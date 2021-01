Ils ont découvert le rôle clé d’une protéine dans le développement de la septicémie, ce qui permettrait d’éviter les décès (. / Sebastiao Moreira / File)

Des chercheurs de Conicet, de l’Université du Connecticut (UConn Health) et de l’hôpital universitaire de Jena en Allemagne, ont déchiffré le rôle central que joue la protéine Galectine 1 dans la septicémie, une maladie qui génère 11 millions de décès par an dans le monde.

Il s’agit d’une complication potentiellement mortelle causée par une réaction du corps à une infection. Normalement, le corps libère des produits chimiques dans la circulation sanguine pour lutter contre une telle maladie, et la septicémie se produit lorsque la réponse à ces produits chimiques est déséquilibrée, déclenchant des changements qui peuvent endommager plusieurs systèmes organiques. Si cela évolue vers un choc septique, la pression artérielle diminue considérablement et peut entraîner la mort.

Docteur en sciences chimiques, Gabriel Rabinovich, l’un des auteurs de la recherche publiée dans la revue Nature Immunology a expliqué que «le gros problème de la septicémie n’est pas les bactéries elles-mêmes, qui sont absorbées par les cellules du système immunitaire et tentent de les contenir; la question est de savoir pourquoi la réponse immunitaire n’est pas contrôlée et endommage les tissus au point que les gens meurent d’une défaillance systémique de tous les organes ».

Le chercheur de Institut de biologie expérimentale et de médecine (IBYME, CONICET-FIBYME), et directeur de l’équipe, avec Santiago Mendez Huergo, stagiaire postdoctoral et chercheur Juan Manuel Perez Saez, étaient les auteurs argentins de cette recherche, qui ont découvert le “rôle clé que joue la protéine G1 dans le développement de la septicémie”.

Par ailleurs, Rabinovich, en dialogue avec ., a souligné que “La septicémie est une infection systémique, grande, initiée par une bactérie qui injecte des lipopolysaccharides et se résout lorsqu’elle est confinée localement; mais quand il passe dans le sang, il est beaucoup plus difficile à contrôler et cela entraîne de nombreux décès dus à une défaillance systémique multi-organique ».

Il a également indiqué que «La septicémie est la principale cause de décès dans les hôpitaux et les soins intensifs; beaucoup proviennent d’infections nosocomiales avec des bactéries résistantes aux antibiotiques »et D’où la nécessité de rechercher des thérapies alternatives ou des traitements aux antibiotiques.

Il a révélé qu’après cinq ans de travail avec Vijay Rathinam (du Département d’immunologie d’UConn Health), «Nous avons découvert que G1 est comme un passe-partout, c’est une protéine clé qui module le système immunitaire. Dans les tumeurs, il supprime la réponse immunitaire, mais dans la septicémie, il l’amplifie et constitue l’une des premières vagues d’un tsunami ».

Le docteur en sciences chimiques, Gabriel Rabinovich, est l’un des auteurs de la recherche publiée dans la revue Nature Immunology

Depuis 1993, Rabinovich étudie la galectine. «Nous avons identifié le rôle clé de cette protéine dans le système immunitaire et caractérisé sa fonction dans le cancer, et nous avons déjà publié le rôle de G1 dans les tumeurs comme mécanisme d’évasion du système immunitaire et nous concevons des anticorps pour la bloquer», a déclaré le chercheur.

Lorsque Rathinam l’a contacté, il lui a dit qu’il travaillait sur un type d’inflammation plus aiguë et a proposé d’étudier avec eux le rôle joué par G1 dans ce processus puisqu’il l’avait trouvé dans des cellules appelées macrophages lorsqu’elles étaient infectées par des bactéries responsables de la septicémie. .

Au cours des années de recherche conjointe, ils ont découvert que «lorsque la bactérie pénètre dans le macrophage (la première cellule qu’elle rencontre), un complexe moléculaire de circuits (l’inflammasome) est activé qui à son tour active une protéine appelée Gasdermine».

«Cette protéine est centrale car elle crée des pores dans la membrane, où des alarmes sont libérées, qui alertent le corps que quelque chose se passe. G1 fait partie de cette famille et ils sont libérés à des impulsions très élevées », a expliqué le scientifique à propos du processus qui se produit dans le corps lors de la septicémie.

Ainsi, G1 alerte sur le début dudit processus inflammatoire: «G1, selon le contexte où il se trouve, agit comme un inhibiteur ou un amplificateur; dans la septicémie, il active l’arrivée de cytokines, ce qui provoque une inflammation des poumons, des intestins et des reins ».

Les chercheurs ont utilisé des anticorps monoclonaux, déjà prouvés pour bloquer cette protéine dans les cas de cancer, et l’ont injecté à des souris atteintes de septicémie: “Là, nous avons vu que la bactérie n’était pas capable de générer une inflammation, car G1 était bloquée.”

«Dans ce stade préclinique, validé dans deux laboratoires différents, nous montrons que si nous bloquons G1, la mort de souris par septicémie peut être évitée; ensuite, il peut être testé sur des animaux plus gros et comme n’importe quel médicament, plus tard, au stade clinique pour valider les phases cliniques chez les patients », a révélé le scientifique.

Fier du travail de son équipe et de la collaboration active, il a ajouté que de l’hôpital de Jena en Allemagne, ils ont fourni une cohorte de plasma de patients atteints de septicémie de l’unité de soins intensifs, où la présence d’indices G1 élevés a également été vérifiée en comparaison avec individus normaux.

