrante a déclaré qu’elle ne savait pas jusqu’où elle irait dans la caravane, et que bien que l’idée soit de se rendre aux États-Unis, où elle n’a pas de parents, le problème est «d’arriver là où Dieu veut».