LONDRES, 3 décembre (.) – Les amateurs d’art verront de près l’une des plus grandes collections de Grande-Bretagne à partir de vendredi, lorsque les chefs-d’œuvre de la reine Elizabeth du palais de Buckingham seront exposés au public.

Les peintures de Rubens, Van Dyck, Canaletto et autres sont généralement accrochées dans la Pinacothèque, l’une des salles du palais qui abrite ses plus grands événements.

Mais les œuvres des grands maîtres ont été retirées lors des rénovations et déplacées dans un espace d’exposition plus moderne à la Queen’s Gallery, à proximité.

Alors que les touristes ont peut-être vu les peintures de loin lors de leurs visites au palais, ils pourront désormais en profiter de plus près avec moins de distractions, a déclaré à . le superviseur de l’imagerie de la reine Desmond Shawe-Taylor.

«Ce que cela fait, c’est ramener les peintures au niveau des yeux, les afficher sous un éclairage plus fort dans un cadre de galerie moderne et vous permettre simplement de vous concentrer sur elles et rien d’autre», at-il ajouté.

Le palais subit une rénovation de 10 ans pour remplacer le câblage électrique dangereux et les chaudières et rénover d’autres infrastructures vieillissantes, un programme qui coûtera environ 370 millions de livres (500 millions de dollars) et culminera en 2027.

Dans le cadre de ces travaux, le plafond de la Pinakoteca, vieille de 200 ans, sera remplacé et toutes les peintures seront enlevées pour la première fois depuis près de 45 ans.

L’exposition “Masterpieces of Buckingham Palace” sera disponible jusqu’au 31 janvier 2022.

