Twitter

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/OPv2S6U3sOUCFuFO.fdJmA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/https://media.zenfsrc.com/EN/https://media.zenfsrc.com/EN/https://media.zenfsrc.com/EN/https://media.zenfsrc.com/EN/insider2cicles8678676ficles1 « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/OPv2S6U3sOUCFuFO.fdJmA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/https://media.zenfs.com/EN/insider_articles_9223_a8276f_9226b vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un policier attrape la chemise de Jacob Blake.

Twitter

Des détails sur Jacob Blake, l’homme qui a été abattu par la police dans le Wisconsin dimanche, sont apparus lundi matin.

Les policiers de Kenosha ont tiré dans le dos de Blake, 29 ans, au moins sept fois. Le département de police a déclaré que les policiers répondaient à un « incident domestique ».

Le fiancé de Blake a partagé une photo de Blake et de quatre enfants souriants avec la journaliste de WISN-TV Sarah Thamer après la fusillade.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semblait montrer Blake s’éloignant et essayant de monter dans sa voiture. Un officier attrape et tire le T-shirt de Blake par derrière. Après cela, sept coups de feu peuvent être entendus.

@ davenewworld_2 / Twitter

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/iGMZ3rWlCwzmHS06d36hyQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi44NDfseapsa2cwNTtoPTM1Mi44NDfsca3CarticlesAx2NTtoPTM1Mi44NDfscy06d36hyQ /> @ davenewworld_2 / Twitter

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/iGMZ3rWlCwzmHS06d36hyQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi44NDcyOTA2NDAzeafsOTQx/httinsbidcyOTA2NDAzeafsOTQx/httinsbikes.com » « /> La vidéo montrait également des officiers suivant Blake.

@ davenewworld_2 / Twitter

Blake a été emmené dans un hôpital de Milwaukee, a indiqué le service de police.

Le frère de Blake a déclaré lundi à la journaliste de WTMJ-TV Lauren Linder que Blake avait été opéré et se trouvait dans l’unité de soins intensifs.

Un tweet d’une personne identifiée comme le cousin de Blake contenait des informations similaires. Le tweet a été mis en évidence par Daniel Poneman, un agent de la NBA qui a déclaré qu’il était allé à l’école avec Blake.

« Pour les gens qui me demandent comment je connais Jacob, nous avons grandi ensemble. Nous sommes amis. Nous sommes allés à l’école ensemble de la maternelle au lycée », a déclaré Poneman.

«Sa famille m’a demandé de transmettre le message qu’il est toujours en vie et qu’il peut s’en sortir, et que les informations sur sa mort sont fausses».

L’histoire continue

L’avocat des droits civils Ben Crump a déclaré que les trois fils de Blake étaient dans la voiture lorsque les coups de feu ont été tirés.

« Ils ont vu un flic tirer sur leur père. Ils seront traumatisés pour toujours », a déclaré Crump. « Nous ne pouvons pas laisser les agents violer leur devoir de nous PROTÉGER. Nos enfants méritent mieux !! »

Les manifestations ont commencé sur les lieux de la fusillade et se sont déplacées à l’extérieur du poste de police dimanche soir, a rapporté WTMJ-TV, ajoutant que des incendies avaient été allumés dans des bennes à ordures et dans un parking à proximité. La police avait annoncé un couvre-feu jusqu’à 7 heures du matin lundi.

La mère de Blake a exhorté les manifestants à rester pacifiques, a déclaré son frère à Linder.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré dans un communiqué à CBS 58 que, même si une grande partie de la fusillade n’était pas encore claire, les élus devraient «reconnaître le racisme dans notre état et notre pays pendant bien trop longtemps».

«Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier homme ou la première personne noire à avoir été abattu, blessé ou tué impitoyablement aux mains d’individus chargés de faire appliquer la loi dans notre État ou pays « , a déclaré Evers.

«Nous soutenons tous ceux qui ont réclamé et continuent d’exiger justice, équité et responsabilité pour les vies des Noirs dans notre pays – des vies comme celles de George Floyd, de Breonna Taylor, Tony Robinson, Dontre Hamilton, Ernest Lacy et Sylville Smith. Et nous nous opposons à un usage excessif de la force et à une escalade immédiate lorsque nous nous engageons avec les Noirs du Wisconsin.

« J’ai toujours dit que même si nous devons offrir notre empathie, notre action est tout aussi importante. Dans les jours à venir, nous exigerons juste celle des élus de notre État qui n’ont pas reconnu le racisme dans notre État et notre pays pour beaucoup trop long. »

Le ministère de la Justice du Wisconsin a déclaré qu’il enquêtait sur la fusillade.

Lire l’article original sur Insider