Malgré les preuves que représentent les vidéos, aucune plainte officielle n’a été déposée auprès des autorités concernant la situation. Photo: captures vidéo.

Les conducteurs de voitures particulières et de motos ont dénoncé dans les réseaux sociaux et les médias régionaux de la municipalité d’Arménie que, ces derniers jours, plusieurs personnes les ont croisées sur une route centrale de la ville, avec l’intention d’être écrasé pour, apparemment, les voler ou leur facturer de l’argent pour des dommages physiques présumés.

À l’aide d’enregistrements de caméras de sécurité, les personnes concernées ont vérifié qu’il s’agissait d’une activité que deux personnes ou plus exercent au même endroit. Dans l’une des premières vidéos, il ressemble à un conducteur de voiture privée blanche a évité deux fois la même personne, mais la troisième fois il n’a pas réussi et l’homme qui s’est jeté devant lui était à terre, bien qu’il ne soit pas possible de vérifier si, effectivement, il a été écrasé ou faisait semblant.

Le conducteur du véhicule s’arrête lorsqu’il voit l’homme essayer, apparemment, de traverser de l’autre côté de la rue, mais dès qu’il s’arrête, le piéton revient, lorsque la voiture reprend son chemin, à nouveau, le piéton se jette sur lui en essayant d’être écrasé. . La même chose se produit avec un véhicule noir, qui parvient à freiner avant de nuire au piéton; cependant, on voit qu’il commence à se disputer avec le conducteur.

Une autre vidéo montre la même situation avec une moto et un taxi, lorsque deux personnes cherchent à traverser de l’autre côté de la rue, faisant ralentir les deux véhicules. Les deux personnes repartent et le motocycliste repart, puis il est attaqué par l’un des piétons qui l’envoie au sol.

Voici la compilation des vidéos partagées par le média régional La Crónica del Quindío:

Les chauffeurs ont assuré aux médias régionaux que cette situation est devenue courante dans la région et que peu importe à quel point ils essaient d’éviter les piétons, ils essaient d’être écrasés à plusieurs reprises, quel que soit le risque qu’ils courent à l’époque. Pour cela, les personnes concernées ont appelé les autorités pour qu’avec ces vidéos, elles puissent trouver les responsables et avertir les autres conducteurs de ne pas tomber dans la tromperie de ces criminels.

Jeison Trujillo, est le conducteur du véhicule blanc qui a évité de heurter l’un des piétons à plusieurs reprises et a raconté à Noticias Caracol ce qui s’était passé. Selon le conducteur de la voiture privée, il traversait cette zone jusqu’à son lieu de travail, «à ce moment-là, une personne me croise, je freine et je ne le frappe pas. Mais il est resté devant ma voiture, il me regarde moche et heurte violemment la voiture ».

Selon Trujillo, le piéton a dit «quoi? Va-t-il me tuer? »En heurtant sa voiture. Face à la réaction agressive du piéton, le chauffeur a déclaré qu’il avait peur et “ce que j’ai fait, c’est de remonter et il est retourné sur le trottoir”.

Voyant que le piéton, apparemment plus calme, est revenu sur le trottoir, Jeison Trujillo a recommencé, “et il revient là et se jette sur moi, mais il se jette à plat” et est resté par terre se plaignant de la douleur et assurant que Trujillo l’avait écrasé; Cependant, le chauffeur a assuré au journal télévisé qu’il ne pouvait pas le toucher avec la voiture, mais que l’homme s’était jeté au sol devant lui.

La voiture de Jeison Trujillo a été touchée par le coup du piéton, mais comme cette personne a assuré qu’il l’avait écrasé, Il s’est avéré demander de l’argent à Trujillo en échange de ne pas l’avoir dénoncé aux autorités.

Cependant, le journal a assuré qu’en consultant les autorités sur cette situation, elles ont assuré que aucune plainte officielle n’a été déposée auprès d’eux, que ce soit de la part des personnes qui auraient été heurtées par les conducteurs ou des chauffeurs qui se disent induits en erreur.

