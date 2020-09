Les chercheurs de l’Université de Columbia exhortent le vainqueur de l’élection présidentielle de cette année à lancer une mission de style lunaire pour développer de nouvelles technologies d’énergie propre, une étape cruciale sur la voie des émissions de carbone nettes nulles.

Le groupe, qui comprend deux anciens responsables de l’énergie d’Obama et du personnel de la Fondation à but non lucratif pour les technologies de l’information et l’innovation, a dévoilé cette semaine une feuille de route de politiques qui permettraient «à la prochaine administration et au Congrès de démarrer» sur le développement des technologies propres.

Le document cite l’avertissement de l’Agence internationale de l’énergie de juillet selon lequel sur les 46 technologies énergétiques nécessaires pour prévenir un changement climatique catastrophique, six seulement sont en cours de développement à une vitesse suffisante.

La recherche fédérale a mis un homme sur la lune et a conduit à l’invention d’Internet, mais « [by] comparaison, le gouvernement fédéral a négligé l’innovation énergétique », ont écrit les chercheurs de Columbia et de l’ITIF, ce qui présente des risques pour le climat et l’avenir du leadership mondial des États-Unis.

Les États-Unis n’ont pas non plus tenu leurs promesses de 2015 d’augmenter le financement des technologies énergétiques faites aux côtés de 23 autres pays, ayant perdu des milliards de dollars, ont-ils noté.

Certaines des recommandations du document, comme l’augmentation de la recherche et le développement de technologies telles que la capture du carbone et l’hydrogène, ont obtenu un large soutien bipartite au Congrès, ont déclaré les auteurs à E&E News.

«Nous avons constaté des points communs surprenants», a déclaré Julio Friedmann, ancien sous-secrétaire adjoint du Bureau de l’énergie fossile du Département de l’énergie et actuellement chercheur principal au Centre de la politique énergétique mondiale de Columbia. « Nous pensons qu’il y a un désir d’augmenter ces budgets. »

Le Congrès devrait tripler le financement de la recherche, du développement et des démonstrations énergétiques au cours des cinq prochaines années pour atteindre 25 milliards de dollars, soit environ 0,1% du produit intérieur brut du pays – une décision qui ouvrirait «un nouveau chapitre dans la riche histoire de l’innovation américaine», et d’autres auteurs ont écrit.

Mais d’autres politiques énumérées dans le rapport, comme les programmes visant à attirer des capitaux et à soutenir les démonstrations de technologies à un stade précoce, se sont révélées controversées parmi les républicains, qui disent donner au gouvernement le pouvoir indu de choisir les gagnants.

Il est également peu probable que les recommandations du groupe pour 2021 plairont au président Trump, bien que les auteurs aient déclaré que leur rapport n’avait pas été commandé par la campagne du rival démocrate de Trump, l’ancien vice-président Joe Biden.

Immédiatement après son entrée en fonction, le prochain président devrait publier une ordonnance établissant une «mission nationale d’innovation énergétique» et organisant un groupe de travail interinstitutions pour la mettre en œuvre, a fait valoir le groupe.

«Je pense que ce serait plus facile sous une administration Biden», a déclaré Varun Sivaram, chercheur principal au Columbia’s Center on Global Energy Policy.

Se couvrir ou ne pas se couvrir?

Parmi les technologies à un stade précoce mises en évidence dans la feuille de route comme méritant un financement accéléré figurent les stratégies d’élimination du dioxyde de carbone.

D’ici 2022, ceux-ci verraient une augmentation de près de 200% du financement – la plus importante de toutes les technologies, plus que les systèmes d’agriculture propre, le captage du carbone et la décarbonisation industrielle, qui obtiendraient respectivement les deuxième, troisième et quatrième augmentations les plus importantes.

La recherche sur l’élimination du CO2 pourrait aller de la capture directe de l’air à la bioénergie associée à la capture du carbone ou à la minéralisation du carbone, ont déclaré les chercheurs, offrant une «couverture» au cas où les technologies d’énergie propre ne progressent pas aussi vite que nécessaire.

En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a écrit dans une évaluation historique que la technologie des «émissions négatives» serait nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Mais un rapport distinct décrivant les voies de décarbonisation pour la prochaine décennie, publié hier par une coalition internationale connue sous le nom de Commission des transitions énergétiques, a minimisé l’importance de ces technologies, tout en mettant l’accent sur les formes d’énergie propre qui sont «soit déjà disponibles, soit sur le point de l’être. au marché. »

L’électrification zéro carbone des bâtiments, des transports et d’autres secteurs, combinée au développement de solutions hydrogène, servirait de clé principale pour des émissions nettes nulles, ont-ils déclaré, avec des rôles limités pour les combustibles fossiles équipés de capture de carbone et la bioénergie.

Les politiques publiques devraient se concentrer sur le développement rapide de ces technologies de la «prochaine vague» au cours de la prochaine décennie, ont-ils écrit.

«Le principal défi de la prochaine décennie est de développer massivement la fourniture d’énergie propre et d’étendre son utilisation à tous les secteurs de l’économie», a écrit Laëtitia de Villepin, associée au cabinet de conseil en énergie Systemiq et chef de projet sur le rapport de la Commission des transitions énergétiques, dans un e-mail à E&E News.

Cela permettrait d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles – vers 2050 dans les pays développés et d’ici 2060 dans les économies émergentes – «sans aucun doute techniquement possible», sans s’appuyer fortement sur les technologies à émissions négatives, a conclu la Commission de transition énergétique.

La coalition comprend des majors du pétrole et du gaz comme BP PLC et Royal Dutch Shell PLC, les services publics européens Iberdrola SA et National Grid PLC, la société minière Rio Tinto PLC, Volvo AB, Bank of America Corp.et des groupes de recherche sur l’énergie propre comme le Rocky Mountain Institute.

Les groupes ont appelé les gouvernements à engager environ 1 billion de dollars à 2 billions de dollars d’investissements supplémentaires par an pour atteindre l’objectif de zéro net.

Au-delà de 2050, la technologie à émissions négatives ne devrait pas fournir plus de 2 à 4 gigatonnes métriques de CO2 par an, principalement pour compenser les émissions résiduelles de l’agriculture et des systèmes de captage du carbone qui ne fonctionnent pas à 100% d’efficacité, ont-ils écrit. En revanche, les émissions mondiales de CO2 étaient d’environ 33 gigatonnes métriques en 2019.

«Il ne fait aucun doute qu’il est techniquement et économiquement possible d’atteindre l’économie zéro carbone, dont nous avons besoin d’ici 2050; et zéro doit signifier zéro, pas un plan qui repose sur l’utilisation permanente et à grande échelle de «compensations» », a déclaré le coprésident de la Commission des transitions énergétiques, Adair Turner. «Mais l’action au cours de la prochaine décennie est cruciale, sinon il sera trop tard.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.