Craignant pour leur vie, les habitants du Sinaï égyptien ont fui la région lorsque le groupe djihadiste État islamique (EI) est arrivé dans leurs villages. Depuis deux mois, ils ont commencé à rentrer, mais ils font face au piège des mines placées par l’EI dans leurs maisons.

“J’ai perdu ma belle-sœur et son bébé de neuf mois lorsqu’une bombe artisanale a explosé dans sa maison”, a déclaré à l’. un habitant de la ville d’Aqtiya, dans le nord de la péninsule du Sinaï, qui préfère ne pas donner son nom par peur représailles.

Quinze personnes sont mortes à cause d’engins explosifs artisanaux depuis la mi-octobre, dans cette ville et dans d’autres autour de Bir al-Abd, selon des sources sécuritaires.

Ces explosions ont traumatisé les 1 000 habitants qui étaient déjà rentrés chez eux, après avoir passé des mois loin de chez eux pendant lesquels les forces égyptiennes ont poursuivi leurs opérations pour tenter d’expulser l’EI de la région.

Depuis des années, l’armée tente de mettre fin aux attaques djihadistes dans le Sinaï (Est), menées essentiellement par la branche locale de l’EI, et qui se multiplient depuis la destitution du président islamiste Mohamed Mursi en 2013 par l’armée.

– “Jouets explosifs” –

Mais ces opérations militaires n’ont pas empêché les djihadistes d’intensifier leurs attaques contre les forces de sécurité, les civils et les installations gazières.

Un autre habitant local qui est rentré chez lui, contacté par téléphone, confirme que les djihadistes ont transformé les maisons en «cachettes pour échapper» à l’armée, avant de leur poser des explosifs. “Ils ont même volé notre bétail!”

La ville de Bir al-Abd a été le théâtre de l’attaque la plus sanglante de l’histoire récente de l’Égypte en 2017, lorsque 300 fidèles ont été tués lors d’un assaut contre une mosquée, au cours d’une prière.

L’attaque a été menée par des hommes portant des drapeaux noirs similaires à ceux de l’EI, mais ce groupe n’a jamais revendiqué la responsabilité de cette opération.

Selon les estimations du département d’État américain, l’EI a mené plus de 130 attentats à la bombe artisanaux en 2019, principalement dans le nord et le centre du Sinaï, en plus des «attaques presque hebdomadaires contre» les positions militaires égyptiennes.

Selon les experts, mettre des explosifs dans les maisons de civils est une tactique déjà utilisée par le groupe djihadiste dans d’autres pays, comme l’Irak ou la Syrie.

En Irak, les djihadistes ont planté des explosifs sur des articles ménagers, des réfrigérateurs aux copies du Coran. En Syrie, les jihadistes de l’EI ont laissé des explosifs sous des tapis ou les ont cachés dans des pierres.

En Egypte, les djihadistes ont “investi du temps et des ressources pour mettre des explosifs sur les portes, les meubles, les appareils électroménagers et même les jouets pour enfants” selon Nadia al Dayel, directrice du cercle de réflexion critique et spécialiste des modes de fonctionnement du groupe djihadiste.

Depuis 2018, quelque 970 combattants ont été tués dans la région, ainsi que des dizaines de membres des forces de sécurité, selon les chiffres officiels.

L’armée égyptienne a annoncé mardi qu’elle avait “éliminé” 40 djihadistes présumés depuis septembre, ajoutant que sept soldats avaient été tués ou blessés.

En 2019, Human Rights Watch a accusé les forces égyptiennes et les jihadistes d’avoir commis des «crimes de guerre» dans le Sinaï. Le Caire a rejeté ces accusations.

Pris au piège entre deux incendies, les habitants locaux assurent néanmoins que la principale menace qui pèse sur eux reste l’EI.

Interrogés par l’., ni l’armée ni les autorités locales n’ont commenté ces attaques contre des civils.

