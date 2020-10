Au cours de cette semaine, le nombre de morts du COVID-19 continue d’augmenter aux États-Unis. Plus précisément, mercredi dernier, 1 400 personnes y ont perdu la vie à cause de cette maladie. Ils sont plus de 150 000 au total depuis la déclaration de la pandémie.

Plus d’un millier de professionnels de la santé ont signé une lettre publique dans laquelle ils indiquent que si le cours n’est pas changé, et c’est fait rapidement, les décès continueront de se produire. Dans cette lettre, ils attirent l’attention sur la nécessité de réaliser davantage de tests de dépistage parmi les contacts des personnes infectées, d’établir l’utilisation du masque comme moyen obligatoire dans toutes les situations, de disposer de plus d’équipements de protection individuelle pour le personnel de santé et d’interdire l’utilisation de masques. voyage inter-états.

Le Dr Krutika Kuppalli, spécialiste des maladies infectieuses, estime qu’une perte de concentration trop tôt, trop rapidement, a eu des conséquences négatives. «Notre argument central est que, malheureusement, la première fois que nous l’avons fait, nous ne l’avons pas bien fait», dit-il. Il souligne que les nouvelles fermetures ne devraient pas être généralisées, mais devraient être effectuées dans les foyers les plus contagieux tels que l’Arizona, la Californie, la Floride et le Texas en ce moment.

PBS a publié aujourd’hui un dialogue entre experts, parmi lesquels Dr Megan Ranney de l’Université Brown et médecin urgentiste. Il affirme que 99% des décès dus au COVID-19 aux États-Unis auraient pu être évités, mais ce ne fut pas le cas. Le médecin explique, d’après son expérience, comment l’adoption de mesures énergiques sur son lieu de travail a considérablement réduit le nombre de décès. Il fait appel à une gestion centralisée qui coordonne les besoins les plus urgents, les priorités fondamentales telles que les lieux de base (écoles, par exemple) et l’usage obligatoire des masques, rendant difficile l’accès aux lieux comme les bars, et apportant une nouvelle approche aux mesures de protection.

