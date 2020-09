Une personne passe devant des maisons détruites dans le quartier de Medford Estates à la suite de l’incendie d’Almeda

Des dizaines de personnes sont portées disparues dans les incendies de forêt en Oregon qui ont déplacé des dizaines de milliers de personnes, a déclaré la gouverneure Kate Brown.

Elle a imploré les habitants de rester en dehors des zones d’incendie malgré les rapports de pillage.

Le directeur de la gestion des urgences de l’Oregon, Andrew Phelps, a déclaré qu’ils étaient prêts à affronter un « événement mortel de masse » dû aux incendies.

Les enfers ont tué au moins quatre dans l’Oregon et 11 ailleurs. Une centaine de flammes brûlent maintenant 12 États américains.

Qu’a dit le gouverneur?

Elle a déclaré aux journalistes vendredi: « À partir de maintenant, il y a des rapports préliminaires de notre police d’État selon lesquels il y a des dizaines de personnes disparues liées aux incendies spécifiquement dans les comtés de Jackson, Lane et Marion. »

Elle n’a pas donné plus de détails sur les personnes disparues.

Le gouverneur, un démocrate, a également précisé que 40 000 Oregoniens étaient sous ordre d’évacuation obligatoire.

Des responsables de l’État ont déclaré un jour plus tôt qu’un demi-million de personnes avaient été touchées. Mais Mme Brown a déclaré vendredi que le chiffre le plus élevé incluait ceux qui restaient chez eux mais qui avaient été invités à être prêts à évacuer.

Mme Brown a ajouté: «Je sais que les rumeurs de pillage sont extrêmement alarmantes et qu’il est troublant de ne pas savoir si votre maison est toujours debout.

« Permettez-moi de vous assurer que nous avons la Garde nationale de l’Oregon et la police de l’État de l’Oregon surveillant la situation et empêchant le pillage. »

La police du comté de Marion, au sud de Portland, a arrêté deux hommes après une poursuite en voiture jeudi pour avoir prétendument pénétré par effraction et pillé des maisons évacuées dans la région.

Le gouverneur a noté que l’aide fédérale avait été approuvée, ce qui contribuera à fournir un soutien supplémentaire dans la lutte contre les incendies et la prise en charge des personnes déplacées.

Quelle est la situation en Oregon?

Vendredi, le chef de la protection contre les incendies du département des forêts de l’Oregon, Doug Grafe, a déclaré que les pompiers luttaient toujours contre 16 grands incendies, mais les températures de refroidissement et l’humidité supplémentaire dans l’air aident les efforts.

L’histoire continue

Beatriz Gomez Bolanos, 41 ans, a déclaré à . que sa famille s’était effrayée de se mettre en sécurité grâce à des incendies qui brûlaient des deux côtés de leur voiture.

Elle a demandé à ses quatre enfants de fermer les yeux pendant qu’ils s’échappaient.

« Tout est parti. Nous devons repartir de rien, mais nous sommes vivants », a-t-elle déclaré à l’agence de presse.

Au moins un incendie dans l’Oregon – l’incendie d’Almeda, l’un des plus destructeurs de l’État – est considéré comme un incendie criminel présumé.

Un homme de 41 ans décrit par la police comme « un passager local » a été arrêté vendredi, soupçonné d’avoir déclenché un grand incendie qui menaçait plusieurs maisons, rapporte KVAL-TV.

Mais les enquêteurs ont déclaré que l’arrestation était distincte de l’enquête principale sur l’incendie d’Almeda, qui a été liée à au moins deux morts et a détruit des centaines de maisons dans les villes de Phoenix et Talent.

La pollution par la fumée des incendies de forêt a laissé Portland, la plus grande ville de l’Oregon, avec la pire qualité de l’air au monde, suivie de San Francisco et de Seattle, selon IQAir.com.

Boîte d’analyse par Matt McGrath, correspondant environnement

Alors que des facteurs naturels tels que des vents violents ont contribué à la propagation de ces incendies massifs, le réchauffement sous-jacent du climat dû aux activités humaines rend ces conflagrations plus grandes et plus explosives.

Neuf des dix années les plus chaudes jamais enregistrées au monde se sont produites depuis 2005, et l’ONU a averti cette semaine que les cinq années de 2016 à cette année seraient très probablement la période la plus chaude jamais enregistrée. L’Oregon et la Californie se sont réchauffés de plus de 1 ° C depuis 1900.

La chaleur soutenue a vu six des 20 plus grands incendies jamais enregistrés en Californie se produire cette année. En Oregon, la vague d’incendies a brûlé près de deux fois les pertes annuelles moyennes au cours de la semaine dernière.

En Californie, une sécheresse prolongée au cours de la dernière décennie a tué des millions d’arbres, les transformant en un puissant combustible pour les incendies. Les régions de montagne qui sont normalement plus fraîches et plus humides se sont asséchées plus rapidement en été, ajoutant à la charge potentielle de carburant.

Les climatologues avaient prévu que les incendies de forêt dans l’Ouest augmenteraient en taille, en ampleur et en impact – mais leurs prévisions se concrétisent plus rapidement que prévu.

Parmi les victimes de l’Oregon, il y a un jeune garçon et sa grand-mère. Le couple a été tué dans un incendie de forêt près de Lyon, à 110 km au sud de Portland.

Wyatt Tofte, 12 ans, son chien et sa grand-mère Peggy Mosso sont morts dans la voiture familiale en essayant d’échapper à l’incendie. Sa mère a été retrouvée gravement brûlée.

Lonnie Bertalotto, le fils de Mme Mosso et l’oncle de Wyatt, a confirmé le décès dans un message Facebook. « Ne prenez rien dans la vie pour acquis et tirez le meilleur parti de chaque jour », écrit-il.

M. Bertalotto a déclaré au journal de l’Oregon que ce qui s’était passé exactement n’était pas clair, mais la famille pense que Wyatt a essayé de faire sortir sa grand-mère de la voiture, mais elle avait un genou cassé et était incapable de bouger.

CarteUne image infrarouge montre des maisons détruites à Phoenix, Oregon: la végétation et les biens brûlés apparaissent en gris, la végétation survivante est en rouge

Quelle est la situation ailleurs?

Avec l’Oregon, la Californie et l’État de Washington sont les plus touchés.

Environ 4,5 millions d’acres – une superficie légèrement plus petite que le Pays de Galles – ont été incendiés, selon le National Interagency Fire Center.

À Washington, le plus grand incendie de forêt de l’État dans le comté d’Okanogan a causé la mort d’un garçon d’un an alors que sa famille tentait d’échapper à l’incendie. Ses parents restent dans un état critique.

En Californie, le nombre de morts continue d’augmenter. Les autorités du comté de Butte, au nord de la capitale Sacramento, ont déclaré que 10 corps avaient été retrouvés au cours des deux derniers jours. Un garçon de 16 ans fait partie des personnes qui auraient été tuées dans l’incendie.

16 autres personnes sont portées disparues.

L’incendie du complexe nord, qui brûle depuis le 18 août, est l’un des plus meurtriers de l’histoire, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

L’État le plus peuplé du pays a enregistré au moins 20 morts au total des incendies depuis le 15 août, date à laquelle la première série d’incendies a commencé, selon Cal Fire, l’agence chargée des incendies de forêt.

Plus de 3 millions d’acres ont brûlé le mois dernier, le plus en une seule année selon le Los Angeles Times.

Des dizaines de milliers de personnes étaient sous ordre d’évacuation dans le Golden State alors que 14 800 pompiers continuent de combattre 28 incendies majeurs.

