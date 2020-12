QUITO (AP) – Des centaines de voyageurs ont réussi vendredi à avancer à travers le Pérou après avoir été bloqués depuis le début de la semaine dans des conditions précaires de nourriture et d’accès à l’eau. Les manifestants agraires ont temporairement levé les barrages sur les routes, tandis que deux ministres sont dans la région cherchant à conclure des accords pour surmonter la situation.

Dans la région d’Ica, à 300 kilomètres au sud de Lima, des grévistes ont permis à un grand nombre de bus transportant des enfants, des femmes et d’autres personnes vulnérables de poursuivre leur voyage vers différentes parties du pays, mais des centaines de véhicules de charge,

Les ministres du travail et de la promotion de l’emploi, Javier Palacios, et du développement agraire et de l’irrigation, Federico Tenorio, sont dans la zone de conflit à la recherche d’accords avec les manifestants, mais sans résultats immédiats.

A Ica et Virú, à 600 kilomètres au nord de Lima, des centaines de travailleurs agricoles, principalement des produits d’exportation, se sont mis en grève depuis lundi.

Les paysans d’Ica, une région qui produit principalement du raisin pour la production de pisco et de vin, des myrtilles pour l’exportation et d’autres légumes, exigent une rémunération équitable pour leur travail, qui est liée à des contrats avec des sociétés intermédiaires dont ils ne reçoivent aucune garantie. primes sociales, annuelles ou vacances mais seulement le paiement journalier d’environ 10 dollars pour des jours entre 12 et 14 heures.

A Lima, le Congrès s’apprête à débattre d’une éventuelle abrogation de la loi 27360, dite loi de promotion agraire, qui a permis la situation d’emploi des travailleurs agricoles en grève.

À la suite des manifestations, une personne est décédée mercredi.

Le secteur agro-exportateur péruvien envoie plus de 3 milliards de dollars par an en fruits et légumes, notamment des asperges, du raisin, de l’avocat et des myrtilles, vers les marchés d’Europe, des États-Unis et de Chine.