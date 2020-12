Un groupe d’hommes armés d’idéologie djihadiste a tranché la gorge d’un pasteur dans la région tunisienne de Kasserine, à la frontière de l’Algérie. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a averti que le crime ne restera pas impuni et a souligné que les opérations menées par l’armée dans la région de Kasserine et le mont Chambi continueront leur cours.

Tunisie, 20 décembre . .- Un groupe d’hommes armés, apparemment d’idéologie jihadiste, a massacré un berger dans la région tunisienne de Kasserine, à la frontière de l’Algérie, ont rapporté aujourd’hui des sources sécuritaires.

Selon eux, le pasteur, un jeune homme identifié comme Okba Dhouibi, avait été capturé quelques jours auparavant par les djihadistes présumés près des montagnes du Saloum, une zone d’exclusion militaire dans laquelle divers groupes d’idéologie islamique radicale opèrent depuis 2011. côtés de la frontière.

Il s’agit du deuxième meurtre du genre depuis qu’en juin 2017, des membres du groupe radical Okba ibn Nefa, lié à l’organisation État islamique, ont enlevé et décapité un autre jeune berger dans la même région, identifié comme Khalifa Soultani.

Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a transmis ses condoléances à la famille, a averti les coupables que le crime ne restera pas impuni et a souligné que les opérations menées par l’armée dans la région montagneuse de Kasserine et du mont Chambi continueront leur cours avec une plus grande intensité.

ARRESTATION D’UN JIHADISTE

Le meurtre a eu lieu quelques heures après que des unités spéciales de lutte contre le terrorisme en Tunisie ont arrêté un djihadiste présumé qui se préparait apparemment à préparer une bombe pour attaquer le pays au nom de l’État islamique.

L’arrestation a coïncidé ce vendredi avec une importante manifestation appelée par le principal syndicat local, l’UGTT, à laquelle ont participé la plupart de la société civile, pour dénoncer la situation de conflit politique que traverse la Tunisie, seul pays à avoir réalisé une transition politique. succès de tous ceux qui, il y a dix ans, ont été ébranlés par les soi-disant «sources arabes».

ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

Et avec un autre qui a rappelé jeudi la figure de Mohamad Bouaziz, le marchand ambulant de 26 ans humilié par la police qui s’est brûlé il y a dix ans comme un bonze devant la mairie de la ville sud tunisienne de Sidi Bouzid et qui avec sa Un acte de protestation désespéré a allumé l’étincelle qui a déclenché les «sources arabes».

La crise économique a fait de la migration, régulière ou irrégulière, dix ans plus tard l’un des principaux objectifs des jeunes tunisiens, qui cette année ont largement utilisé les déplacements irréguliers sur la route de la Méditerranée centrale, le le plus meurtrier du monde.

Selon l’observatoire international “The Soufian Group”, la Tunisie est également le quatrième pays au monde en nombre de citoyens ayant rejoint l’Etat islamique, derrière la Russie, l’Arabie saoudite et la Jordanie.

Depuis le triomphe de la révolution qui a renversé la dictature de Zinedin el Abedin Ben Ali en 2011, des groupes armés islamiques radicaux opèrent dans la région de Kasserine et sur le mont Chambi, une zone accidentée bordant l’Algérie.